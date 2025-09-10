Ajker Patrika
> নারী

জন্মের প্রথম দুই বছর স্মৃতি প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে প্রতিফলিত হয়

অধ্যাপক ডা. সানজিদা শাহরিয়া
অধ্যাপক ডা. সানজিদা শাহরিয়া। ছবি: সংগৃহীত
অধ্যাপক ডা. সানজিদা শাহরিয়া। ছবি: সংগৃহীত

আমার বয়স ৪০ বছর। আমি গানের শিক্ষক। বাসায় গান শেখাই। বিয়ে হয়েছে ২০১৮ সালে। এরপর বুঝতে পারি, স্বামী নেশাগ্রস্ত। আমার দুই বছর বয়সী একটি ছেলে রয়েছে। ইদানীং স্বামী কথায় কথায় আমার ওপর নির্যাতন করছে। সেটা আবার আমার ছেলের সামনেই। এই সংসারে আর থাকতে চাই না। কিন্তু এ বিষয়ে নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুতও করতে পারছি না। এখন কী করব? কাকলী ইসলাম, কুমিল্লা

নেশা মুক্তির জন্য কোনো চিকিৎসাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কি? রিহ্যাব সেন্টার থেকে পারিবারিক সহমর্মিতা আসক্তকে আসক্তি থেকে বের করে আনতে বেশি সাহায্য করে।

তবে সেটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে আপনার স্বামী কতটুকু চাইছেন, তার ওপর। যদি তাঁর আলোচনা করার মানসিক সামর্থ্য থাকে, তাহলেই সেটা সম্ভব। পেশাগত সাহায্যের প্রয়োজন আছে মাদকাসক্তি নিরাময়ে। অবিলম্বে চিকিৎসা শুরু করতে পারেন। কিছু রিহ্যাব সেন্টারের নিম্নমান নিয়ে পত্রপত্রিকায় যেভাবে লেখা হয়, সেটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। পারিবারিক সহমর্মিতা একজন মানুষের মাদকাসক্তি থেকে মুক্তির পথে ক্ষেত্রবিশেষে অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পরিবারে একটি শিশু আছে। আশঙ্কার বিষয় হলো, শিশুর ওপর এই আচরণগুলো কতটুকু প্রভাব ফেলবে ভবিষ্যতে, আমরা জানি না। জন্মের প্রথম দুই বছর পর্যন্ত বয়সকে আমরা প্রিভারবাল স্টেজ বলি। এই সময়কার স্মৃতি শিশুরা সচেতনভাবে ভুলে গেলেও তা তাদের অবচেতন মনের গভীরে প্রোথিত থাকে। পরবর্তী সময়ে সেগুলো প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে প্রতিফলিত হয়। যদি সম্পর্কটি থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে নিজের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্ত করার দিকে আগে নজর দিন।

পরামর্শ দিয়েছেন: চিকিৎসক, কাউন্সেলর সাইকোথেরাপি প্র্যাকটিশনার ফিনিক্স ওয়েলনেস সেন্টার বিডি

বিষয়:

নির্যাতননারীছাপা সংস্করণস্বামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

সম্পর্কিত

মুনমুনি পায়েং: এক কন্যার হাতে সবুজ বিপ্লব

মুনমুনি পায়েং: এক কন্যার হাতে সবুজ বিপ্লব

ধ্বংসস্তূপের নিচে অবহেলার চাপে আফগান নারী

ধ্বংসস্তূপের নিচে অবহেলার চাপে আফগান নারী

জন্মের প্রথম দুই বছর স্মৃতি প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে প্রতিফলিত হয়

জন্মের প্রথম দুই বছর স্মৃতি প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে প্রতিফলিত হয়

বৈজ্ঞানিক নারীবাদের উজ্জ্বল প্রতীক এমিলি

বৈজ্ঞানিক নারীবাদের উজ্জ্বল প্রতীক এমিলি