চাঁপাইনবাবগঞ্জে দুদকের অভিযান, খাবার থেকে অ্যাম্বুলেন্সে অনিয়মের প্রমাণ

আব্দুল বাশির, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগী সেবায় অনিয়ম ও হয়রানির অভিযোগে অভিযান চালিয়েছে দুদক। অভিযানে খাবার সরবরাহে অনিয়ম ও অ্যাম্বুলেন্স ভাড়ায় অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রমাণ মেলে। চিকিৎসক সংকট ও যন্ত্রপাতি নষ্ট থাকায় ভোগান্তিতে রয়েছেন রোগীরা।
জয়পুরহাট জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী এসএম রাশেদুল আলম সবুজ বলেছেন, “এখনও আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা আছে। তার পরেও আপনারা চেয়ার পেয়েছেন। আওয়ামী লীগের পদে আছেন, এরকম আজকের প্রোগ্রামেও আছেন। মামলার আসামি ৩-৪ টা হত্যা মামলাও আছে, তারা চাকরি করছে, ব্যবসা করছে।”১৪ মিনিট আগে
দৈনিক যুগান্তরের জেলা প্রতিনিধি মো. ফজলে রাব্বি ও আরটিভির আখাউড়া প্রতিনিধি মো. সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে। আখাউড়ায় ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের অনিয়ম-দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশ করায় এদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এর প্রতিবাদে ১৮ আগস্ট সোমবার বেলা ১২টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার...২০ মিনিট আগে
দিনাজপুরের খানসামার মাঝিয়ালির চরবাসীর জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নৌকা প্রদান করা হয়েছে। আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর দ্রুত উদ্যোগ নেন ইউএনও কামরুজ্জামান সরকার। নতুন নৌকা পেয়ে চরবাসী স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।২৫ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্থানীয় সময় গতকাল রোববার বলেছেন, মস্কো ও কিয়েভের মধ্যে যুদ্ধের ইতি টানার দায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কির ওপর। ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, জেলেনস্কি চাইলে ‘প্রায় এখনই রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন...২৭ মিনিট আগে