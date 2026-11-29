ঢাকা–বরিশাল মহাসড়কে দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ, রাতেও কাটেনি অচলাবস্থা
ভিডিও ডেস্ক
ঢাকা–বরিশাল মহাসড়কে দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ, রাতেও কাটেনি অচলাবস্থা
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
পঠিত
সর্বশেষ
১
২
৩
৪
৫
এলাকার খবর
খুঁজুন
ঢাকা–বরিশাল মহাসড়কে দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ, রাতেও কাটেনি অচলাবস্থা
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আ.লীগ নেতাকে ধরে ডাব-ডিম খাওয়ানোর পর পুলিশের হাতে তুলে দিলেন নয়ন১১ মিনিট আগে
‘যাত্রী ভইরা দিলে ১০০ নেওন লাগে’- অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, বিপাকে পড়ল দালাল১৪ মিনিট আগে
নাশকতার আশঙ্কায় বন্ধ ঢাকা-বরিশাল রুটে দূরপাল্লার বাস চলাচল, চরম ভোগান্তি যাত্রীদের১৬ মিনিট আগে