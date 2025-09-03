Ajker Patrika
নারী ফুটবলার রূপনারের এলাকা নানিয়ারচরে নেই মানসম্মত খেলার মাঠ

মেহেরাজ হোসেন সুজন, নানিয়ারচর (রাঙামাটি)

রাঙামাটির নানিয়ারচরের গর্ব রূপনা চাকমা। তিনি ২০২২ সালে সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ে বাংলাদেশ দলের নায়িকা হয়ে ওঠেন। তার সাফল্য নানিয়ারচরের তরুণ–তরুণীদের জন্য প্রেরণা হলেও নিজ এলাকায় খেলাধুলার কাঠামো এখনো শোচনীয়। স্থানীয় ক্রীড়া সংগঠকরা মনে করেন, যদি নানিয়ারচরে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া কমপ্লেক্স বা স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়, তাহলে এখানকার প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। তাঁরা সরকারের প্রতি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

নানিয়ারচররাঙামাটিভিডিও
