মৃত্যুদণ্ডের বিধান নিয়ে বিশ্বব্যাপী কেন এত বিতর্ক

আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ড বা প্রাণদণ্ড সম্ভবত সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত একটি বিষয়। এই শাস্তি কেবল দেশ বা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভাজন তৈরি করেনি, বরং বিশ্বজুড়ে সাধারণ মানুষের মনেও গুরুতর নৈতিক ও আইনি প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে। যদিও অনেকে মনে করেন মৃত্যুদণ্ড অপরাধের প্রতিশোধ এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অপরিহার্য, তবে মানবাধিকার কর্মী ও এই বাধান বিলোপের পক্ষে থাকা অধিকারকর্মীরা বিরুদ্ধে পাঁচটি মূল কারণ তুলে ধরেছেন।
তাঁদের বিরোধিতার মূল কারণগুলো মূলত পাঁচটি আন্তঃসম্পর্কিত যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত:
১. নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড: ভুল সংশোধনের সুযোগ না থাকা
বিলোপবাদীদের মতে, এটিই মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি। পৃথিবীর কোনো বিচার ব্যবস্থাই শতভাগ নির্ভুল নয়। মানুষের তৈরি এই সিস্টেমে ভুল হতেই পারে, কিন্তু মৃত্যুদণ্ড সেই ভুলকে চিরস্থায়ী করে দেয়।
ভুলের দৃষ্টান্ত: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণায় দেখা গেছে, আধুনিক যুগে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে অন্তত ৪ শতাংশ নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। ১৯৭৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২০০-এরও বেশি ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর নির্দোষ হিসেবে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এই দৃষ্টান্ত বিচার ব্যবস্থার ত্রুটির হারকে প্রকটভাবে তুলে ধরে।
এই শাস্তির ফলাফল: ভুল করে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি মুক্তি পেলে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার সুযোগ পায়, কিন্তু একবার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলে সেই ভুল শুধরে নেওয়ার কোনো উপায় থাকে না। জীবনের বিনিময়ে এমন ঝুঁকি নেওয়া কোনো সভ্য সমাজের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।
২. মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘন
বহু মানুষের কাছে, মৃত্যুদণ্ড হলো জীবনের মৌলিক অধিকারের চূড়ান্ত লঙ্ঘন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-সহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা মৃত্যুদণ্ডকে চরম নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অপমানজনক শাস্তি হিসেবে দেখে। বছরের পর বছর ধরে ‘মৃত্যু-মিছিলের’ অপেক্ষায় থাকা আসামির মানসিক যন্ত্রণা এক ধরনের নির্যাতন হিসেবেও বিবেচিত।
এ ছাড়া সমালোচকেরা যুক্তি দেন, যে সহিংসতা বা হত্যাকাণ্ডকে রাষ্ট্র নিন্দা জানায়, সেই একই সহিংসতা যখন রাষ্ট্র নিজে অনুমোদন করে, তখন বিচার ব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।
৩. পদ্ধতিগত পক্ষপাত এবং বৈষম্যমূলক প্রয়োগ
দেখা গেছে, মৃত্যুদণ্ড প্রায়শই সমাজের দুর্বল এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়। বহু দেশে আসামির আর্থসামাজিক অবস্থা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বর্ণের ওপর ভিত্তি করে মৃত্যুদণ্ড বেশি কার্যকর হতে দেখা যায়। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা বা অভিজ্ঞ আইনি সহায়তা নিতে অক্ষম ব্যক্তিরা মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়। এ ছাড়া বুদ্ধিবৃত্তিক বা মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ন্যায্য বিচার পাওয়ার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, যা রায়কে স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রতীয়মান করে।
৪. অপরাধ দমনে প্রতিরোধক প্রভাব কম
মৃত্যুদণ্ডের প্রবক্তারা প্রায়শই অপরাধ প্রতিরোধের যুক্তি তুলে ধরেন। অর্থাৎ, তাঁরা মনে করেন মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করলে মানুষ আর সেই অপরাধ করার সাহস পাবে না। এতে অপরাধ প্রবণতা কমে আসবে। কিন্তু আধুনিক অপরাধবিজ্ঞান গবেষণা এই দাবিকে সমর্থন করে না।
দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের চেয়ে মৃত্যুদণ্ড অপরাধ দমনে বেশি কার্যকর—এমন কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এমনকি কিছু বিশ্লেষণে দেখা গেছে, যে দেশগুলোতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে, সেখানে হত্যার হার তুলনামূলকভাবে বেশি।
এ ছাড়া বেশির ভাগ গুরুতর অপরাধ হয় আবেগের বশে, মানসিক চাপের মধ্যে, অথবা নেশার প্রভাবে সংঘটিত হয়। এই ধরনের ক্ষেত্রে অপরাধী শাস্তির কথা যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করে না।
৫. সহিংসতা ও ট্রমার চক্র
অনেকে মনে করেন, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা কেবল প্রতিশোধের ধারণাকেই প্রাধান্য দেয়, যা নতুন করে ট্রমা এবং সহিংসতার চক্র তৈরি করে। এটি কেবল অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবারেই নয়, বিচারক, জুরি এবং জল্লাদদের মতো বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের ওপরও নৈতিক ও মানসিক চাপ ফেলে।
প্রতিশোধ বনাম ন্যায়বিচার: মৃত্যুদণ্ডের বিধানের বিরোধীরা মনে করেন, মৃত্যুদণ্ড ন্যায়বিচারের আধুনিক লক্ষ্য—যা জবাবদিহি এবং ভবিষ্যৎ অপরাধ প্রতিরোধের ওপর জোর দেয়—তার বদলে ‘চোখের বদলে চোখ’-এর মতো প্রাচীন প্রতিশোধের ধারণাকেই অগ্রাধিকার দেয়।
মানবাধিকারের মান উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ আইনত বা কার্যত মৃত্যুদণ্ড বিলুপ্ত করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুদণ্ড বিতর্ক এখন কেবল আইনি তত্ত্বে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি সক্রিয় জননীতি আলোচনায় পরিণত হয়েছে, যার মূল প্রশ্ন হলো: একটি আধুনিক সমাজ কি এমন একটি শাস্তির নৈতিক ও আর্থিক মূল্য বহন করতে পারে যা অপরিবর্তনীয়, বৈষম্যমূলক এবং অপরাধ দমনে অকার্যকর?
দীর্ঘদিন মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের অপেক্ষায় থাকা ব্যক্তির নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার ঘটনাগুলো ক্রমাগত বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে এসব দৃষ্টান্ত সেই অবস্থানকে আরও দৃঢ় করে যে, যেখানে মানুষের জীবনের প্রশ্ন, সেখানে ভুলের ঝুঁকি নেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
মৃত্যুদণ্ডের বিধান বাতিল করেছে যেসব দেশ:
ওয়েবসাইটটি বিশ্বজুড়ে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরেছে। **১৯৭৬ সাল থেকে, **৮৫টিরও বেশি দেশ সমস্ত অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড বাতিল করেছে, এবং অন্য দেশগুলি সাধারণ অপরাধের জন্য (সাধারণত সামরিক আইন বা যুদ্ধের সময়ের অপরাধ ছাড়া) এটি বাতিল করেছে।
১৯৭৬ সাল থেকে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করা দেশগুলোর তালিকা বাতিলের বছর এবং ধরন অনুযায়ী নিচে দেওয়া হলো:
১৯৭৬: পর্তুগাল (সমস্ত অপরাধ)
১৯৭৮: ডেনমার্ক (সমস্ত অপরাধ)
১৯৭৯: লুক্সেমবার্গ, নিকারাগুয়া, নরওয়ে (সমস্ত অপরাধ); ব্রাজিল, ফিজি, পেরু (সাধারণ অপরাধ)
১৯৮১: ফ্রান্স, কেপ ভার্দে (সমস্ত অপরাধ)
১৯৮২: নেদারল্যান্ডস (সমস্ত অপরাধ)
১৯৮৩: সাইপ্রাস, এল সালভাদর (সাধারণ অপরাধ)
১৯৮৪: আর্জেন্টিনা (সাধারণ অপরাধ)
১৯৮৫: অস্ট্রেলিয়া (সমস্ত অপরাধ)
১৯৮৭: হাইতি, লিকটেনস্টেইন, জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক (সমস্ত অপরাধ)
১৯৮৯: কম্বোডিয়া, নিউজিল্যান্ড, রোমানিয়া, স্লোভেনিয়া (সমস্ত অপরাধ)
১৯৯০: অ্যান্ডোরা, ক্রোয়েশিয়া, চেক অ্যান্ড স্লোভাক ফেডারেল রিপাবলিক, হাঙ্গেরি, আয়ারল্যান্ড, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, সাও টোমে ও প্রিন্সিপে (সমস্ত অপরাধ)
১৯৯২: অ্যাঙ্গোলা, প্যারাগুয়ে, সুইজারল্যান্ড (সমস্ত অপরাধ)
১৯৯৩: গিনি-বিসাউ, হংকং, সেশেলস (সমস্ত অপরাধ); গ্রিস (সাধারণ অপরাধ)
১৯৯৪: ইতালি (সমস্ত অপরাধ)
১৯৯৫: জিবুতি, মরিশাস, মলডোভা, স্পেন (সমস্ত অপরাধ)
১৯৯৬: বেলজিয়াম (সমস্ত অপরাধ)
১৯৯৭: জর্জিয়া, নেপাল, পোল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা (সমস্ত অপরাধ); বলিভিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা (সাধারণ অপরাধ)
১৯৯৮: আজারবাইজান, বুলগেরিয়া, কানাডা, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, যুক্তরাজ্য (সমস্ত অপরাধ)
১৯৯৯: ইস্ট তিমুর, তুর্কমেনিস্তান, ইউক্রেন (সমস্ত অপরাধ); লাটভিয়া (সাধারণ অপরাধ)
২০০০: কোট ডি’আইভরি, মাল্টা (সমস্ত অপরাধ); আলবেনিয়া (সাধারণ অপরাধ)
২০০১: বসনিয়া-হার্জেগোভিনা (সমস্ত অপরাধ); চিলি (সাধারণ অপরাধ)
২০০২: ফেডারেল রিপাবলিক অব যুগোস্লাভিয়া (বর্তমানে সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রো), সাইপ্রাস (সমস্ত অপরাধ); তুরস্ক (সাধারণ অপরাধ)
২০০৩: আর্মেনিয়া (সাধারণ অপরাধ)
২০০৪: ভুটান, সামোয়া, সেনেগাল, তুরস্ক (সমস্ত অপরাধ)
২০০৫: লাইবেরিয়া, মেক্সিকো (সমস্ত অপরাধ)
২০০৬: ফিলিপাইন (সমস্ত অপরাধ)
২০০৭: আলবেনিয়া, রুয়ান্ডা (সমস্ত অপরাধ); কিরগিজস্তান (সাধারণ অপরাধ)
২০০৮: উজবেকিস্তান, চিলি, আর্জেন্টিনা (সমস্ত অপরাধ)
২০০৯: বুরুন্ডি, টোগো (সমস্ত অপরাধ)
২০১০: গ্যাবন (আইন থেকে মৃত্যুদণ্ড অপসারণ)
২০১২: লাটভিয়া (সমস্ত অপরাধ)
২০১৩: বলিভিয়া (সমস্ত অপরাধ)
২০১৫: কঙ্গো (প্রজাতন্ত্র), ফিজি, মাদাগাস্কার, সুরিনাম (সমস্ত অপরাধ)
২০১৬: বেনিন, নাউরু (সমস্ত অপরাধ); গিনি (সাধারণ অপরাধ)
২০১৭: গিনি (সমস্ত অপরাধ)
২০১৮: বুর্কিনা ফাসো (সমস্ত অপরাধ)
২০২০: চাদ (সমস্ত অপরাধ)
২০২১: কাজাখস্তান, সিয়েরা লিওন (সমস্ত অপরাধ)
২০২২: পাপুয়া নিউ গিনি, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, নিরক্ষীয় গিনি, জাম্বিয়া (সমস্ত অপরাধ)
২০২৪: জিম্বাবুয়ে (সাধারণ অপরাধ)
তথ্যসূত্র: ডেথ পেনাল্টি ইনফরমেশন সেন্টার
দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতির অন্যতম সংবেদনশীল এলাকা হিসেবে পরিচিত ভারতের শিলিগুড়ি করিডর। মাত্র ২২ কিলোমিটার চওড়া ভূখণ্ডটি চিকেন’স নেক নামেও পরিচিত। এই করিডর দিয়েই মূল ভারতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাত রাজ্য—অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম ও ত্রিপুরা। একদিকে নেপাল-ভুটান, আরেক দিকে বাংলাদেশ ও চীন ঘেরা এই অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে ভারতের কৌশলগত দুর্বলতার কেন্দ্রবিন্দু।
সম্প্রতি একাধিক ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটির সেনাবাহিনী শিলিগুড়ি করিডরের চারপাশে তিনটি নতুন পূর্ণাঙ্গ গ্যারিসন (সক্রিয় সেনাঘাঁটি) স্থাপন করেছে এবং সীমান্ত এলাকায় বড় ধরনের সেনাসমাবেশ লক্ষ করা যাচ্ছে।
ডি ডব্লিউ বাংলার সীমান্তবিষয়ক প্রতিবেদক স্যমন্তক ঘোষ জানিয়েছেন, এ বিষয়ে ভারতীয় সেনা বা সরকারি সংস্থাগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না বললেও বিস্তৃত বাহিনী মোতায়েন, নতুন স্থাপনা ও টহল বৃদ্ধি স্পষ্ট চোখে পড়ছে।
এই বাড়তি সামরিক উপস্থিতি এমন এক সময়ে হচ্ছে, যখন ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ইতিহাসের অন্যতম নিম্নতম পর্যায়ে নেমে এসেছে।
এর মধ্যে আজ সোমবার বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছেন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট পদত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে সেখানেই আছেন তিনি।
রায় ঘোষণার পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সাংবাদিকদের বলেছেন, মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরাতে ভারতকে আবারও চিঠি দেবে বাংলাদেশ সরকার।
তবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে হাসিনাকে দেশে ফেরাতে ‘প্রত্যর্পণ চুক্তি’ কার্যকর করার প্রস্তুতি দেখা গেলেও ভারতের আনুষ্ঠানিক অবস্থান এখনো স্পষ্ট নয়। এই বিষয়ও দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
দীর্ঘ ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে তুলনামূলক স্থিতিশীল রেখেছিলেন। তবে তাঁর ভারতে আশ্রয় নেওয়া এবং তারপরের ঘটনাবলি দুই দেশের সম্পর্কে বড় ধরনের অস্থিরতা তৈরি করেছে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে চলছে। এই সরকার ভারতকে আগের মতো ঘনিষ্ঠভাবে দেখছে না—এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।
নয়াদিল্লির থিংকট্যাংক অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ প্রোগ্রামের প্রধান হর্ষ ভি. পন্ত ডি ডব্লিউকে বলেন, ‘শিলিগুড়ি করিডর ভারতের একটি কৌশলগত দুর্বলতা, যাকে সুরক্ষিত রাখা অপরিহার্য।’
তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে বাড়তে থাকা ভারতবিরোধী মনোভাব এবং ড. ইউনূস সরকারের ভারতবিরোধী অবস্থানের ইঙ্গিত—উভয়ই নয়াদিল্লিকে সতর্ক করেছে।
নতুন গ্যারিসন স্থাপনের খবরের পাশাপাশি, ভারতীয় বিমানবাহিনী ৯ নভেম্বর আসামে ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ এয়ার শো প্রদর্শন করে। এরপর ১৩ থেকে ২০ নভেম্বর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সাত দিনব্যাপী বড়সড় মহড়া চালায়।
এই সামরিক কর্মকাণ্ডগুলো এমন সময় হচ্ছে, যখন প্রথমবারের মতো ১৯৭১ সালের পর পাকিস্তানের একটি যুদ্ধজাহাজ বাংলাদেশে নোঙর করেছে এবং পাকিস্তানের নৌবাহিনীর প্রধান ঢাকা সফর করেছেন।
হর্ষ ভি. পন্ত বলেন, ভারত নিয়মিত সামরিক মহড়ার মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছে, তারা আঞ্চলিক চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সচেতন। তবে তাঁর মতে, এয়ার শো বিশেষভাবে কারও বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শন ছিল না।
ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাবেক লেফটেন্যান্ট জেনারেল উৎপল ভট্টাচার্য ডি ডব্লিউকে বলেন, ‘কখনো এগুলো নিয়মিত মহড়া, কখনো বার্তা দেওয়ার কৌশল। পরিস্থিতি রাতারাতি বদলে যেতে পারে—আজকের বন্ধু আগামীকাল শত্রুও হতে পারে।’
হর্ষ ভি. পন্ত মনে করেন, ভারতের সামরিক পদক্ষেপগুলো প্রতিরক্ষামূলক হলে উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে; বিশেষ করে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ‘উসকানিমূলক’ বক্তব্য যদি অব্যাহত থাকে।
তিনি ড. ইউনূসের করা একটি মন্তব্যের কথা উল্লেখ করেন। চলতি বছরের মার্চে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. ইউনূস এমন একটি মন্তব্য করেছিলেন। যদিও ঢাকা এই মন্তব্যের উদ্দেশ্য আঞ্চলিক সংযোগের সম্ভাবনা তুলে ধরা বলে দাবি করেছে, তবে ওই এলাকার ভূরাজনৈতিক সংবেদনশীলতার কারণে নয়াদিল্লি এই মন্তব্যকে ভালোভাবে নেয়নি।
ড. ইউনূস বলেছিলেন, ‘ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল স্থলবেষ্টিত (ল্যান্ডলকড), আর তাদের সাগরে প্রবেশের একমাত্র প্রবেশদ্বার বাংলাদেশ।’ ভারতের কাছে বিষয়টি অস্বস্তিকর ছিল।
উভয় দেশের সরকারই সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধির বিষয়ে নীরব রয়েছে এবং ডি ডব্লিউর মন্তব্যের অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করেছে।
ডি ডব্লিউ বলছে, আগামী ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে ভারত সম্ভবত বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে অপেক্ষা করাচ্ছে। অর্থাৎ ‘নির্বাচিত সরকার এলেই পূর্ণমাত্রায় সম্পর্ক পুনর্গঠিত হবে।’
২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনার পতনের পর থেকে মূলত সম্পর্ক খারাপের দিকে যেতে থাকে। তবে এরপরও কিছু বিষয়ে আড়ালে অবিশ্বাস থেকে যায়।
২০১৯ সালের ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) বাংলাদেশে তীব্র নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের কথায় ‘বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী’ শব্দের ব্যবহার বৈরিতা বাড়ায়। আর শেখ হাসিনার ভারতে চলে যাওয়া এই বিরোধকে আরও গভীর করে তোলে।
ঢাকা বারবার তাঁকে ফেরত চাইলেও ভারত নীরব থেকেছে। এ ছাড়া ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে শেখ হাসিনার উপস্থিতি ঢাকার কাছে উসকানি হিসেবে দেখা হচ্ছে। গত ১২ নভেম্বর বাংলাদেশ ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব করে এ বিষয়ে উদ্বেগ জানায়।
বাংলাদেশের সাবেক কূটনীতিক এম হুমায়ুন কবির ডি ডব্লিউকে বলেন, ‘১৫ বছর ধরে ভারত ভেবেছে, ঢাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে—এ যুগ শেষ। তবে ক্ষুদ্র দেশগুলোর ওপর ভারতের প্রভাব বিস্তারের প্রবণতা আরও বেড়েছে।’
ভারত-বাংলাদেশ উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সম্পর্কেও নতুন উষ্ণতা দেখা যাচ্ছে। অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ প্রোগ্রামের প্রধান হর্ষ ভি. পন্ত একে বলেছেন ‘নতুন প্রেম’।
১৯৭১ সালে যে পাকিস্তান থেকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সেই পাকিস্তান এখন ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে সক্রিয়। সম্প্রতি ইসলামাবাদ ঢাকায় পররাষ্ট্র এবং গোয়েন্দা প্রধানসহ উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে, নতুন বাণিজ্য চুক্তি করেছে, সামরিক সহযোগিতা পুনরুজ্জীবিত করেছে, পাকিস্তানি নৌ জাহাজ বাংলাদেশের বন্দর পরিদর্শন করেছে।
বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশ ভারতের প্রভাব কাটাতে পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, আর ভারত বিষয়টি নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে দেখছে।
বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও সাবেক জেনারেল ফজলে ইলাহী আকবর ডি ডব্লিউকে বলেন, ‘বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে ভারতের ভূমিকাকে অবশ্যই স্বীকার করবে, কিন্তু নিজের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ভারতকে খুশি করা অব্যাহত রাখবে না।’
সাবেক কূটনীতিক এম হুমায়ুন কবির বলেন, ‘বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ভিত্তি বোঝে, কিন্তু সম্পর্কের জন্য পারস্পরিক সম্মান, সমতা ও মর্যাদা প্রয়োজন; যা ভারতের আচরণে দেখা যাচ্ছে না।’
তবে চলমান উত্তেজনার মধ্যে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভে অংশ নিতে ১৯ নভেম্বর নয়াদিল্লি সফর করছেন। সেখানে ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। আজ শেখ হাসিনার রায়ের পর এই সফর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও সাবেক জেনারেল ফজলে ইলাহী আকবর ডি ডব্লিউকে বলেন, ‘বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে ভারতের ভূমিকাকে অবশ্যই স্বীকার করবে, কিন্তু নিজের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ভারতকে খুশি করা অব্যাহত রাখবে না।’
সাবেক কূটনীতিক এম হুমায়ুন কবির বলেন, ‘বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ভিত্তি বোঝে, কিন্তু সম্পর্কের জন্য পারস্পরিক সম্মান, সমতা ও মর্যাদা প্রয়োজন; যা ভারতের আচরণে দেখা যাচ্ছে না।’
তবে চলমান উত্তেজনার মধ্যে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভে অংশ নিতে ১৯ নভেম্বর নয়াদিল্লি সফর করছেন। সেখানে ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। আজ শেখ হাসিনার রায়ের পর এই সফর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
