শেখ হাসিনা ভারতে মোদির টুপির নিচে পালিয়ে রয়েছেন: জয়নুল আবেদীন

কে এম মেহেদী হাসান, বরিশাল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বরিশাল জেলা ও মহানগর বিএনপির উদ্যোগে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার ১ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টায় বরিশাল নগর ভবনের সম্মুখে এ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান জয়নুল আবেদীন।

