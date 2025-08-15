রাজশাহীতে একই পরিবারের ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার

জাহিদ হাসান সাব্বির, রাজশাহী
রাজশাহীতে একই পরিবারের চারজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে জেলার পবা উপজেলার পারিলা ইউনিয়নের বামনশিকড় গ্রাম থেকে লাশগুলো উদ্ধার করা হয়। মৃত চারজন হলেন—মিনারুল ইসলাম (৩০), তাঁর স্ত্রী মনিরা খাতুন (২৮), ছেলে মাহিম (১৪) ও মেয়ে মিথিলা (৩)।
