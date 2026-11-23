শ্রম অসন্তোষে উত্তপ্ত সাভার, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ২২ কারখানা
ভিডিও ডেস্ক
শ্রম অসন্তোষে উত্তপ্ত সাভার, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ২২ কারখানা
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
পঠিত
সর্বশেষ
১
২
৩
৪
৫
এলাকার খবর
খুঁজুন
শ্রম অসন্তোষে উত্তপ্ত সাভার, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ২২ কারখানা
‘আমায় ছাইড়া দেন স্যার’, পোশাকশ্রমিককে কলার ধরে নিয়ে গেল পুলিশ২ ঘণ্টা আগে
২৭ বছর কারাগারে থাকার পর মুক্তি, এবার বিদেশ যাওয়ার পথে গ্রেপ্তার সুইডেন আসলাম৩ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহে ফেসবুকে ঘোষণা দিয়ে ‘সাইকো গ্যাং কিলারের’ বিশাল শোডাউন, নেতৃত্বে নবম শ্রেণির ছাত্র৪ ঘণ্টা আগে