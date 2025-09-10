বৈজ্ঞানিক নারীবাদের উজ্জ্বল প্রতীক এমিলি

ফিচার ডেস্ক
নারীবাদী ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের সংযোগস্থলে এক উজ্জ্বল আলো এমিলি দ্যু শাতলে। নিউটনের লেখা ‘পেইনসিপিয়া ম্যাথম্যাটিকা’ বইটি তিনি লাতিন ভাষা থেকে ফরাসিতে অনুবাদ করেছিলেন। এমনকি বইটিতে বিশ্লেষণাত্মক টীকা ও ব্যাখ্যা যোগ করেছিলেন। সেটিকে এখনো নির্ভরযোগ্য ফরাসি অনুবাদ হিসেবে ধরা হয়। নিউটনের গাণিতিক তত্ত্বগুলো বোঝা এবং বিশ্লেষণের দক্ষতা তাঁকে একজন সত্যিকারের বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। তিনি জার্মান পদার্থবিদ গটফ্রিড লাইবনিৎসর শক্তিসম্পর্কিত তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি দিয়ে নিউটনপন্থীদের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন।
এমিলি বিশ্বাস করতেন, সমাজ নারীদের সুযোগ না দিলেও তারা পুরুষের মতো বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা রাখে। ফ্রান্সে ১৭০৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর জন্ম এমিলির। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৭৪৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর।
