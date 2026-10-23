অবরোধে থমথমে সাজেক—পর্যটকশূন্য, সেনাবাহিনীর কড়া পাহারা

অবরোধে থমথমে সাজেক—পর্যটকশূন্য, সেনাবাহিনীর কড়া পাহারা
ভিডিও ডেস্ক
আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৬, ১৯: ০৭
অবরোধে থমথমে সাজেক—পর্যটকশূন্য, সেনাবাহিনীর কড়া পাহারা
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
পঠিত
সর্বশেষ
১
২
৩
৪
৫
এলাকার খবর
খুঁজুন
অবরোধে থমথমে সাজেক—পর্যটকশূন্য, সেনাবাহিনীর কড়া পাহারা
সাত দফা দাবিতে আন্দোলন জোরদারের ঘোষণা ১১ দলীয় জোটের, ৩১ অক্টোবর কুষ্টিয়া অভিমুখে লংমার্চ১ ঘণ্টা আগে
সৌদিতে দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ডের ইস্যুতে যা বললেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ৪ ঘণ্টা আগে
গাড়ি থেকে নেমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গেলেন প্রধানমন্ত্রী৬ ঘণ্টা আগে