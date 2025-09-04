Ajker Patrika
কোয়াবের নির্বাচনে সভাপতি পদে লড়ছেন সেলিম শাহেদ ও মোহাম্মদ মিঠুন

ভিডিও ডেস্ক

বিসিবিতে ক্রিকেটারদের কল্যান সংগঠন ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কোয়াবের নির্বাচন বৃহস্পতিবার। বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত চলবে ২১৫ নিবন্ধিত ক্রিকেটারদের ভোটগ্রহণ। অনলাইনে থাকছে ভোট দেওয়ার সুযোগ। বিসিবির একাডেমি ভবনে একটি মাত্র পদ সভাপতি পদেই শুধু ভোট গ্রহণ হবে। এ পদে লড়াই করবেন সাবেক জাতীয় দলের ক্রিকেটার সেলিম শাহেদ ও বর্তমান ক্রিকেটার মোহাম্মদ মিঠুন।

