সাতক্ষীরায় যুবদল নেতা হত্যা: স্ত্রীর ইশারাতেই হত্যা করে কিশোর শ্যালক

মো. ছাব্বির ফকির, খুলনা

পারিবারিক কলহের জেরে সাতক্ষীরার যুবদল নেতা এস এম শামীমকে হত্যার পরিকল্পনা করেন তাঁর স্ত্রী ফাতেমা আক্তার বৃষ্টি। নিজের কিশোর ফুফাতো ভাইকে ডেকে এনে শামীমকে খুন করান তিনি। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে খুলনার এসপি অফিসে সংবাদ সম্মেলনে সাতক্ষীরার তালা উপজেলার যুবদল নেতা শামীম হোসেন হত্যাকাণ্ড নিয়ে কথা বলেন পুলিশ সুপার মোশাররফ হোসেন।

