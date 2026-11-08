৯৬ বছরেও কমেনি কুমিল্লার রসমালাইয়ের জনপ্রিয়তা, কী আছে সেখানে

৯৬ বছরেও কমেনি কুমিল্লার রসমালাইয়ের জনপ্রিয়তা, কী আছে সেখানে
ভিডিও ডেস্ক
আপডেট : ০৮ নভেম্বর ২০২৬, ২১: ০৪
৯৬ বছরেও কমেনি কুমিল্লার রসমালাইয়ের জনপ্রিয়তা, কী আছে সেখানে
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
পঠিত
সর্বশেষ
১
২
৩
৪
৫
এলাকার খবর
খুঁজুন
৯৬ বছরেও কমেনি কুমিল্লার রসমালাইয়ের জনপ্রিয়তা, কী আছে সেখানে
বিএনপির দুই গ্রুপের কর্মসূচি শেষে হট্টগোল, সংরক্ষিত নারী এমপির গাড়িবহরে বাধা, ভাঙচুর৩ মিনিট আগে
জাপানে আ.লীগ নেতাদের ‘অফার’ দেন তারেক, জামায়াত নেতার কাছ থেকে নেন ‘ঘড়ি উপহার’৯ মিনিট আগে
মাকে সঙ্গে নিয়ে মিছিল করলেন নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা, পরদিন ভোরে গ্রেপ্তার ৫১১ মিনিট আগে