অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে অন্তর্বর্তী সরকার ও ইসিকে সমর্থন করে যুক্তরাষ্ট্র

মো. হুমায়ূন কবির

অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে অন্তর্ববর্তী সরকার ও ইসিকে সমর্থন করে যুক্তরাষ্ট্র এমটা জানিয়েছে মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন। আজ সোমবার বেলা ২টা ২০ মিনিটে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সিইসির কক্ষে অ্যান জ্যাকবসনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের মার্কিন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকটি শুরু হয়। বৈঠক শেষে তিনি জানান, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন চায় যুক্তরাষ্ট্র, কোনো দলকে সমর্থন নয়।

