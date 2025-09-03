গাজীপুরে শীর্ষ সন্ত্রাসী সুমন বাহিনীর টর্চার সেলের সন্ধান

ভিডিও ডেস্ক
গাজীপুরের শ্রীপুরে শীর্ষ সন্ত্রাসী সুমন বাহিনীর ৫টি টর্চার সেলের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। এসব টর্চার সেলে মানুষকে আটকে রেখে চালানো হতো নৃশংস শারীরিক নির্যাতন, এরপর আদায় করা হতো মোটা অংকের মুক্তিপণ। পুলিশী অভিযানে মাদক ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে এবং ঘটনার মূলহোতা সুমন ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
গাজীপুরের শ্রীপুরে শীর্ষ সন্ত্রাসী সুমন বাহিনীর ৫টি টর্চার সেলের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। এসব টর্চার সেলে মানুষকে আটকে রেখে চালানো হতো নৃশংস শারীরিক নির্যাতন, এরপর আদায় করা হতো মোটা অংকের মুক্তিপণ। পুলিশী অভিযানে মাদক ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে এবং ঘটনার মূলহোতা সুমন ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
নুরুল হক নুরের ওপর হামলার বিচার, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ, জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দল নিষিদ্ধের দাবিতে খুলনার পাওয়ার হাউজ মোড়ে বিক্ষোভ বিক্ষোভ মিছিল করেছে খুলনা গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীর দূর্গাপুরের হরিপুর এলাকায় জোরপূর্বক পুকুর দখল, মাছ লুটপাট ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় হাফিজুর রহমান নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। বুধবার ৩ সেপ্টেম্বর দুপুরে নগরীর বর্ণালী মোড়ে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগকারী ব্যবসায়ী আসলাম জানান, ২০২০ সালে ৩৮ বিঘা জমি লীজ নিয়ে মাছ চাষ শুরু করেন।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আয়োজনে ‘জুলাই যোদ্ধাদের’ জন্য বিশেষ ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত হিসেবে পেশাদার কূটনীতিক ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে মনোনীত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউস এ মনোনয়নের বিষয়ে শুনানির জন্য গতকাল মঙ্গলবার দেশটির সিনেটে পাঠিয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে