লুট হওয়া অস্ত্র শনাক্ত করা যাচ্ছে না, নির্বাচনে নাশকতার আশঙ্কায় সরকার

ভিডিও ডেস্ক
থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র দিয়ে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নাশকতা চালাতে পারে বলে আশঙ্কা করছে সরকার। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষকরণসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে গত ৬ আগষ্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় আশঙ্কার কথা প্রকাশ করা হয়েছে।
থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র দিয়ে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নাশকতা চালাতে পারে বলে আশঙ্কা করছে সরকার। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষকরণসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে গত ৬ আগষ্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় আশঙ্কার কথা প্রকাশ করা হয়েছে।
রাজশাহীর মোল্লাপাড়ায় পাহাড়িয়াদের উচ্ছেদ নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ভয়ভীতি দেখিয়ে অল্প টাকার বিনিময়ে ঘর ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে তাদের। তবে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে আপাতত থেমে গেছে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া।২ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ‘জুলাই ৩৬’ হলের ৯১ শিক্ষার্থীকে ‘বিনা পারিশ্রমিকের যৌনকর্মী’ বলা সেই ছাত্রদল নেতাকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করেছে শাখা ছাত্রদল। বৃহস্পতিবার ৪ সেপ্টেম্বর সকালে শাখার দপ্তর সম্পাদক নাফিউল ইসলাম জীবনের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল মনে করেন, ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ–কোয়াবের প্রেসিডেন্ট পদে একজন বর্তমান খেলোয়াড় থাকলেই ভালো হয়।বৃহস্পতিবার বেলা ৩টায় মিরপুরে সংগঠনের নির্বাচনে ভোট প্রদান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।৩ ঘণ্টা আগে
জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের জেরা করেছেন নিযুক্ত প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম ও আইনজীবী আমির হোসেন।৩ ঘণ্টা আগে