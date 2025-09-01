বর্ণাঢ্য আয়োজনে কুয়েটে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত

মো. ছাব্বির ফকির, খুলনা
বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ১ সেপ্টেম্বর সোমবার পালিত হয়েছে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ‘বিশ্ববিদ্যালয় দিবস’।
বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ১ সেপ্টেম্বর সোমবার পালিত হয়েছে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ‘বিশ্ববিদ্যালয় দিবস’।
প্রশাসনের নির্দেশে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা হল ছাড়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন। সকাল ৯টার দিকে বিভিন্ন হল থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা কেআর মার্কেটে জড়ো হন। এর আগে ভোর থেকে শঙ্কা নিয়ে নারী শিক্ষার্থীদের হল ছাড়তে দেখা যায়।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, জনগণের জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত গণতন্ত্র ঝুঁকিমুক্ত নয়। অশুভ অদৃশ্য শক্তির তৎপরতা দৃশ্যমান হচ্ছে; কোনো কোনো দল নানা শর্ত আরোপ পরিকল্পিতভাবে নির্বাচনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে।১৬ ঘণ্টা আগে
সিনেমা জগতের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে শাকিব খান নিজেকে শুধু নায়ক হিসেবেই নয়, একজন আইডল হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, তিনি এখন দেশের ছোট পর্দার জনপ্রিয় শিল্পীদেরও অনুপ্রেরণা; আর সেই শিল্পীদের একজন তৌসিফ মাহবুব। মাস কয়েক আগে পরিচালক মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজের আমন্ত্রণে শাকিব খানের অফিসে জমেছিল এক১৬ ঘণ্টা আগে
দেশের প্রকৌশল খাতে অযৌক্তিক কোটা ব্যবস্থা অব্যবস্থাপনা ও বিএসসি প্রকৌশলীদের চাকরিতে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১ সেপ্টেম্বর বিকেলের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আবু সাঈদ চত্বরে রংপুর বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে ৩১ আগস্ট রোববার বিকেলে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে সংবাদ সম্মেলন১৬ ঘণ্টা আগে