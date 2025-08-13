Ajker Patrika
দেড় কোটি টাকায় ৩০০ বছরের জন্য জিমের সদস্যপদ কিনে কপাল চাপড়াচ্ছেন যুবক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬: ১৮
প্রতারণার শিকার যুবক জিন। ছবি: সংগৃহীত
প্রতারণার শিকার যুবক জিন। ছবি: সংগৃহীত

চীনের পূর্বাঞ্চলের হংঝো শহরে এক যুবক একটি জিমের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, জিমের মালিক তাঁর কাছ থেকে প্রায় ৯ লাখ (৮ লাখ ৭১ হাজার ২৭৩) ইউয়ান নিয়ে উধাও হয়ে গেছেন। জিন নামের ওই ব্যক্তির অভিযোগ, তিনি ৩০০ বছরের জন্য সদস্যপদ নিয়েছিলেন!

হংকং থেকে প্রকাশিত সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, জিন জানান—তিনি হংঝো শহরের বিনজিয়াং জেলায় অবস্থিত রানইয়ান জিমের সঙ্গে ২৬টি চুক্তি করেছিলেন। এসব চুক্তির মধ্যে ছিল একাধিক সদস্যপদ ও ব্যক্তিগত কোচিং সেশন। জিন স্থানীয় একটি টেলিভিশন চ্যানেলে এই কেলেঙ্কারি ফাঁস করেছেন।

জিন বলেন, ‘১০ মে থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত আমি জিমের প্রায় ১ হাজার ২০০টি কোচিং লেসন ও সদস্যপদ কিনেছি। এসব লেসন ও সদস্যপদের মোট মেয়াদ ৩০০ বছর এবং খরচ হয়েছে ৮ লাখ ৭১ হাজার ২৭৩ ইউয়ান।’ তিনি আরও জানান, তিনি ৩ বছর ধরে এই জিমে ব্যয়াম করছেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় এই অর্থের পরিমাণ প্রায় দেড় কোটি টাকা।

জিনের আরও জানান, গত ৯ মে জিমের এক বিক্রয় কর্মকর্তা তাঁকে জানিয়েছিলেন, চলতি গ্রাহকদের জন্য একটি বিশেষ প্রমোশন চলছে। এক বছরের সদস্যপদ কার্ড ৮ হাজার ৮৮৮ ইউয়ানে কিনলে জিম সেটি নতুন গ্রাহকদের কাছে ১৬ হাজার ৬৬৬ ইউয়ানে বিক্রি করতে পারবেন। বিক্রয়কর্মী জানিয়েছিলেন, এই বিক্রির ১০ শতাংশ লাভ জিম রাখবে, বাকি টাকা গ্রাহকের হবে।

প্রথমে জিন সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু বিক্রয়কর্মী তাঁকে আশ্বস্ত করেন। জিন বলেন, ‘তিনি বলেছিলেন, যদি দুই মাসের মধ্যে বিক্রি না হয়, সব টাকা ফেরত দেওয়া হবে।’

বেশি মুনাফার লোভে জিন প্রথমে দুটি সদস্যপদ কার্ড কেনেন। পরে বিক্রয়কর্মীদের প্রলোভনে আরও সদস্যপদ কার্ড ও ব্যক্তিগত কোচিং সেশন কিনতে থাকেন। তাঁর খরচ হয়ে যায় ৩ লাখ ইউয়ান (প্রায় ৪২ হাজার ডলার)।

জুলাইয়ের ১৫ তারিখে জিম থেকে মূলধনের কিছু অংশ ফেরত পাওয়ার কথা ছিল জিনের। কিন্তু টাকা না পেয়ে জিন জিজ্ঞেস করলে বিক্রয় কর্মকর্তা জানায়, জিমের অর্থ বিভাগ লেনদেনটি যাচাই করছে। এরপর জুলাইয়ের শেষের দিকে জিন জানতে পারেন, জিমের ব্যবস্থাপনা এবং সব বিক্রয়কর্মী উধাও!

ঝেজিয়াং টিভি অনুসন্ধান করে দেখেছে, জিমটি এখনো খোলা। তবে শুধু রিসেপশন ও প্রশাসনিক কর্মীরা আছেন। জিন জানান, পরে তিনি লক্ষ্য করেন, চুক্তিপত্রে বিক্রয় কর্মকর্তার প্রতিশ্রুত রিটার্নের কোনো উল্লেখ নেই। এ ছাড়া চুক্তিতে লেখা ছিল, সদস্যপদ কার্ড অন্য কাউকে হস্তান্তর করা যাবে না।

তিনি বলেন, ‘আমি স্বীকার করি, আমি প্রভাবিত হয়েছি। আমি বিশ্বাস করেছিলাম, আমি মাত্র এক ধাপ দূরে ছিলাম আমার টাকা ফেরত পাওয়ার।’ জিন আরও জানিয়েছেন, তিনি ব্যয়াম করতে ভালোবাসেন এবং সদস্যপদ ও লেসনগুলোকে ‘স্বাস্থ্য বিনিয়োগ’ হিসেবে দেখেন। তিনি বলেন, ‘আমি আসলে ৩০০ বছর ব্যবহার করার আশা করিনি। আমার চোখে এটি ছিল স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি প্রতিশ্রুতি।’

তাঁর এই অভিজ্ঞতা চীনের সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। একজন অনলাইন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘তিনি জিম কার্ড কিনলেন তাঁর নাতি-নাতনিদের জন্য!’ অন্যজন মন্তব্য করেছেন, ‘যখন একজন ব্যক্তির সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটে না, তখন অতিরিক্ত সম্পদ কোনো না কোনোভাবে সমাজের কাছে ফিরে আসে।’

চীনপ্রতারণাব্যায়ামল–র–ব–য–হডলার
