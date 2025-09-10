Ajker Patrika

জুলাই সনদ

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: দলগুলো একমত না হলে বিশেষজ্ঞ মতামতই চূড়ান্ত

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে রূপরেখা তৈরি করতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠক করতে যাচ্ছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। আগামী বৃহস্পতিবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এ বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞদের মতামত দলগুলোকে জানানো হবে। দলগুলো তাতে একমত না হলে বিশেষজ্ঞদের...

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে বিশেষ সাংবিধানিক আদেশের সুপারিশ করবে কমিশন

কমিশনে বিএনপির মত: নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তন ক্যু বলে গণ্য হবে

অঙ্গীকারে সংশোধন অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

সরকার একটা বাসস্ট্যান্ড ক্লিয়ার করতে পারে না, এত বড় নির্বাচন কীভাবে ট্যাকেল করবে: জামায়াত

রাজনৈতিক দলগুলোর আপত্তি যাচাই-বাছাই করছে ঐকমত্য কমিশন

জুলাই সনদ চূড়ান্তের আগে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শামিল: এনসিপি

জুলাই সনদের অঙ্গীকারনামা সংশোধন করবে কমিশন

গণভোট বা বিশেষ আদেশে হতে পারে সনদ বাস্তবায়ন

জুলাই সনদ পর্যালোচনা করে মতামত জমা দিয়েছে ২৬টি দল

জুলাই জাতীয় সনদ: দলগুলোর বিরোধ কাটছে না

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ছাড়া ভোটে যাওয়া নিয়ে সংশয়ে এনসিপি

নির্বাচনের আগেই জুলাই সনদের বাস্তবায়ন চায় এনসিপি

আশু বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কার সুনির্দিষ্ট করার পরামর্শ জামায়াতের

জুলাই সনদ নিয়ে আগস্টেও সংশয়

বিচার-জুলাই সনদ না হলে ভোট হবে না, এটাতে আমরা বিশ্বাসী না: এবি পার্টির মঞ্জু

জুলাই সনদে ঐকমত্য হলে নির্বাচনের পথে এগোনো সম্ভব হবে: আসিফ মাহমুদ

