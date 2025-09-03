Ajker Patrika
প্রচারণায় ব্যস্ত ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া মৌসুমি

ভিডিও ডেস্ক

জাকসু নির্বাচন ঘিরে চলছে জমজমাট প্রচার-প্রচারণা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসজুড়ে প্রার্থীরা এমন ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রচারণায়। এর মধ্যে বিশেষভাবে নজর কাড়ছেন ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া নারী প্রার্থী কাজী মৌসুমী আফরোজ। দিনভর ক্যাম্পাস চষে বেড়াচ্ছেন তিনি। ভোটারদের সঙ্গে কথা বলছেন, সমর্থন চাইছেন।

শিক্ষার্থীজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ভিডিও
সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

প্রচারণায় ব্যস্ত ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া মৌসুমি

আইনশৃঙ্খলা নিয়ে মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

রাজশাহীতে আসামী নিয়ে যাওয়ার সময় ডিবি পুলিশের গাড়ি অবরুদ্ধ করে রাখে স্থানীয়রা

