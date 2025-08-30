Ajker Patrika

শিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)

বিদ্যুতের তারে কাপড় শুকাতে গিয়ে মা-ছেলের মৃত্যু

শিবগঞ্জে বিদ্যুতের তারে কাপড় শুকাতে গিয়ে মা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার উপজেলার পৌর এলাকার বড়চক দৌলতপুর মহল্লায় এই ঘটনা ঘটে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে পানিতে ডুবে দুই ভাইসহ তিনজনের মৃত্যু

পানিবন্দী ৯ ইউনিয়নের মানুষ

পদ্মায় পানি বৃদ্ধি, সাড়ে ৬ হাজার পরিবার পানিবন্দী

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে ২ বাংলাদেশি যুবক আহত

পদ্মায় ভাঙন, ঘরদোর সরিয়ে নিচ্ছে ঝুঁকিতে থাকা মানুষ

খানাখন্দে ভোগান্তির মহাসড়ক

ভাইয়ের হাঁসুয়ার কোপে বোন নিহত, আহত ৩

সাবেক এসপি আসাদুজ্জামান ২ দিনের রিমান্ডে

শিবগঞ্জে ২০ বছর ধরে কাঁচা সড়কে জনদুর্ভোগ

কানসাট আমবাজার: দিনে ১৫-২০ কোটি টাকা বেচাকেনা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে নতুন করে ২০ জনকে পুশ ইন করেছে বিএসএফ

যেসব বিরোধের জেরে দুই উপজেলায় ঈদের ছুটিতে চার খুন

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ভাতিজার ছুরিকাঘাতে চাচা নিহত

ভাবিকে মারধরের অভিযোগে ছাত্রলীগ কর্মী গ্রেপ্তার

চাঁপাইনবাবগঞ্জের দুই উপজেলার চার গ্রামে ঈদ উদ্‌যাপন

শিবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গ্রেপ্তার

