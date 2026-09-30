লোন বাতিল বা স্থগিত করার নির্দিষ্ট কারণ লিখিতভাবে জানতে চাওয়া যায়

উত্তরণ
প্রশ্ন: একটি স্কুটি কেনার জন্য ঋণের আবেদন করেছি। আমি একটি স্কুলে পড়াই এবং বেতনসংক্রান্ত কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আট মাস ধরে আমাকে এই লোনের জন্য ঘোরানো হচ্ছে। আমি ড্রাইভিং লাইসেন্স করিয়েছি। আমরা তিন বোন এবং আমার বাবা নেই। আমার মা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। লোনের গ্যারান্টার কাকে করা হলে আমার লোন পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে? এই বিষয়ে আমার কি উচিত কোনো আইনি সহায়তা নেওয়া?
সানজিদা মনীষা, গাজীপুর
উত্তর: আপনার বর্ণনা অনুযায়ী, আট মাস ধরে একই লোনের আবেদন ঝুলিয়ে রাখা হলে বিষয়টি লিখিতভাবে পরিষ্কার করা উচিত। শুধু ‘গ্যারান্টার বদলান’ বলেই আপনাকে বারবার ঘোরানো হচ্ছে কি না, সেটিও জানা দরকার।
বাংলাদেশ ব্যাংকের ভোক্তা-অর্থায়নকাঠামো অনুযায়ী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পরিশোধের ক্ষমতা, ক্রেডিট ঝুঁকি এবং নিজস্ব নথিভুক্ত যোগ্যতার মানদণ্ড বিবেচনা করতে হয়। অর্থাৎ, কোন গ্যারান্টার দিলে লোন নিশ্চিত হবে—এমন কোনো সাধারণ নিয়ম নেই; বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানির ক্রেডিট পলিসির ওপর নির্ভর করে।
আপনার ক্ষেত্রে কাকে গ্যারান্টার করা তুলনামূলকভাবে কার্যকর হতে পারে? আপনার মা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তাঁর যদি নিয়মিত পেনশন থাকে এবং তার প্রমাণ দেখানো গেলে তিনি কিছু প্রতিষ্ঠানের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারেন। তবে অবসরপ্রাপ্ত মানুষের ক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের গ্যারান্টার পলিসিতে সমস্যা হতে পারে।
তবে আগে ব্যাংককে লিখিতভাবে জিজ্ঞাসা করুন, তাদের বর্তমান পলিসি অনুযায়ী আপনার প্রস্তাবিত গ্যারান্টারের কোন যোগ্যতা লাগবে।
আট মাস ধরে ঘোরানোর বিষয়টি প্রসঙ্গে আমি দৃঢ়ভাবে এগোতে বলব। আপনি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বা লোন অফিসারকে একটি লিখিত আবেদনপত্র দিয়ে জানতে চান, আপনার লোন আবেদনপত্রের বর্তমান অবস্থা কী, কোনো ডকুমেন্ট বা যোগ্যতার কমতি আছে কি না। এ ছাড়া লোন বাতিল বা স্থগিত করার নির্দিষ্ট কারণও লিখিতভাবে জানতে চান। আপনার অ্যাপ্লিকেশন নম্বর, সাবমিশনের তারিখ এবং আগে জমা দেওয়া ডকুমেন্টের তালিকা তৈরি রাখবেন।
বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রাহকসেবা-বিষয়ক নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানিতে অভিযোগ জানাতে হয়। সমাধান না হলে তাদের অভিযোগ সেলে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে উত্থাপন করা যায়। এরপরও সমাধান না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষা কেন্দ্রে (সিআইপিসি) অভিযোগ করা যায়।
বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইপিসির বর্তমান যোগাযোগ—হটলাইন: ১৬২৩৬, ই-মেইল: [email protected]। এ ছাড়া অনলাইন অভিযোগও করা যায়।
এই মুহূর্তে আইনি সহায়তা নেওয়ার বা সরাসরি মামলা করার চেয়ে প্রথমে লিখিতভাবে কারণ জানতে চাওয়া বেশি যুক্তিসংগত।
পরামর্শ দিয়েছেন, ব্যারিস্টার ইফফাত গিয়াস আরেফিন, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
রাজনৈতিক ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গ্রুমিং বা যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠলে বিষয়টি ভয়াবহ রূপ নেয়। কারণ, সেখানে ক্ষমতা, প্রলোভন, গোপনীয়তা ও প্রভাব একসঙ্গে কাজ করে। সম্প্রতি রাজনৈতিক ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের এমন কিছু সংবাদ দেখিয়ে দিয়েছে, গ্রুমিং পরিচিত ও ক্ষমতাধর ব্যক্তির হাতেও ঘটতে পারে।৩৭ মিনিট আগে
আজ জাতীয় কন্যা শিশু দিবস। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে কন্যাশিশুদের অবস্থান বিশ্লেষণ করলে অগ্রগতি ও উদ্বেগের এক মিশ্র চিত্র সামনে আসে। বিগত বছরগুলোতে সরকারি নানা উদ্যোগ ও উপবৃত্তির কল্যাণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের ভর্তির হার প্রশংসনীয়ভাবে বেড়েছে এবং লৈঙ্গিক সমতা অর্জিত হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
মাদ্রাসায় পড়তে গিয়ে এক শিক্ষকের কাছে যৌন নির্যাতনের শিকার হয় ১১ বছরের এক শিশু। ভয়ে কয়েক মাস কাউকে কিছু বলেনি সে। শারীরিক পরিবর্তন দেখা দিলে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান তার মা। পরীক্ষায় জানা যায়, শিশুটি প্রায় সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। চিকিৎসকের জিজ্ঞাসায় শিশুটি কাঁপতে কাঁপতে শুধু বলে, ‘হুজুর’।৮ ঘণ্টা আগে
‘চলো এগিয়ে যাই’ নারীদের গল্প। নির্দিষ্ট করে বললে, ৯৯ জন উদ্যোক্তা নারীর গল্প। ২৫ সেপ্টেম্বর বনানীর নটর ডেম ক্লাব অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান। সৌন্দর্যবিশেষজ্ঞ এবং উজ্জ্বলার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও কো-ফাউন্ডার আফরোজা পারভীনের পরিকল্পনা ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে সৌন্দর্যশিল্প...৩ দিন আগে