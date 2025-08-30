গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, অপহরণের দিন রাতেই কামরুল নেশাজাতীয় দ্রব্য মেশানো চা খাইয়ে মামুনকে অচেতন করেন। পরে তাঁকে হত্যা করে লাশ দ্বিখণ্ডিত করে বস্তায় ভরে মাঝের পাড়া এলাকায় মাটিচাপা দিয়ে আত্মগোপনে যান।
রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের জীবতলী মোনপাড়া এলাকায় সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইউপিডিএফ প্রসীত গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যদের গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে সেনাসদস্য মো. তরিকুজ্জামান খান গুলিবিদ্ধ হন। একই অভিযানে ইউপিডিএফের তিনজনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। এক বিবৃতিতে অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আন্তঃবাহিনী
রাঙামাটির কাউখালীতে পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ছয়জনে দাঁড়িয়েছে। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাঙামাটি-চট্টগ্রাম সড়কের বেতবুনিয়া রাবারবাগান এলাকার চেয়ারম্যানপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার ঘাগড়ার বগাপাড়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মিনি ট্রাক খাদে পড়ে ঘটনাস্থলে ২ জন নিহত ও কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ ফেব্রুয়ারি) রাত সোয়া আটটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
রাঙামাটির কাউখালীতে লরির ধাক্কায় খাদে পড়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত দুজন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাঙামাটি-চট্টগ্রাম সড়কের ঘাগড়ার কলাবাগান এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
বাঁশির সুর যে মানুষকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কৃষ্ণের বাঁশির সুরে বিমোহিত হয়ে যেমন তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন রাধা, তেমনি জার্মানির হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার গল্পও আমাদের জানা। এমনই এক বাঁশিওয়ালা রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের মহাজনপাড়া গ্রামের ধারশ মনি চাকমা। তাঁর বাঁশির সু
রাঙামাটির কাউখালী উপজেলায় গতকাল বুধবার দুটি কমপ্লেক্স ও দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল উপজেলায় ঘাগড়ায় নির্মিত শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্স উদ্বোধন করা হয়েছে। সকালে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।