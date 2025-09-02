Ajker Patrika
পঞ্চগড়ের আকাশে উঁকি দিল কাঞ্চনজঙ্ঘা

ভিডিও ডেস্ক

দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের আকাশে উঁকি দিতে শুরু করেছে অপরূপ সৌন্দর্যের কাঞ্চনজঙ্ঘা। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে হঠাৎ করেই উঁকি দিয়েছে পরিষ্কার নীল আকাশে এই পর্বত শৃঙ্গটি।

বিষয়:

কাঞ্চনজঙ্ঘাপঞ্চগড়ভিডিও
সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসি সুলতানা পারভীন কারাগারে

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, গুলি, এক শ্রমিক নিহত

পাকিস্তানকে সমর্থন করায় ভারত এসসিওর সদস্যপদ আটকে দেয়: আজারবাইজান

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

দেশে চালু হলো ৫-জি নেটওয়ার্ক, কী কী সুবিধা মিলবে

