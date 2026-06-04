Ajker Patrika
আড্ডা

গরবা

সম্পাদকীয়
গরবা

বলিউডের অনেক সিনেমায় দেখা যায় গরবা নাচের দৃশ্য। এই গরবা হচ্ছে ভারতের গুজরাট রাজ্যের একটি ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় লোকনৃত্য। এটি সাধারণত ৯ দিনের হিন্দু উৎসব ‘নবরাত্রি’তে দেবী দুর্গার সম্মানে পরিবেশন করা হয়। সংস্কৃত শব্দ ‘গর্ভ’ থেকে এসেছে ‘গরবা’ নামটি। এটি গর্ভধারণ বা গর্ভাবস্থাকে বোঝায়, যা হলো জীবনের প্রতীক। একটি মাটির লন্ঠন ঘিরে বৃত্তাকারে নাচটি পরিবেশিত হয়। লন্ঠনের ভেতরে যে আলো থাকে, তাকে বলা হয় ‘গর্ভ দীপ’, অর্থাৎ গর্ভের প্রদীপ। এই লন্ঠন গর্ভের ভ্রূণের তথা জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে। ভক্তরা গরবা নৃত্যের মাধ্যমে দেবত্বের মেয়েলি রূপ দুর্গাকে সম্মান জানায়। গুজরাটের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ঘাঘরা চোলি বা চানিয়া চোলি পরে নারীরা এবং কেদিউ পরে পুরুষেরা নবরাত্রিতে গরবা পরিবেশন করে। ইউনেসকো এই নাচকে আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান দিয়েছে।

ছবি: ভূপেন্দ্র রানা, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

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