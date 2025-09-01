অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে অন্তর্বর্তী সরকার ও ইসিকে সমর্থন করে যুক্তরাষ্ট্র

মো. হুমায়ূন কবির
অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে অন্তর্ববর্তী সরকার ও ইসিকে সমর্থন করে যুক্তরাষ্ট্র এমটা জানিয়েছে মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন। আজ সোমবার বেলা ২টা ২০ মিনিটে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সিইসির কক্ষে অ্যান জ্যাকবসনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের মার্কিন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকটি শুরু হয়। বৈঠক শেষে তিনি জানান, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন চায় যুক্তরাষ্ট্র, কোনো দলকে সমর্থন নয়।
যে কৌশলে মডেল মেঘনা আলমকে মুগ্ধ করেছিলেন সৌদি রাষ্ট্রদূত তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি নিজেই। আজকের পত্রিকার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে সেই ঘটনার আদ্যোপান্ত। বিস্তারিত ভিডিওতে২ ঘণ্টা আগে
আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ৮০০ ছাড়িয়েছে। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্সের খবর অনুযায়ী, দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় কুনার ও নানগারহার প্রদেশে ছয় মাত্রার এই ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত অন্তত ৮১২ জন নিহত এবং ২ হাজার ৮০০ জন আহত হয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে
কাজী মো. আবুল কালাম চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বখতিয়ারপাড়া চারপীর আউলিয়া ফাজিল মাদ্রাসার ইবতেদায়ির সহকারী শিক্ষক ছিলেন।২ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ–ডাকসু নির্বাচন আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করে দেওয়া হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেছেন চেম্বার আদালত। সোমবার ১ সেপ্টেম্বর বিকেলে এ আদেশ দেন আদালত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এই আদেশ দেন।২ ঘণ্টা আগে