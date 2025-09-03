Ajker Patrika
গাজীপুরে শীর্ষ সন্ত্রাসী সুমন বাহিনীর টর্চার সেলের সন্ধান

ভিডিও ডেস্ক

গাজীপুরের শ্রীপুরে শীর্ষ সন্ত্রাসী সুমন বাহিনীর ৫টি টর্চার সেলের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। এসব টর্চার সেলে মানুষকে আটকে রেখে চালানো হতো নৃশংস শারীরিক নির্যাতন, এরপর আদায় করা হতো মোটা অংকের মুক্তিপণ। পুলিশী অভিযানে মাদক ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে এবং ঘটনার মূলহোতা সুমন ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

মাদকঅভিযানসন্ত্রাসীগাজীপুরপুলিশ
সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

গাজীপুরে শীর্ষ সন্ত্রাসী সুমন বাহিনীর টর্চার সেলের সন্ধান

খুলনায় জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে গণঅধিকার পরিষদের হামলা

রাজশাহীর দুর্গাপুরে জোরপূর্বক পুকুর দখল ও মাছ লুটের অভিযোগ

রংপুরে জুলাই যোদ্ধাদের জন্য ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শুরু

