প্রচারণায় ব্যস্ত ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া মৌসুমি

জাকসু নির্বাচন ঘিরে চলছে জমজমাট প্রচার-প্রচারণা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসজুড়ে প্রার্থীরা এমন ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রচারণায়। এর মধ্যে বিশেষভাবে নজর কাড়ছেন ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া নারী প্রার্থী কাজী মৌসুমী আফরোজ। দিনভর ক্যাম্পাস চষে বেড়াচ্ছেন তিনি। ভোটারদের সঙ্গে কথা বলছেন, সমর্থন চাইছেন।
রাঙামাটির নানিয়ারচরের গর্ব রূপনা চাকমা। তিনি ২০২২ সালে সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ে বাংলাদেশ দলের নায়িকা হয়ে ওঠেন। তার সাফল্য নানিয়ারচরের তরুণ–তরুণীদের জন্য প্রেরণা হলেও নিজ এলাকায় খেলাধুলার কাঠামো এখনো শোচনীয়। স্থানীয় ক্রীড়া সংগঠকরা মনে করেন, যদি নানিয়ারচরে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া...১২ মিনিট আগে
আইনশৃঙ্খলা নিয়ে মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়...৪০ মিনিট আগে
রাজশাহী আসামী নিয়ে যাওয়ার সময় ডিবি পুলিশের গাড়ি অবরুদ্ধ করে রাখে স্থানীয় জনতা। ২ আগস্ট (মঙ্গলবার) রাতে রাজশাহী নগরীর শিরোইল বাস টার্মিনালে এই ঘটনা।৪২ মিনিট আগে
দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের আকাশে উঁকি দিতে শুরু করেছে অপরূপ সৌন্দর্যের কাঞ্চনজঙ্ঘা। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে হঠাৎ করেই উঁকি দিয়েছে পরিষ্কার নীল আকাশে এই পর্বত শৃঙ্গটি।১৭ ঘণ্টা আগে