কবরের দৃশ্যে ডুবে গিয়ে ইমোশনাল হলেন অভিনেতা তৌসিফ

ভিডিও ডেস্ক

থ্রিলার নির্মাতা ভিকি জাহেদের নতুন নাটক ‘খোয়াবনামা’, যেখানে থ্রিলার, অতিপ্রাকৃত ও মানুষের অন্তর্গত ভয় মিশে তৈরি হয়েছে এক ব্যতিক্রমী গল্প। নাটকের পোস্টারে অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব কবরে শুয়ে থাকার বিষয়টি ভাইরাল হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমের সামনে অভিজ্ঞতার শেয়ার করেছেন অভিনেতা।

বিষয়:

অভিনেতাতৌসিফবিনোদন-ভিডিওভিডিও
