বর্ণাঢ্য আয়োজনে কুয়েটে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত

মো. ছাব্বির ফকির, খুলনা

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ১ সেপ্টেম্বর সোমবার পালিত হয়েছে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ‘বিশ্ববিদ্যালয় দিবস’।

কুয়েটভিডিওপ্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
