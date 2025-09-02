Ajker Patrika
মধ্যরাতে ছাত্রদলকে ছাত্রশিবিরের হুঁশিয়ারি

নারী শিক্ষার্থীকে নিয়ে অনলাইনে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে ছাত্রশিবিরের সংশ্লিষ্টতা নেই বলে জানিয়েছে সংগঠনটি। বরং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরকে জড়িয়ে ছাত্রদল যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করছে ছাত্রশিবির।

শিক্ষার্থীভিডিওশিবিরঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
