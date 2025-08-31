Ajker Patrika
> নারী

উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট ফেলোশিপ পেলেন কুমিল্লার সুমাইয়া

বাসস, ঢাকা 
সুমাইয়া বিনতে হোসাইনী। ছবি: বাসস
সুমাইয়া বিনতে হোসাইনী। ছবি: বাসস

দক্ষিণ এশিয়ার তরুণ নারী নেতৃবৃন্দের জন্য আয়োজিত ‘সাউথ এশিয়া ইয়াং উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাকাডেমি’ ফেলোশিপ পেলেন কুমিল্লার উদীয়মান নারী নেত্রী সুমাইয়া বিনতে হোসাইনী। বার্তা সংস্থা বাসসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সুইডেনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স (আইডিইএ) আয়োজনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) অর্থায়নে এবং জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সংস্থা ইউএন উইমেন (ইউএন উইমেন)-এর সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠেয় এই আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে দক্ষিণ এশিয়ার ছয়টি দেশের তরুণ নারী নেতৃবৃন্দ অংশ নেবেন।

এবছর ১৬ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় এই ফেলোশিপ প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হবে। তিন দিনব্যাপী এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা নেতৃত্ব বিকাশ, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পাবেন।

এ ফেলোশিপ পাওয়ায় সুমাইয়া আনন্দিত। বার্তা সংস্থা বাসসকে তিনি বলেন, ‘আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ আমার জন্য গৌরব ও সম্মানের। দেশের তরুণ নারীদের অবস্থান ও সক্ষমতা বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার এই দায়িত্ব আমি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব ইনশাআল্লাহ। এই অভিজ্ঞতা আমাকে ব্যক্তি ও পেশাগত জীবনে সমৃদ্ধ করবে। একইসঙ্গে ভবিষ্যৎ নারী নেতৃত্ব গঠনে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবেও কাজ করবে।’

সুমাইয়া বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল গবেষক এবং একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্য-প্রযুক্তি সংসদের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে তিনি কুমিল্লা মহানগর মহিলা দলের সহ-সভাপতি এবং ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের তরুণ রাজনৈতিক ফেলো হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কুমিল্লাইউরোপীয় ইউনিয়নএশিয়ানারী
