Ajker Patrika
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ক্ষমা না চাইলে কী হবে পরীমণির—আইনে ২ বছরের কারাদণ্ডের বিধান

ভিডিও ডেস্ক
আপডেট : ০৮ নভেম্বর ২০২৬, ১৭: ৩৭

ক্ষমা না চাইলে কী হবে পরীমণির—আইনে ২ বছরের কারাদণ্ডের বিধান

বিষয়:

কারাদণ্ডপরীমণিভিডিও
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