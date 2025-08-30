শিবগঞ্জে বিদ্যুতের তারে কাপড় শুকাতে গিয়ে মা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার উপজেলার পৌর এলাকার বড়চক দৌলতপুর মহল্লায় এই ঘটনা ঘটে।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলায় ডোবার পানিতে ডুবে তিন শিশু মারা গেছে। আজ রোববার (১৭ জুন) সকালে ও বিকেলে পৃথক দুটি ঘটনায় তারা মারা যায়। এর মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার পৌর এলাকার চরমোহনপুর-চকপাড়ার একটি ডোবার পানিতে প্রাণ যায় চাচাতো দুই ভাইয়ের।
টানা বৃষ্টি আর উজানের ঢলে পদ্মা নদীতে বৃদ্ধি পাচ্ছে পানি। এতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলার চরাঞ্চল ডুবে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে পাঁচটি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চলের সাড়ে ৬ হাজার পরিবার। অন্যদিকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের পদ্মার চরের নিম্নাঞ্চলের আবাদি জমি ও চলাচলের রাস্তা ডুবে গেছে। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণপুর
টানা বৃষ্টি আর উজানের ঢলে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলার চরাঞ্চল ডুবে গেছে। এতে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে পাঁচটি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চলের সাড়ে ৬ হাজার পরিবার। জানা গেছে, চরাঞ্চলের এসব এলাকায় ফসলি জমি, ছয়টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ও শ্রেণিকক্ষে পানি ঢুকে যাওয়ায় পাঠদান
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে বাংলাদেশি দুই যুবক আহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে শিংনগর সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে। তবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কর্মকর্তারা বলছেন, তাঁরা একজন গুলিবিদ্ধ হওয়া তথ্য পেয়েছেন।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলায় পদ্মা নদীতে ভয়াবহ ভাঙন দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে বিলীন হয়েছে ঘরবাড়ি, ফসলি জমি, ইউনিয়ন পরিষদ, কমিউনিটি ক্লিনিক, হাটবাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বহু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এতে আতঙ্ক বিরাজ করছে পদ্মার পাড়ে। অনেকে ঝুঁকিতে থাকা ঘরবাড়ি ভেঙে অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছেন।
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে সোনামসজিদ স্থলবন্দরে যাওয়ার রাস্তাটিতে খানাখন্দ সৃষ্টি হওয়ায় চরম জনদুর্ভোগ দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, কয়েক দিনের টানা বৃষ্টিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-সোনামসজিদ মহাসড়কের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ সড়কে টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে খানাখন্দ সৃষ্টি হয়। এতে করে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় জমিজমা ও পারিবারিক বিরোধের জেরে ধারালো অস্ত্রের কোপে শুকরানী বেগম খালেদা নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন।
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় আলোচিত জঙ্গিবিরোধী অভিযান ‘অপারেশন ইগল হান্ট’ মামলায় নোয়াখালীর সাবেক (বরখাস্তকৃত) পুলিশ সুপার (এসপি) মো. আসাদুজ্জামানকে দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।
শিবগঞ্জ উপজেলার কিচক ইউনিয়নের ধাড়িয়া বাজার থেকে কালকী গ্রাম পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তার কোনো উন্নয়ন হয়নি। কয়েক দিনের দফায় দফায় বৃষ্টিতে পুরো রাস্তা কাদায় একাকার হয়ে গেছে। কোনো যানবাহন চলাচল তো দূরের কথা, মানুষই ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না। প্রতিনিয়তই পথচারী ও যাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী কানসাট আমবাজারে চলছে জমজমাট বেচাকেনা। দেশের বৃহৎতম এই মৌসুমি বাজারটি এখন হাঁকডাকে মুখর, নানা জাতের আমে ভরে উঠেছে প্রতিটি আড়ত। ঈদুল আজহার ছুটি, অতিবৃষ্টি ও প্রচণ্ড খরায় সাময়িক ধাক্কা খেলেও গত কয়েকদিনে পরিস্থিতি অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংক লেনদেন চালু হওয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার মাসুদপুর সীমান্ত দিয়ে ২০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে পুশইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ বুধবার (১৮ জুন) ভোর পৌনে পাঁচটার দিকে ওই সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ৪/৫ এর ১ এস এলাকা দিয়ে তাদের পুশইন করে বিএসএফ। পরে তাদের আটক করে বার্ডার গার্ড বাংলাদেশ..
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ ও গোমস্তাপুর উপজেলায় ঈদুল আজহার ছুটি চলার সময় গত এক সপ্তাহে চারটি হত্যাকাণ্ড হয়েছে। এর মধ্যে জমিসংক্রান্ত বিরোধের কারণে তিনটি খুনের ঘটনা ঘটেছে। অন্যটি ক্রিকেট খেলার দ্বন্দ্ব নিয়ে ঘটেছে। এসব ঘটনায় আহত এক জনপ্রতিনিধিসহ ১১ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শিবগঞ্জ ও গোমস্তাপুর থানায় এসব
নজরুল ইসলাম ও তার বড় ভাই আরফাজুল বিশ্বাসের (৬০) মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমির সীমানা নিয়ে বিরোধ চলছিল। শুক্রবার রাতে ধোবপুকুর বাজারে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে আরফাজুলের ছেলে আনাস বিশ্বাস (১৮) ধারালো ছুরি দিয়ে নজরুলকে পেটে একাধিকবার আঘাত করেন।
বগুড়ার শিবগঞ্জে ভাবিকে মারধরের অভিযোগে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের কর্মী আব্দুল করিম রঞ্জু মিয়াকে (৩৫) গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলার চারটি গ্রামের শতাধিক পরিবার সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে মিল রেখে আজ ঈদুল আযহা উদযাপন করছে।
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমদ নজমুল কবির মুক্তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার (২৪ মে) রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার হলমোড় এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।