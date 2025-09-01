বিমান ও মহাকাশ ইতিহাসের সংগ্রহশালা

সম্পাদকীয়
যখন মার্কিন প্রেসিডেন্টের গদিতে ছিলেন হ্যারি এস ট্রুম্যান, তখন ১৯৪৬ সালে তাঁর এক স্বাক্ষরে কংগ্রেস আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয় ন্যাশনাল এয়ার মিউজিয়াম। ১৮৭৬ সালে ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর কিছু নিদর্শন এই জাদুঘরের নিদর্শনের তালিকাভুক্ত হয়। মূলত চায়নিজ ইম্পেরিয়াল কমিশন কিছু নিদর্শন স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটকে দান করে যায়। কেননা, প্রদর্শনীর পর সেগুলো চীনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছিল ব্যয়বহুল। এই স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের পরিচালনায়ই এখনো চলছে প্রায় ৮০ বছর বয়সী জাদুঘরটি। এর কোনো নির্দিষ্ট ভবন ছিল না। অস্থায়ী জায়গায় বাড়তি নিদর্শনগুলোর স্থান হচ্ছিল না। অবশেষে ১৯৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে ওয়াশিংটন ডিসির ন্যাশনাল মল এলাকায় বর্তমান ভবনটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় (ছবিতে)। ১৯৬৬ সালেই জাদুঘরটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়াম। ২০০৩ সালে ভার্জিনিয়ার স্টিভেন এফ উদভার-হ্যাজি সেন্টারে শাখা জাদুঘর চালু হয়। অ্যাপোলো ১১ কমান্ড মডিউল কলম্বিয়া কিংবা রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের রাইট ফ্লায়ার উড়োজাহাজের মতো অসংখ্য বিমান ও মহাকাশ ইতিহাসের নিদর্শন দিয়ে সজ্জিত এই জাদুঘর।
১৯ শতকে পারস্য তথা প্রাচীন ইরানের বৃহত্তর তেহরানের শেমিরান অঞ্চলে কাজার শাসকেরা পাহাড়ের ঢালে প্রাসাদ নির্মাণ করে গ্রীষ্মকালীন বাসভবন হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করেন। পরে পাহলভি রাজবংশের রাজা রেজা শাহ পাহলভি ১৯২০-এর দশক থেকে ১৯৪১ সালে নির্বাসনে যাওয়ার আগপর্যন্ত এখানে আরও ভবন নির্মাণ করে রাজকীয় এলাকার সম
১৯৬০-এর দশকে ফ্রান্সের প্রথম সংস্কৃতিমন্ত্রী আঁদ্রে মালরো প্যারিসের তাজা ফলের বাজার লি আলা সরিয়ে সেখানে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রস্তাব দেন। সেটা আর হয়নি। তখন প্যারিসে জনসাধারণের জন্য একটি বিশাল গ্রন্থাগারেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৬৮ সালে প্ল্যাটো বোবুরকে নতুন গ্রন্থাগারের জন্য নির্বাচন
'ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আব্দুল' চলচ্চিত্রটি হয়তো অনেকে দেখেছেন। গ্রেট ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে মৌলিক ধারণা অর্জন করা যায় সিনেমাটি দেখলে। আর ইতিহাসপ্রেমীরা নিশ্চয়ই জানেন এই রানির স্বামী ছিলেন প্রিন্স অ্যালবার্ট। তাঁদের দুজনের নামে লন্ডনে আছে একটি খ্যাতনামা জাদুঘর—ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট..
রাশিয়ার জারিনা, অর্থাৎ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিন দেশটির দীর্ঘতম নারী শাসক। তাঁকে বলা হতো ক্যাথরিন দ্য গ্রেট। তিনি ১৭৬৪ সালে জোহান আর্নেস্ট গৎকোভস্কি নামে বার্লিনের এক বণিকের কাছ থেকে অনেকগুলো চিত্রকর্ম কেনেন। ধারণা করা হয়, ২২৫-৩১৭টি ইউরোপীয় চিত্রকর্ম কেনা হয়েছিল।