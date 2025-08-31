Ajker Patrika
> আড্ডা

মাজমুয়ে সাদাবাদ

সম্পাদকীয়
ছবি: বার্নার্ড গ্যাগনন, উইকিপিডিয়া
ছবি: বার্নার্ড গ্যাগনন, উইকিপিডিয়া

১৯ শতকে পারস্য তথা প্রাচীন ইরানের বৃহত্তর তেহরানের শেমিরান অঞ্চলে কাজার শাসকেরা পাহাড়ের ঢালে প্রাসাদ নির্মাণ করে গ্রীষ্মকালীন বাসভবন হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করেন। পরে পাহলভি রাজবংশের রাজা রেজা শাহ পাহলভি ১৯২০-এর দশক থেকে ১৯৪১ সালে নির্বাসনে যাওয়ার আগপর্যন্ত এখানে আরও ভবন নির্মাণ করে রাজকীয় এলাকার সম্প্রসারণ করেন। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের পর থেকে ৮০ হেক্টরের এই জায়গাটি দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় পাবলিক মিউজিয়াম হিসেবে। এটি পরিচিত সাদাবাদ কমপ্লেক্স নামে, পারসিরা বলে ‘মাজমুয়ে সাদাবাদ’। এই কমপ্লেক্সে রয়েছে প্রাকৃতিক বনভূমি, সড়কপথ, ঐতিহ্যবাহী ভূগর্ভস্থ জলাধার কানের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত শিল্পকলা জাদুঘর, রাজকীয় পোশাকের জাদুঘর, সামরিক জাদুঘর, কাচ ও হস্তশিল্পের জাদুঘর, ক্যালিগ্রাফি জাদুঘর ইত্যাদি। সাদাবাদ কমপ্লেক্সের হোয়াইট প্যালেসে (ছবিতে) একবার রেজা শাহের পুত্র মোহাম্মদ রেজা পাহলভিকে হত্যার চেষ্টা করা হয়।

বিষয়:

আড্ডাছাপা সংস্করণআজকের মতামত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

নিজের জুস পান করে অজ্ঞান পার্টির সদস্যই অচেতন

নিজের জুস পান করে অজ্ঞান পার্টির সদস্যই অচেতন

সম্পর্কিত

মাজমুয়ে সাদাবাদ

মাজমুয়ে সাদাবাদ

সঁত্র পোঁপিদু

সঁত্র পোঁপিদু

ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট

ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট

সবচেয়ে বেশি চিত্রকর্মের সংগ্রহশালা

সবচেয়ে বেশি চিত্রকর্মের সংগ্রহশালা