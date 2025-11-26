Ajker Patrika
নারী অধিকার ও বাক্‌স্বাধীনতা-সচেতন হ্যারিয়েট

ফিচার ডেস্ক
হ্যারিয়েট ফ্লেইশল পিলপেল। ছবি: সংগৃহীত

বিশ শতকের এক প্রভাবশালী অ্যাটর্নি এবং নারী অধিকারকর্মী ছিলেন হ্যারিয়েট ফ্লেইশল পিলপেল।

১৯৫০ ও ১৯৬০ সালের দিকে আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের বেশির ভাগ পুরুষ বোর্ড সদস্য মনে করতেন, গর্ভপাতের বিষয়টি তাঁদের কাজের পরিধির বাইরে। কিন্তু হ্যারিয়েট এবং তাঁর নারী সহকর্মীরা যুক্তি দেন যে গর্ভপাতবিরোধী আইনগুলো মূলত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের বিরুদ্ধে একধরনের ‘শ্রেণিভিত্তিক আইন’। তাঁরা এটিকে নাগরিক স্বাধীনতার লঙ্ঘন বলেও উল্লেখ করেন। প্রতিষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি গ্রহণ করে। প্রজনন অধিকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মামলা রিও ভার্সেস ওয়েড-এর শুনানির আগে হ্যারিয়েট আইনজীবীদের জন্য একটি কঠিন মক কোর্ট প্র্যাকটিস বা আইনি মহড়ার আয়োজন করেছিলেন। যেন তাঁরা সুপ্রিম কোর্টে নিজেদের যুক্তি যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারেন।

হ্যারিয়েট বাক্‌স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রেও কাজ করেছেন। এ কারণে তিনি অনেক বিখ্যাত লেখক, শিল্পী এবং প্রকাশকের আইনি প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাঁর ক্লায়েন্টদের মধ্যে ছিলেন মানব যৌনতা নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য পরিচিত আলফ্রেড কিনসে। ছিলেন বিখ্যাত নারীবাদী লেখিকা ও ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর উইমেনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বেটি ফ্রিডান। তিনি বিখ্যাত কমেডিয়ান ও পরিচালক মেল ব্রুকসের সঙ্গেও কাজ করেছেন। রাশিয়ার নেতা জোসেফ স্তালিনের কন্যা স্ভেতলানা অ্যালিলুয়েভার পক্ষেও তিনি কথা বলেছেন। হ্যারিয়েটের জন্ম ১৯১১ সালের ২ ডিসেম্বর। ১৯৯১ সালের ২৩ এপ্রিল তিনি মারা যান।

