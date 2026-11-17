এনভিডিয়া কি ইসরায়েলের পকেটে যাচ্ছে, জেনসনকে সরানোর পেছনে কারা
দীর্ঘ ৩৩ বছর নেতৃত্ব দেওয়ার পর কথিত চীনা গুপ্তচরের সঙ্গে পরকীয়া প্রেমের অভিযোগে চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়া (Nvidia) থেকে পদত্যাগ করেছেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেনসেন হুয়াং। তাঁর এই আকস্মিক পদত্যাগের পর সিলিকন ভ্যালি ও আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি অঙ্গনে নতুন এক প্রশ্ন জোরালো হয়ে উঠেছে—বিশ্বের অন্যতম মূল্যবান এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের মূল নিয়ন্ত্রণ কি এবার ইসরায়েলি প্রযুক্তি নির্বাহীদের হাতে চলে যাচ্ছে?
গত ১২ নভেম্বর ব্যক্তিগত ও ভূ-রাজনৈতিক বিতর্কের জেরে হুয়াং পদত্যাগ করার পর প্রতিষ্ঠানের প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (সিএফও) কোলেট ক্রেসকে অন্তর্বর্তীকালীন সিইও নিয়োগ দিয়েছে পরিচালনা পর্ষদ। তবে স্থায়ী সিইও হওয়ার দৌড়ে সম্ভাব্য শীর্ষ প্রার্থীদের তালিকায় তিনজন ইসরায়েলি নির্বাহীর নাম উঠে আসায় এনভিডিয়ায় ইসরায়েলের কৌশলগত প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ইসরায়েলেই এনভিডিয়ার সবচেয়ে বড় গবেষণা ও উন্নয়ন (আর অ্যান্ড ডি) কেন্দ্র অবস্থিত, যেটিকে জেনসেন হুয়াং প্রায়ই প্রতিষ্ঠানের ‘দ্বিতীয় বাড়ি’ বলে অভিহিত করতেন।
শীর্ষ নেতৃত্বে তিন ইসরায়েলি নির্বাহীর নাম
এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ স্থায়ী প্রধান নির্বাহী খুঁজতে প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ও বাইরে যোগ্য প্রার্থীদের নাম পর্যালোচনা করছে। ইসরায়েলি ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে তিনজন প্রভাবশালী ইসরায়েলি প্রযুক্তি নির্বাহীর নাম জোরালোভাবে উঠে এসেছে:
১. মাইকেল কাগ্যান: এনভিডিয়ার বর্তমান চিফ টেকনোলজি অফিসার (সিটিও)। হাইফার টেকনিয়ন ইনস্টিটিউট থেকে পড়াশোনা করা কাগ্যান ১৯৯৯ সালে ইসরায়েলি চিপ প্রতিষ্ঠান ‘মেলানক্স’ সহ-প্রতিষ্ঠা করেন এবং গত ছয় বছর ধরে এনভিডিয়ার মূল প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।
২. জনি স্রুজি: অ্যাপল-এর জ্যেষ্ঠ হার্ডওয়্যার নির্বাহী। ইসরায়েলের হাইফায় জন্মগ্রহণকারী স্রুজি ২০০৮ সালে অ্যাপলে যোগ দেন এবং বর্তমানে অ্যাপলের নিজস্ব চিপ ও হার্ডওয়্যার উন্নয়নের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।
৩. ইয়াল ওয়াল্ডম্যান: মেলানক্স টেকনোলজিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।
বিশ্লেষকদের মতে, এই তিনজনের যেকোনো একজন স্থায়ী সিইও হিসেবে নির্বাচিত হলে মার্কিন এই প্রযুক্তি জায়ান্টটির নীতি-নির্ধারণ ও পরিচালনার মূল চাবিকাঠি সরাসরি ইসরায়েলি বংশোদ্ভূত নেতৃত্বের হাতে চলে যাবে।
এনভিডিয়ার ভেতরে ইসরায়েলের শক্তিশালী অবস্থান যেভাবে তৈরি হলো
এনভিডিয়ার কাঠামোতে ইসরায়েলের এই গভীর প্রভাবের সূত্রপাত হয় ২০১৯ সালে, যখন জেনসেন হুয়াংয়ের নেতৃত্বে প্রায় ৬ দশমিক ৯ বিলিয়ন থেকে ৭ বিলিয়ন ডলারে ইসরায়েলি নেটওয়ার্কিং প্রতিষ্ঠান ‘মেলানক্স টেকনোলজিস’ (Mellanox Technologies) অধিগ্রহণ করা হয়। আধুনিক এআই ডেটা সেন্টারে হাজার হাজার চিপকে একসঙ্গে কাজ করার উপযোগী করে তোলার প্রযুক্তিতে মেলানক্সের অবদান অনস্বীকার্য।
বর্তমানে তেল আবিবের একটি আকাশচুম্বী অট্টালিকার ১৮টি ফ্লোরসহ ইয়োকনিয়াম ও বেয়ারশেভায় এনভিডিয়ার প্রায় ৬ হাজার কর্মী কাজ করছেন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর থেকে দেশটিতে এনভিডিয়ার জনবল প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকেই ইসরায়েলে এনভিডিয়ার বিক্রির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার, যা প্রতিষ্ঠানটির বিশ্বব্যাপী মোট আয়ের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। এ ছাড়া হাইফার কাছে ‘কিরিয়াত তিভন’ এলাকায় ১০ হাজার কর্মী ধারণক্ষমতাসম্পন্ন একটি বিশাল গবেষণা ও উন্নয়ন ক্যাম্পাস নির্মাণের পরিকল্পনাও হাতে নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
অন্তর্বর্তীকালীন সিইওর কর্মপদ্ধতি ও প্রভাব
নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সিইও ৫৯ বছর বয়সী কোলেট ক্রেসের দৈনন্দিন কার্যক্রমেও ইসরায়েলি শাখার ব্যাপক প্রভাব স্পষ্ট। ২০১৩ সাল থেকে এনভিডিয়ার অর্থ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ক্রেস সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘আমার দিন শুরু হয় ইসরায়েলে বৈঠক দিয়ে, এরপর ক্যালিফোর্নিয়ার কাজ শুরু হয়।’ মেলানক্স অধিগ্রহণকে তিনি প্রযুক্তি শিল্পের অন্যতম সেরা সিদ্ধান্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। পর্যবেক্ষকেরা বলেন, মেলানক্স অধিগ্রহণ এবং এনভিডিয়াতে ইসরায়েলি প্রভাব বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোলেট ক্রেসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
কৌশলগত উদ্বেগ ও বাস্তবতা
প্রযুক্তি ও ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, এনভিডিয়ার মূল প্রযুক্তি উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু ইতিমধ্যে ইসরায়েলে স্থানান্তরিত হওয়ায় দেশটির প্রযুক্তি খাত প্রতিষ্ঠানটির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাচ্ছে। যেহেতু এনভিডিয়ার সর্বশেষ ও ভবিষ্যৎ এআই চিপগুলোর নকশা ও গবেষণায় ইসরায়েলি প্রকৌশলী দলগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরি নির্ভরশীল, তাই নেতৃত্বের শীর্ষ পদে ইসরায়েলি নির্বাহীদের আসার সম্ভাবনা আরও জোরালো হয়েছে।
তবে ভিন্নমত পোষণকারী বিশ্লেষকদের মতে, এনভিডিয়া একটি মার্কিন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং এর পরিচালনা পর্ষদ ও শেয়ারহোল্ডারদের বড় অংশই আমেরিকান। তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে এআই চিপ প্রযুক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় ওয়াশিংটনের কঠোর নজরদারির বাইরে গিয়ে কোনো নির্দিষ্ট দেশের একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে না।
অক্টোবরের শুরু থেকে এনভিডিয়ার শেয়ার দর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানের বাজারমূল্য থেকে ১ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন (১ লাখ ৫০ হাজার কোটি) ডলারেরও বেশি মুছে গেছে। আজ মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) কোম্পানিটির ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশের কথা রয়েছে। এই সংকটময় মুহূর্তে এনভিডিয়ার বোর্ড কোনো ইসরায়েলি নির্বাহীকে স্থায়ী সিইও হিসেবে বেছে নেয় কি না, সেদিকেই নজর রাখছে বিশ্ব প্রযুক্তি বাজার।