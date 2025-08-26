নিজের জীবনগাথা দেখে আবেগাপ্লুত কিংবদন্তি সাবিনা ইয়াসমিন

Ajker Patrika
বাংলার স্মৃতিতে অম্লান এক কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন। দীর্ঘ ক্যারিয়ার এবং গানের যাত্রা নিয়ে নির্মিত ‘জুঁই ফুল: সাবিনা ইয়াসমিন’ প্রামাণ্যচিত্রে নিজেকে পর্দায় দেখে আবেগঘন মুহূর্তে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। নির্মাতা-সঞ্চালক শাইখ সিরাজের আন্তরিক পথচলায় উঠে এসেছে শিল্পীর স্মৃতি, সংগ্রাম ও সাফল্যের নানা অধ্যায়।

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

