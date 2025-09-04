Ajker Patrika
লুট হওয়া অস্ত্র শনাক্ত করা যাচ্ছে না, নির্বাচনে নাশকতার আশঙ্কায় সরকার

ভিডিও ডেস্ক

থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র দিয়ে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নাশকতা চালাতে পারে বলে আশঙ্কা করছে সরকার। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষকরণসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে গত ৬ আগষ্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় আশঙ্কার কথা প্রকাশ করা হয়েছে।

