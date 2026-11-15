আসছে ট্রাম্প-পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রের রূপরেখা, নারীদের ভোটাধিকার বাতিল চায় মাগা কট্টরপন্থীরা

আসছে ট্রাম্প-পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রের রূপরেখা, নারীদের ভোটাধিকার বাতিল চায় মাগা কট্টরপন্থীরা
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির বিপর্যয়ের পর মাগা শিবিরে বিভেদ প্রকাশ্য হতে শুরু করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প-পরবর্তী আমেরিকা এবং রিপাবলিকান দলের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণে টেক্সাসের ডালাসে একত্রিত হচ্ছেন কট্টর খ্রিষ্টান জাতীয়তাবাদী ও অতি-ডানপন্থী নেতারা। আগামী বছরের মে মাসের শেষের দিকে এই সম্মেলনে ডাক দেওয়া হয়েছে।
‘নিউ খ্রিষ্টান রাইট’ (এনএক্সআর) নামক একটি সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত ‘ক্রাইস্ট ইজ কিং – আমেরিকা আফটার ট্রাম্প’ শীর্ষক এই সম্মেলনে নারীদের ভোটাধিকার বাতিলের মতো বিতর্কিত আদর্শিক বিষয়গুলো গুরুত্ব পাচ্ছে বলে মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট-এর প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।
সম্মেলনটির আয়োজক টেক্সাসের জর্জটাউনের যাজক জোয়েল ওয়েবন। তিনি নিজেকে একজন খ্রিষ্টান জাতীয়তাবাদী হিসেবে পরিচয় দেন এবং মনে করেন নারীদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া উচিত। এমনকি এই সম্মেলনে আগেভাগে নিবন্ধনকারীদের জন্য উপহার হিসেবে যেসব বইয়ের তালিকা রাখা হয়েছে, তার মধ্যে মার্কিন সংবিধানের ১৯তম সংশোধনী (যার মাধ্যমে নারীরা ভোটাধিকার পেয়েছিলেন) বাতিলের সপক্ষে লেখা বইও রয়েছে।
সম্মেলনে কারা অংশ নিচ্ছেন?
সম্মেলনের ১১ জন বক্তার তালিকায় ট্রাম্প প্রশাসনের বর্তমান কোনো মন্ত্রিসভা সদস্য বা জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা না থাকলেও, ডানপন্থী গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক অঙ্গনের পরিচিত বেশ কয়েকজন মুখ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন:
অ্যালেক্স জোনস: অতি-ডানপন্থী মিডিয়া নেটওয়ার্ক ‘ইনফোওয়ার্স’-এর প্রতিষ্ঠাতা। মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের রাতে এক লাইভস্ট্রিমে তিনি ট্রাম্পের সমালোচনা করে বলেছিলেন, ‘আমি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে শতভাগ যুদ্ধে নেমেছি।’
বাকলি কার্লসন: ফক্স নিউজের সাবেক উপস্থাপক টাকার কার্লসনের ভাই। তিনি চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বর্তমানে রাজনৈতিক পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন।
ক্যালভিন রবিনসন: ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত যাজক এবং ‘জিবি নিউজ’-এর সাবেক উপস্থাপক, যিনি ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। তিনি এর আগে নারীদের সর্বজনীন ভোটাধিকারকে ‘ভুল’ আখ্যা দিয়ে কেবল খ্রিষ্টান পরিবারের পুরুষ প্রধানদের ভোটাধিকার ও নির্বাচনে দাঁড়ানোর সুযোগ দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন।
মাগা (MAGA) শিবিরে অভ্যন্তরীণ বিভক্তি ও আদর্শিক দ্বন্দ্ব
মার্কিন ধর্মবিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং ‘দ্য ভায়োলেন্ট টেক ইট বাই ফোর্স’ বইয়ের লেখক ম্যাথিউ টেইলর দ্য ইন্ডিপেনডেন্টকে জানান, মধ্যবর্তী নির্বাচনে পরাজয়ের পর এটি কোনো ক্ষয়িষ্ণু আন্দোলনের শেষ চেষ্টা নয়; বরং ট্রাম্প-পরবর্তী যুগে আমেরিকার খ্রিষ্টান ডানপন্থীদের মধ্যে ক্ষমতার দখল নেওয়ার এক ধরনের ‘নিম্নমাত্রার গৃহযুদ্ধের’ প্রতিফলন।
টেইলরের মতে, ডোনাল্ড ট্রাম্প যে কট্টর খ্রিষ্টান গোষ্ঠীগুলোকে এক ছাতার নিচে এনেছিলেন, গত কয়েক বছরে তাদের মধ্যে বড় ধরনের ফাটল ধরেছে। এই বিভক্তির পেছনে তিনি তিনটি প্রধান ঘটনার কথা উল্লেখ করেন:
১. গাজা যুদ্ধ ও ইসরায়েল নীতি: ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর গাজা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আমেরিকান জাতীয়তাবাদীদের একটি অংশ ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়ে গেলেও, টাকার কার্লসন, ক্যান্ডেস ওয়েনস এবং জোয়েল ওয়েবনের নেতৃত্বাধীন কট্টরপন্থী অংশটি এর বিরোধিতা করে।
২. চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ড: ডানপন্থী সংগঠন ‘টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ’-এর প্রতিষ্ঠাতা চার্লি কার্ক দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণশীল ও তরুণ অনলাইন ডানপন্থীদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করতেন। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ার পর দুই শিবিরের মধ্যকার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে।
৩. ইরান যুদ্ধ: ইরানের সাথে যুদ্ধে জড়ানোর ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে টাকার কার্লসন প্রকাশ্যে ট্রাম্প ও রিপাবলিকান পার্টির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।
২০২৮ সালের নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ সমীকরণ
বিশ্লেষক ম্যাথিউ টেইলরের মতে, এই নতুন ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ অংশটি মনে করে ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসন ইস্যুতে যথেষ্ট কঠোর হতে পারেননি এবং তিনি ইসরায়েল দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন। তরুণদের মধ্যে এই গোষ্ঠীটির প্রভাব বাড়ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
২০২৮ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এই গোষ্ঠীটি কাকে সমর্থন দেবে—সেই প্রশ্নে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের নাম আলোচনায় উঠে এসেছে। টেইলরের মতে, নির্বাচনের পর ইরান যুদ্ধ এবং ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা নিয়ে জেডি ভ্যান্সের মন্তব্যগুলো টাকার কার্লসনের বক্তব্যের সাথেই মিলে যায়।
অন্যদিকে, বৈশ্বিক অস্থিরতা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসন সংকট এবং পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কমে আসার প্রেক্ষাপটে সমাজের একটি অংশ রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের দিকে ঝুঁকছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা।
তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, খ্রিষ্টান ডানপন্থীদের এই বিভক্তি ২০২৮ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ ২০২৪ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প জাতীয় পপুলার ভোটে মাত্র ১ দশমিক ৫ শতাংশ ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন। ফলে আগামী নির্বাচনে জয়ী হতে হলে রিপাবলিকান নেতৃত্বকে নারী ভোটারসহ সমাজের সব অংশের সমর্থন প্রয়োজন হবে, যা টেক্সাসের এই সম্মেলনের কট্টর এজেন্ডার সম্পূর্ণ বিপরীত।