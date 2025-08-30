Ajker Patrika

কাউখালী (রাঙামাটি)

গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, অপহরণের দিন রাতেই কামরুল নেশাজাতীয় দ্রব্য মেশানো চা খাইয়ে মামুনকে অচেতন করেন। পরে তাঁকে হত্যা করে লাশ দ্বিখণ্ডিত করে বস্তায় ভরে মাঝের পাড়া এলাকায় মাটিচাপা দিয়ে আত্মগোপনে যান।

রাঙামাটিতে সেনাবাহিনী ও ইউপিডিএফের বন্দুকযুদ্ধ, আটক ৩

রাঙামাটিতে পিকআপ-অটোরিকশা সংঘর্ষে নিহত বেড়ে ৬

রাঙামাটিতে ট্রাক খাদে পড়ে ২ নির্মাণশ্রমিক নিহত, আহত ২০

কাউখালীতে অটোরিকশাকে লরির ধাক্কা, খাদে পড়ে ৩ জন নিহত

পাহাড়ের হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা ধারশ মনি

কাউখালীতে চারটি ভবন উদ্বোধন

সুষ্ঠু হলে জয়ের আশা তিন চেয়ারম্যান প্রার্থীর

