মৃত মায়ের বেশ ধরে তাঁর পেনশনের টাকা তুলছিলেন ছেলে

ইতালির উত্তরাঞ্চলে এক অবিশ্বাস্য প্রতারণার ঘটনায় ৫৭ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওই ব্যক্তি নিজের মৃত মায়ের ছদ্মবেশে তাঁর পেনশন তুলতে গিয়ে ধরা পড়েছেন।
পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি গ্রাচিয়েলা দালওলিও নামে এক নারীর ছেলে। দালওলিও ২০২২ সালে ৮২ বছর বয়সে মারা যান। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি কখনোই কর্তৃপক্ষকে জানাননি ছেলে। তিনি মান্তুয়ার কাছাকাছি বোর্গো ভিরজিলিও শহরে থাকতেন।
এই বিষয়ে মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সিএনএন জানিয়েছে, সম্প্রতি এক বৃদ্ধা তাঁর পরিচয়পত্র নবায়ন করতে আসলে প্রথমবারের মতো কর্তৃপক্ষের সন্দেহের সূত্রপাত হয়। কারণ বৃদ্ধা পরিচয়ে আসলেও তাঁর ঘাড়, হাত এবং চিবুকের ঘন কালো লোম দেখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সন্দেহ করেন—ওই মানুষটি হয়তো সত্যিকার অর্থে কোনো নারী নন।
ইতালিতে পরিচয়পত্র নবায়ন করতে নিজে উপস্থিত হওয়া বাধ্যতামূলক। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি মেকআপ, উইগ ও মায়ের পোশাক পরে নিজের মৃত মায়ের মতো সেজেই পরিচয়পত্র নবায়নের চেষ্টা করেন।
সন্দেহ হওয়ায় পৌরসভা অফিস থেকে ‘মিসেস দালওলিও’-কে আবারও সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ওই মানুষটি গাড়ি চালিয়ে অফিসে আসছেন—অথচ মৃত নারীটির কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল না। পরে পুলিশ সেখানে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেলে।
পরবর্তীতে পুলিশ তাঁর বাড়িতে গিয়ে আরও ভয়াবহ তথ্য পায়। বাড়ির লন্ড্রি কক্ষের একটি আলমারির ভেতর স্লিপিং ব্যাগে মোড়ানো অবস্থায় পাওয়া যায় তাঁর মায়ের মমি হয়ে যাওয়া দেহ। পচন রোধ করতে প্রতারক ছেলে সিরিঞ্জ দিয়ে মৃত মায়ের দেহ থেকে তরল বের করে দিতেন। বর্তমানে ওই মায়ের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে একটি ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
পুলিশ বলেছে, ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে লাশ গোপন, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতারণা, ভুয়া ছদ্মবেশ ধারণ এবং সরকারি নথি জালিয়াতিসহ একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে। বর্তমানে তিনি স্থানীয় কারাগারে রয়েছেন এবং প্রসিকিউটরেরা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় আছেন।
ইতালিতে মৃত মানুষের পরিচয় ব্যবহার করে তাদের পেনশন তোলার ঘটনা নতুন নয়। গার্ডিয়া দি ফিনানজা নামে একটি আর্থিক অপরাধ দমন সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছরই এমন কয়েক ডজন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়।
মিজৌরির এক বিচারক আদালতে এলভিস প্রিসলির উইগ পরে বসতেন এবং বিচার চলাকালে নিজের ফোন থেকে গায়কের গান বাজাতেন। আর এই বিচিত্র শখই তাঁর চাকরি জীবনের ইতি টেনে দিচ্ছে। তিনি স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে এমন এক সমঝোতায় পৌঁছেছেন যাতে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া হয় এবং তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন।
বার্তা সংস্থা এপির খবরে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের মিজৌরি অঙ্গরাজ্যের সেন্ট লুইসের উপশহরের বিচারক ম্যাথিউ থর্নহিল আদালত কামরায় এমন উইগ পরে থাকা ও বিচার চলাকালে গান শোনা দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের শুনানি এড়াতে অঙ্গরাজ্য প্রশাসনের বিচার বিভাগের একটি বোর্ডের সঙ্গে চুক্তিতে সম্মত হয়েছেন। চুক্তি অনুসারে, তিনি ছয় মাস বিনা বেতনে সাময়িক বরখাস্ত থাকবেন। এরপর আরও ১৮ মাস দায়িত্ব পালন করে সেন্ট চার্লস কাউন্টি সার্কিট কোর্ট থেকে অবসর নেবেন।
মিজৌরি সুপ্রিম কোর্টের মুখপাত্র বেথ রিগার্ট জানান, গত মাসে হওয়া এই সমঝোতা এখন আদালতের অনুমোদনের অপেক্ষায়। গত বৃহস্পতিবার আদালত থর্নহিলের পক্ষে জমা দেওয়া ৩৫টি চরিত্র সনদের চিঠি গ্রহণ করেছে। থর্নহিল নিজ ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কখনো কখনো মামলার বাদী–বিবাদীদের স্বস্তি দিতে তিনি ‘কিছুটা হাস্যরস যোগ করতে’ চেয়েছিলেন। তবে তিনি এও স্বীকার করেছেন, এতে আদালতের মর্যাদা ও গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ন হওয়ার ঝুঁকি ছিল।
কার অভিযোগের ভিত্তিতে এই তদন্ত শুরু হয়েছিল, তা জানা যায়নি। থর্নহিলের আইনজীবী নিল ব্রুনট্রাজার শুক্রবার অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ফোনকলের তাৎক্ষণিক জবাব দেননি। অবসর ও শৃঙ্খলাবিষয়ক কমিশন থর্নহিলের রাজনৈতিক মন্তব্যকেও ত্রুটি হিসেবে উল্লেখ করেছে। তবে প্রথমেই তাঁর ‘রক অ্যান্ড রোল কিং’ খ্যাত এলভিস প্রিসলির প্রতি ঝোঁকের প্রসঙ্গ আমলে নেওয়া হয়। মামলার নথিতে আদালতের ভেতরে বা স্টাফদের সঙ্গে প্লাস্টিকের এলভিস উইগ ও গাঢ় চশমা পরে তোলা থর্নহিলের বিভিন্ন ছবিও সংযুক্ত আছে।
কমিশনের তথ্যমতে, হ্যালোইনের সময় থর্নহিল প্রায়ই আদালতে এ উইগ পরে আসতেন এবং সাক্ষ্য দেওয়ার আগে শপথ নেওয়ার বিভিন্ন “স্টাইল” বেছে নেওয়ার সুযোগ দিতেন। তার এক বিকল্পে তিনি নিজের ফোন থেকে এলভিসের গান বাজিয়ে শপথ নিতেন। আদালতে প্রবেশের সময়ও তিনি কখনো এলভিসের গান বাজাতেন।
এ ছাড়া থর্নহিল মাঝে মাঝে এলভিসের গান, জন্মতারিখ বা মৃত্যুদিনের প্রসঙ্গ টেনে আনতেন, যদিও সেগুলোর সঙ্গে মামলার কোনো সম্পর্ক ছিল না। কমিশন জানায়, এ সব আচরণ আদালতের শৃঙ্খলা ও মর্যাদা বজায় রাখার বিধি ভঙ্গ করেছে এবং বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ক্ষুণ্ন করেছে। কত দিন ধরে এই আচরণ চলছিল তা উল্লেখ করা হয়নি।
থর্নহিল সেন্ট চার্লস কাউন্টির দীর্ঘতম মেয়াদে দায়িত্ব পালন করা বিচারক। এর আগে তিনি সেখানকার সহকারী প্রসিকিউটর ছিলেন। আদালতের ওয়েবসাইটে দেওয়া জীবনীতে বলা আছে, তিনি ২০০৬ সালে অ্যাসোসিয়েট সার্কিট জজ এবং ২০২৪ সালে সার্কিট জজ হিসেবে নির্বাচিত হন। তাঁর প্রধান দায়িত্ব পারিবারিক আদালত। ২০০৮ সালে তাঁকে তিরস্কার করা হয়েছিল এবং ৭৫০ ডলার জরিমানা দিতে হয়েছিল এক নারীর অভিযোগের ভিত্তিতে।
গত বছর বড়দিনের সময় ক্যালিফোর্নিয়ার তিন ভাই তাদের প্রয়াত মায়ের চিলেকোঠা পরিষ্কার করতে গিয়ে একটি অপ্রত্যাশিত জিনিস আবিষ্কার করেন, যা তাঁদের জীবন বদলে দিয়েছে। পুরোনো খবরের কাগজের স্তূপের নিচে তাঁরা খুঁজে পান সুপারম্যান কমিকসের প্রথম দিককার একটি কপি।
ম্যান অব স্টিলের অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে প্রকাশিত ১৯৩৯ সালের জুনের এই প্রথম সংস্করণটি ছিল অবিশ্বাস্যভাবে একেবারে নতুনের মতো। সম্প্রতি নিলামে এটি ৯১ লাখ ২০ হাজার ডলারে বিক্রি হয়েছে। এখন পর্যন্ত বিক্রি হওয়া সর্বোচ্চ দামের কমিক বইয়ের রেকর্ড গড়েছে এটি।
গত বৃহস্পতিবার টেক্সাস ভিত্তিক হেরিটেজ অকশনস এই নিলামের আয়োজন করে। এই সংগ্রহকে তারা ‘কমিক সংগ্রহের চূড়ান্ত শিখর’ বলে অভিহিত করেছে।
হেরিটেজ অকশনস এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, তিন ভাই ২০২৪ সালের বড়দিনে পুরোনো কাগজের নিচে একটি কার্ডবোর্ডের বাক্সে মাকড়সার জালের মধ্যে এই ‘সুপারম্যান #১ ’-সহ মোট ছয়টি কমিক বই খুঁজে পান।
তাঁরা নিলাম হাউসের সাথে যোগাযোগ করার আগে কয়েক মাস অপেক্ষা করেছিলেন। তবে একবার যোগাযোগ হওয়ার পরই হেরিটেজ অকশনসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট লন অ্যালেন ক্যালিফোর্নিয়ায় তাঁদের সাথে দেখা করতে যান।
ভাইদের নাম প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিলামঘর। লন অ্যালেন জানান, এই তিন ভাইয়ের বয়স ৫০ থেকে ৬০-এর মধ্যে। তাঁদের মা সবসময় বলতেন, তাঁর কাছে দামি কমিকসের সংগ্রহ আছে, কিন্তু তিনি কখনোই তাঁদের দেখাননি।
জানা যায়, গ্রেট ডিপ্রেশন (মহামন্দা) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর সময়ের মধ্যে তাঁদের মা এবং তাঁর ভাই মিলে কমিকসগুলো কিনেছিলেন। মা দীর্ঘদিন সেগুলোকে যত্ন করে রেখেছিলেন।
লন অ্যালেন আরও বলেন, ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরাঞ্চলের শীতল জলবায়ু পুরোনো কাগজ সংরক্ষণের জন্য ছিল একেবারে উপযুক্ত। তিনি বলেন, ‘যদি এটি টেক্সাসের কোনো চিলকোঠায় থাকত, তাহলে নষ্ট হয়ে যেত।’
এর ফলে তৃতীয় পক্ষের একটি বৃহৎ কমিকস গ্রেডিং পরিষেবা সংস্থা সিজিসি, এই ‘সুপারম্যান #১’ কপিটিকে ১০-এর মধ্যে ৯.০ রেটিং দিয়েছে। এর ফলে কমিকসটির বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে আগে ৮.৫ রেটিংয়ের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।
ক্রেতার প্রিমিয়াম-সহ ৯০ লাখ ডলারেরও বেশি দামে বিক্রি হওয়া এই ‘সুপারম্যান #১’ কমিক বইটি অনায়াসে আগের সর্বোচ্চ দামের কমিক বইয়ের রেকর্ড ভেঙে প্রায় ৩০ লাখ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এর আগে, ১৯৩৮ সালের ‘অ্যাকশন কমিকস নং ১’ (যেটির মাধ্যমেই প্রথম সুপারম্যানের জন্ম) গত বছর ৬০ লাখ ডলারে বিক্রি হয়।
ইস্তাম্বুলের সঙ্গে বিড়ালের সম্পর্ক বহু শতাব্দীর। ওসমানীয় আমলের সেই ‘বিড়াল রক্ষক’ থেকে শুরু করে আধুনিক সময়ের পথের ‘অভিভাবকদের’ সঙ্গে বিড়ালের রসায়ন যেন জন্মগতভাবেই তৈরি হয়ে আছে।
ইস্তাম্বুলের আঁকাবাঁকা গলি, মসজিদ, মেট্রো, ক্যাফেগুলোতে প্রতিদিনই দেখা যায় সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য। দেড় কোটিরও বেশি মানুষ এখানে ঠাঁই পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে। বসফরাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এই শহর ইউরোপ ও এশিয়ার ঐতিহাসিক সংযোগস্থল। শহরটিতে মানুষ ও বিড়ালের সম্পর্ক বহু পুরোনো।
শহরটিতে প্রায় আড়াই লাখ পথ বিড়াল আছে। শহরটির ইতিহাস আর দৈনন্দিন জীবনে বিড়াল এমনভাবে জড়িত যে, রাস্তার প্রতিটি কোণে বিক্রি হওয়া কারুকাজ করা গালিচার মতোই এদের উপস্থিতিও খুবই সাধারণ ঘটনা। এটি প্রেম আর জীবনের অবিরাম মিউমিউ শব্দে ভরা এক সজীব নগরী।
‘City Cats of Istanbul’-এর আলোকচিত্রী মার্সেল হেইনেন বলেন, ‘ইস্তাম্বুলের বিড়ালরা মোটামুটি পোষা প্রাণীও নয়, আবার পুরোপুরি পথ বিড়ালও নয়, দুয়ের মাঝামাঝি এক পরিচয় এদের।’ তাঁর ভাষায়, শহরের এসব বিড়ালের নির্দিষ্ট কোনো মালিক নেই, বরং প্রতিটি এলাকার মানুষ মিলে তাদের যত্ন নেয়।
তিনি জানান, বিড়ালদের প্রতি এখানে যে সম্মান দেখা যায়, তা অন্য কোথাও দেখা কঠিন। ক্যাটস মিউজিয়াম ইস্তাম্বুলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ফাতিহ দাগলি বলেন, ‘প্রতিটি পৌরসভায় আলাদা ভেটেরিনারি বিভাগ আছে, তারা পথের প্রাণীদের চিকিৎসা করে, বিড়ালের জন্য বিনা মূল্যে সেবা দেয়। বেসরকারি ক্লিনিকগুলোও পথ বিড়ালের জন্য কম খরচ নেয়, আর বাসিন্দারা মিলে সেই বিল শোধও করে।’
এই ভালোবাসা নতুন কিছু নয়। হেইনেন বলেন, ‘ওসমানীয় আমলে পথ বিড়াল ছিল শহরের আদরণীয় বাসিন্দা। স্থানীয় ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানগুলো এসব প্রাণীর দেখভাল করত। সেই সময়ই মানজাজি নামে পূর্ণকালীন এক পেশা তৈরি হয়—যাদের কাজ ছিল শহরের বিড়ালদের খাওয়ানো। মানুষ চাইলে মানজাজিদের কাছ থেকে খাবার কিনেও বিড়ালদের দিত।’
দাগলি সম্পর্কটিকে আরও প্রাচীন সময়ে খুঁজে পান। তাঁর ভাষায়, ‘ফিনিশীয় যুগ থেকেই নাবিকেরা জাহাজে ইঁদুর দমনে বিড়াল রাখত।’ রোমান যুগ থেকে ওসমানীয় সময় পর্যন্ত সিল্ক ও মসলাবাহী জাহাজ যখন ব্যস্ত ইস্তাম্বুল বন্দরে ভিড়ত, তখনই নানা প্রজাতির বিড়ালও শহরে এসে মিশে যেত।
আজও ইস্তাম্বুলের মানুষ ঘর-বাহির, মাটির ওপর-নিচ, সব জায়গাই আন্তরিকভাবে বিড়ালদের সঙ্গে উপভোগ করে। এ কারণেই পৃথিবীজুড়ে ইস্তাম্বুলের আরেক নাম ‘Catstanbul–ক্যাটসতাম্বুল।’ বহু পর্যটকও শুধুই বিড়ালের টানে এখানে ছুটে আসে।
এই উচ্ছ্বসিত ও কোলাহলময় শহরে সবচেয়ে শান্ত প্রাণী হলো পথের বিড়াল। গালাতা টাওয়ারে যাওয়ার পথে ক্লান্ত হয়ে কাঠের বেঞ্চে বসলে পাশে চুপচাপ বসে থাকা এক বিড়াল, কিংবা সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে শহরের ৩৬০ ডিগ্রি দৃশ্য দেখার সময় পাথরের দেওয়ালে এসে পাশে গা ঘেঁষা অন্য এক বিড়াল—সব মিলিয়ে তারা শহরের বিশৃঙ্খলার ভেতরে শান্তির নিশ্বাস দেয়।
অগণিত মানুষকে তারা একইভাবে কাছে টেনে নেয়। পৃথিবীর কোনো ভাষা বা সীমান্ত তাদের পথ আটকায় না। রাস্তার জন্য সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা এই প্রাণীগুলোও দয়া পাওয়ার যোগ্য। হেইনেন বলেন, যখন একটি ইস্তাম্বুলি বিড়াল আপনার হাঁটুর ওপর ঘুমিয়ে পড়বে, আর চারদিকে ভেসে আসবে কাবাব, জাফরান, ভাজা ভুট্টা ও টাটকা ম্যাকারেলের গন্ধ, তখনই শহরটি একটু নরম হয়ে আসে, ব্যস্ততা একটুখানি মোলায়েম হয়।
শহরকে সাধারণত কোমল বলা হয় না। বিশাল পথ, সেতু, কংক্রিট, কাচ আর ইস্পাতের নির্মাণ শহর তৈরি হয় মানুষের জন্য। হেইনেন বলেন, ‘এত কঠিন কাঠামোর ভেতর অন্য এক জীবের নিজের জায়গা দাবি করা বিস্ময়কর। আর স্থানীয় মানুষের সেই প্রাণীদের প্রতি যত্ন দেখা আরও বিস্ময়কর।’
পৃথিবীর অনেক শহরে পথের প্রাণীদের জীবন খুব কঠিন। কিন্তু ইস্তাম্বুলে তারা যেন ঘরের সদস্য। ফাতিহ এলাকায় হেঁটে ব্লু মসজিদ বা হায়া সোফিয়া দেখতে গেলে চোখে পড়বে সুলো নামের বিড়ালকে। ধূসর-সাদা মোটা টবি বিড়ালটি সুলতানআহমেত স্কোয়ারে পর্যটকদের সঙ্গে ছবি তোলে, আর তার পাশে থাকে সেই সংবাদপত্র বিক্রেতা, যিনি সুলোর যত্ন নেন।
পাহাড়ি এলাকা থেকে বসফরাস পাড়ের পাথর সিঁড়ি—সবখানেই বেঞ্চে গা এলিয়ে বা কাঠের ফ্রেম ঘরে শুয়ে দুপুরের ঘুমে মগ্ন থাকে বিড়ালরা। বাজারের সামনে, মেট্রো স্টেশনের বাইরে রাখা পানির বাটি আর শুকনো খাবার, আর ক্যাফেতে মানুষজনের ভাগ করে দেওয়া খাবার—বিড়ালরা সবখানেই অদ্ভুত স্বাচ্ছন্দ্যে।
অনেক দোকান বিড়াল পুষে রাখে, এতে ক্রেতারাও খুশি হয়ে ভেতরে ঢোকে। আরও বহু দোকান বাইরে খাবার-পানির বাটি রাখে, যেন প্রতিদিনের যাতায়াতের মধ্যে পথ বিড়ালও তাদের নিয়মিত অতিথি। হেইনেন বলেন, ‘মানুষ ও বিড়ালের সহাবস্থানের শুরু হয়েছিল এখানেই। ওসমানীয় আমলে বিড়াল ছিল ব্যবহারিক প্রয়োজন—গুদামে খাদ্য রক্ষার জন্য।’
আজ সেই কাজ বদলে গেছে। বিড়ালরা পরিণত হয়েছে শহরের অনানুষ্ঠানিক পর্যটক দূত হিসেবে। কঠিন, ব্যস্ত শহরটিকে তারা নরম আভাস দেয়। ভ্রমণকারীর পায়ের কাছে এসে দাঁড়ানো বা হঠাৎ ছবিতে ঢুকে পড়া সেই মুখ, লোমশ পা আর মৃদু গরগর ধ্বনি—সবই আপনাকে দীর্ঘদিন ধরে ইস্তাম্বুলের কথা মনে করিয়ে দেবে। মনে করিয়ে দেবে, একসঙ্গে থাকা, খাবার ভাগ করা আর জীবন ভাগ করে নেওয়া আসলে কত সহজ হতে পারে, ঘরে হোক বা দূর দেশে।
তথ্যসূত্র: বিবিসি
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে টক-ঝাল-মিষ্টি সবকিছুই মিশে থাকে। প্রায় প্রতিটি সংসারেই স্বামী-স্ত্রীর টুকটাক ঝগড়া হয়। কিন্তু বিয়ের আগে হবু বর-বধূর ঝগড়ার ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে। তবে অদ্ভুত হলেও এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে ভারতের গুজরাটে। আর এই ঝগড়ায় বিয়ের মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে হবু বরের হাতে খুন হয়েছেন এক নববধূ।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি স্থানীয় পুলিশের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, শনিবার গুজরাটের ভাবনগর শহরের প্রভুদাস লেকের কাছে টেকরি চকে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। ওই দম্পতির মধ্যে একটি শাড়ি এবং টাকা নিয়ে বিতর্কের সময় এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।
পুলিশের তথ্যমতে, অভিযুক্ত সাজন বারাইয়া ও নিহত সোনি হিম্মত রাঠোর দেড় বছর ধরে একসঙ্গে বসবাস করছিলেন। তাঁদের বাগদান সম্পন্ন হয়েছিল এবং বিয়ের বেশির ভাগ প্রথাও শেষ হয়েছিল। শনিবার রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল।
কিন্তু বিয়ের মাত্র এক ঘণ্টা আগে শাড়ি ও টাকা নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। প্রচণ্ড রাগের মাথায় সাজন লোহার পাইপ দিয়ে সোনিকে আঘাত করেন এবং দেয়ালের সঙ্গে সজোরে তাঁর মাথা ঠুকে দেন, এতে ঘটনাস্থলেই সোনির মৃত্যু হয়।
অভিযুক্ত সাজন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার আগে বাড়িটিতে ভাঙচুরও করেন। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে।
পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট আর আর সিংঘল বলেন, ‘পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও এই যুগল দেড় বছর ধরে একসঙ্গে বসবাস করছিলেন। গতকাল তাঁদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। শাড়ি ও টাকা নিয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়।’
তিনি আরও বলেন, ‘ঝগড়ার একপর্যায়ে সাজন লোহার পাইপ দিয়ে সোনিকে আঘাত করেন। তিনি তাঁর মাথা দেয়ালের সঙ্গেও সজোরে আঘাত করেন, এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।’
স্থানীয়রা জানায়, ঘটনার দিন শনিবার অভিযুক্ত সাজন একজন প্রতিবেশীর সঙ্গেও ঝগড়া করেছিলেন। এর জেরে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগও দায়ের করেছিলেন ওই প্রতিবেশী।
