নিজের জীবনগাথা দেখে আবেগাপ্লুত কিংবদন্তি সাবিনা ইয়াসমিন

বাংলার স্মৃতিতে অম্লান এক কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন। দীর্ঘ ক্যারিয়ার এবং গানের যাত্রা নিয়ে নির্মিত ‘জুঁই ফুল: সাবিনা ইয়াসমিন’ প্রামাণ্যচিত্রে নিজেকে পর্দায় দেখে আবেগঘন মুহূর্তে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। নির্মাতা-সঞ্চালক শাইখ সিরাজের আন্তরিক পথচলায় উঠে এসেছে শিল্পীর স্মৃতি, সংগ্রাম ও সাফল্যের নানা অধ্যায়।
সিলেটের ভোলাগঞ্জে সাদাপাথর লুটের ঘটনায় মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি পরিদর্শন করেছে। কমিটি ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছেন এবং অবৈধ উত্তোলনে কোনো কর্তৃপক্ষের অবহেলা আছে কি না তা খতিয়ে দেখছেন। ১০ দিনের মধ্যে তারা প্রতিবেদন দাখিল করবে এবং ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি রোধের সুপারিশ জানাবে।৩৯ মিনিট আগে
দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ফুলবাড়ী ট্র্যাজেডি দিবস পালন করা হয়েছে। শহরে শোক র্যালি ও শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। ছোট যুমনা নদীর তীরে আলোচনা সভায় তেল-গ্যাস কমিটির নেতারা বক্তব্য দেন। ২০০৬ সালের এ দিনে কয়লাখনি প্রকল্পবিরোধী আন্দোলনে বিডিআরের গুলিতে তিনজন নিহত হন।২ ঘণ্টা আগে
আগামী ৪ সেপ্টেম্বর ‘হইচই’তে মুক্তি পাবে ‘আকা’। রহস্য, মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং টানটান উত্তেজনার সিরিজটি পরিচালনা করেছেন ভিকি জাহেদ। সেখানে অভিনয় করেছেন আফরান নিশো ও মাসুমা রহমান নাবিলা।৬ ঘণ্টা আগে
বরগুনার পাথরঘাটায় সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ও মৎস্যসম্পদ রক্ষায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলেদের অভিযোগ, ছদ্মবেশী অসাধু ব্যক্তিরা সুন্দরবনের সম্পদ ধ্বংস করছে। বক্তারা বলেন, জীববৈচিত্র্য রক্ষার পাশাপাশি লাখো জেলের জীবিকা সুরক্ষায় সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে। বিকল্প কর্মসংস্থান ও সরকারি উদ্যোগ বাস্তবা৬ ঘণ্টা আগে