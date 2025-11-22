Ajker Patrika
আড্ডা

চটপটিটা মজার

সম্পাদকীয়
কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত টানেল পার হতেই চোখে পড়বে চায়না ইকোনমিক জোন। রাস্তার মাথায় একটা টং দোকান। বিকেল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত দোকানে থাকে মানুষের ভিড়। ভিড়ের কারণ একটাই—‘মা-বাবার দোয়া’ নামের একটি চটপটির দোকান। দোকানের মালিক ৫০ বছর বয়সী মো. আইয়ুব। খড়ের ছাউনি দেওয়া সাদামাটা দোকান, কিন্তু তাঁর হাতে তৈরি চটপটির স্বাদ আকৃষ্ট করে সবাইকে।

বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ এখানে আসে তাঁর তৈরি চটপটি খেতে। চটপটিটা কত মজার, তা বোঝা যায় একটি তথ্য থেকে। যাঁরা এই এলাকা ছেড়ে দেশের অন্য কোথাও কিংবা বিদেশে চলে গেছেন, তাঁরাও এখানে এলে চটপটি খেয়ে যান। ১ লাখ টাকা পুঁজি নিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন এই ব্যবসা।

ছবি ও তথ্য: মো. ইমরান হোসাইন, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম)

