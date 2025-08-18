Ajker Patrika
চাঁপাইনবাবগঞ্জে দুদকের অভিযান, খাবার থেকে অ্যাম্বুলেন্সে অনিয়মের প্রমাণ

আব্দুল বাশির, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২৩: ১৭

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগী সেবায় অনিয়ম ও হয়রানির অভিযোগে অভিযান চালিয়েছে দুদক। অভিযানে খাবার সরবরাহে অনিয়ম ও অ্যাম্বুলেন্স ভাড়ায় অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রমাণ মেলে। চিকিৎসক সংকট ও যন্ত্রপাতি নষ্ট থাকায় ভোগান্তিতে রয়েছেন রোগীরা।

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রদল নেতার পোস্ট, শোকজ পেয়ে নিলেন অব্যাহতি

সিলেটের ডিসি হলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তি পাওয়া সারওয়ার আলম

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে জামায়াত নেতার মৎস্য সপ্তাহ পালন

চাঁপাইনবাবগঞ্জে দুদকের অভিযান, খাবার থেকে অ্যাম্বুলেন্সে অনিয়মের প্রমাণ

আখাউড়ায় দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার দাবিতে কসবায় মানববন্ধন

দিনাজপুরের মাঝিয়ালির চরবাসীর জন্য ইউএনওর উদ্যোগে নৌকা প্রদান

