চটপটিটা মজার

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত টানেল পার হতেই চোখে পড়বে চায়না ইকোনমিক জোন। রাস্তার মাথায় একটা টং দোকান। বিকেল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত দোকানে থাকে মানুষের ভিড়। ভিড়ের কারণ একটাই—‘মা-বাবার দোয়া’ নামের একটি চটপটির দোকান। দোকানের মালিক ৫০ বছর বয়সী মো. আইয়ুব। খড়ের ছাউনি দেওয়া সাদামাটা দোকান, কিন্তু তাঁর হাতে তৈরি চটপটির স্বাদ আকৃষ্ট করে সবাইকে।
বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ এখানে আসে তাঁর তৈরি চটপটি খেতে। চটপটিটা কত মজার, তা বোঝা যায় একটি তথ্য থেকে। যাঁরা এই এলাকা ছেড়ে দেশের অন্য কোথাও কিংবা বিদেশে চলে গেছেন, তাঁরাও এখানে এলে চটপটি খেয়ে যান। ১ লাখ টাকা পুঁজি নিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন এই ব্যবসা।
ছবি ও তথ্য: মো. ইমরান হোসাইন, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম)
সব যুগে, সব উপন্যাসই বস্তুত ব্যক্তিমানুষের রহস্য উন্মোচন করতে চায়। যখনই আপনি একজন কাল্পনিক মানুষ বা একটি চরিত্র সৃষ্টি করছেন, তখনই আপনি এই প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছেন যে ব্যক্তিমানুষ আসলে কী? কী করে ব্যক্তিমানুষকে ধরা যাবে? এই প্রশ্নটিই হলো উপন্যাসের ভিত্তি। কে, কীভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, তার ওপর নির্ভর করে আপনি বিভিন্ন যুগের উপন্যাসের ভেতরকার পার্থক্যটি নিরূপণ করতে পারবেন। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারটি ইউরোপিয়ান কথকদের কাছে একসময় জানাই ছিল না। বোকাচ্চিও আমাদের সামনে মানুষের নেহাত কাজ, আচরণ এবং অভিযানগুলো তুলে ধরেন। তবু সেই মজাদার গল্পগুলো থেকে আমাদের একটা ধারণা জন্মে যে মানুষ তার কাজের মাধ্যমে এই দৈনন্দিন পৃথিবীর পৌনঃপুনিকতার বাইরে তার পা রাখে।
যে পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ অন্য একটি মানুষের মতোই, সেখানে কাজের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে অন্যের চেয়ে পৃথক করে তোলে এবং একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হয়ে ওঠে। দাস্তে বলেন, ‘যে একটি কাজ করছে, তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সেই কাজের ভেতর দিয়ে নিজের প্রতিকৃতিকে প্রকাশ করা।’ তাহলে কথা দাঁড়াচ্ছে, একটি কাজ হলো, যে কাজটি করছে তার আত্মপ্রতিকৃতি। বোকাচ্চির ৪০০ বছর পর দিদেরো এ ব্যাপারে সন্দেহবাদী। তার জ্যাকুয়েস লা ফ্যাটালিস্তে নিজের বন্ধুর প্রেমিককে প্রলুব্ধ করে, ফুর্তিতে মাতাল হয়, তার বাবা তাকে ইচ্ছেমতো পেটায়, তারপর একটা সৈন্যদল মার্চ করে গেলে মনে বিতৃষ্ণা নিয়ে সে এ সৈন্যদলে নাম লেখায়। প্রথম যুদ্ধে তার পায়ে একটা গুলি লাগে এবং মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত সে খুঁড়িয়ে হাঁটে। সে ভেবেছিল, দারুণ এক প্রণয়োদ্দীপক অভিযান শুরু করল সে, কিন্তু পরিণতিতে বিকলাঙ্গ হয়ে শেষ করতে হলো তার অভিযান। সে কিন্তু নিজের কাজের মধ্যে আর নিজেকে চিনতে পারছিল না।
ব্যক্তিমানুষ এবং তার কাজের মধ্যে একটা ফাটল দেখা গেল। মানুষ কাজের মধ্য দিয়ে তার নিজের প্রতিকৃতিকে উন্মোচন করতে চায়, কিন্তু একপর্যায়ে সেই কাজের প্রতিকৃতির ভেতর আর মানুষটিকে চেনা যায় না। কাজ এবং ব্যক্তিমানুষের এই স্ববিরোধিতা উপন্যাসের এক মস্ত আবিষ্কার।
তথ্যসূত্র: ক্রিশ্চিয়ান সালমান কর্তৃক মিলান কুন্ডেরার সাক্ষাৎকার গ্রহণ। ভাষান্তর: শাহাদুজ্জামান, ‘কথা পরম্পরা’, পৃষ্ঠা-১৬৫।
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার শৌলা গ্রামে তেঁতুলিয়াতীরে দাঁড়িয়ে আছে রহস্যে ঘেরা এক স্থাপনা—ঘসেটি বিবির মসজিদ। দোতলা এই ছোট ইটের মসজিদ শুধু স্থাপত্যে নয়, গল্পগাথায়ও সমৃদ্ধ। প্রচলিত ধারণা, এটি নবাব সিরাজউদ্দৌলার খালা ঘসেটি বেগমের নামে নির্মিত। তবে স্থানীয়দের একাংশের মতে, এটি অন্য এক ঘসেটি বিবির নির্মাণ—যিনি মক্কা-মদিনা থেকে ফিরে ধর্মানুরাগে এই মসজিদ তৈরি করেছিলেন এবং ওপরতলায় বসবাস করতেন। মসজিদটি ঘিরে রয়েছে নানা লোককথা; একসময় নাকি আজানের সময় সাপ বের হতো—এমন জনশ্রুতি প্রচলিত।
সরকারি বিএম কলেজের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মো. গোলাম মোর্শেদ বলেন, ‘ঘসেটি বিবির মসজিদ আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের ইসলামি স্থাপত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। এর স্থাপত্যশৈলী ও নির্মাণরীতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এটি মোগল আমলের শেষ ভাগে কিংবা তার কিছু পরে নির্মিত হতে পারে। স্থানীয় ইতিহাস গবেষণায় মনোযোগ বাড়ানো গেলে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব।’ এই ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা না হলে ইতিহাসের এক অমূল্য অধ্যায় হারিয়ে যাবে।
তথ্য ও ছবি: আশিকুর রহমান তুষার, পটুয়াখালী
আহা! আগৈলঝাড়া উপজেলায় যাবেন, আর গৈলা গ্রামে যাবেন না, তা কি হয়? গৈলা গ্রামের ছানার সন্দেশ আপনার মন জুড়িয়ে দেবে। স্বাদে অনন্য এ সন্দেশে লেগে থাকে গরুর খাঁটি দুধের টাটকা ঘ্রাণ। সন্দেশ এখন এই উপজেলার ঐতিহ্য। মিষ্টি ব্যবসায়ী ও সুদক্ষ কারিগর কার্তিক দাস প্রায় ৫০ বছর আগে সন্দেশ তৈরির কৌশল শিখে নিয়ে নিজেই তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতেন।
সেই কৌশলের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে ছেলেদেরও তৈরি করা শিখিয়েছেন এই সন্দেশ, যা এখন ছানার সন্দেশ নামে পরিচিত। দুর্গা মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিক গোসাই দাস জানান, সাধারণত ৬-৭ কেজি দুধে ১ কেজি ছানা পাওয়া যায়। সেই ছানার সঙ্গে ১ কেজি চিনি মিশিয়ে অল্প জ্বাল দিতে হয়। ২০-৩০ মিনিট পর পাকিয়ে অল্প আঁচে ৫ মিনিট রাখলেই কাঁচামাল তৈরি হয়। পরিমাণমতো নিয়ে কাঠের ওপরে রেখে সন্দেশের আকার দেওয়া হয়। ব্যস! এবার খাওয়ার জন্য প্রস্তুত!
তথ্য ও ছবি: মো. শামীমুল ইসলাম, আগৈলঝাড়া (বরিশাল)
দিনাজপুরের খানসামা উপজেলার আঙ্গারপাড়া ইউনিয়নের মীর্জার মাঠে অবস্থিত প্রায় ২৬০ বছরের পুরোনো ঐতিহাসিক নিদর্শন আওকরা মসজিদটি আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। বাংলা ১১৭২ সনে (১৭৬৬ সালে) মীর্জা লাল বেগ চিকন ইটে নির্মাণ করেছিলেন এই মসজিদ। নকশা করা অনন্য স্থাপত্যশৈলীর এই মসজিদটির দেয়ালে এখন বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। ২০১৮ সালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত হলেও সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।
স্থানীয়রা ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করলেও ঝুঁকি রয়েই গেছে। কথিত আছে, একসময় মসজিদের ভেতরে কথা বললে প্রতিধ্বনি হতো, তাই নাম হয় ‘আওকরা’ মসজিদ। স্থানীয়দের দাবি, সংস্কার করা হলে শুধু ধর্মীয় স্থানই নয়, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে এটি পর্যটক আকর্ষণেও পরিণত হবে। উপজেলা প্রশাসন জানিয়েছে, দ্রুত সংস্কারে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে ।
তথ্য ও ছবি: এস এম রকি, দিনাজপুর (খানসামা)
