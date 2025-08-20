ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের ভিডিও নিখুঁত ডাবিং করবে এআই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিশ্বজুড়ে কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য নতুন এক সুবিধা চালু করেছে মেটা। ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে এবার ব্যবহার করা যাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভিত্তিক অনুবাদ ফিচার। এই ফিচার ভিডিওতে থাকা কথাবার্তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদ করে নির্মাতার কণ্ঠে ডাবিং করে দেয়।
গত মঙ্গলবার মেটা জানায়, এই ফিচারের মাধ্যমে নির্মাতারা নিজেদের ভিডিও কনটেন্ট অন্য ভাষায় অনুবাদ করে বিভিন্ন ভাষাভাষী দর্শকের কাছে সহজেই পৌঁছাতে পারবেন।
যেসব দেশে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে মেটাএআই চালু হয়েছে, শুধু সেসব দেশে ফিচারটি চালু হয়েছে। প্রথমে গত বছর ‘মেটা কানেক্ট’ ডেভেলপার সম্মেলনে ফিচারটির ঘোষণা দেওয়া হয়। তখন পরীক্ষামূলকভাবে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে ‘রিলস’ ভিডিওতে নির্মাতার ভয়েস ব্যবহার করেই স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ চালু করা হয়।
নতুন ফিচারটির মাধ্যমে নির্মাতার কণ্ঠস্বর ও টোন একই রেখে ভাষান্তর করা হচ্ছে, যাতে অনুবাদকৃত ভয়েসটি আরও বাস্তবসম্মত ও প্রাকৃতিক শোনায়।
এ ছাড়া নির্মাতারা চাইলে লিপ-সিঙ্ক বা ঠোঁট মেলানোর সুবিধা চালু করে অনুবাদিত ভয়েসের সঙ্গে মুখের অঙ্গভঙ্গির মিলও আনতে পারবেন, যা ভিডিওটি আরও স্বাভাবিক করে তুলবে।
চালুর সময় ফিচারটি কেবল ইংরেজি থেকে স্প্যানিশ ও স্প্যানিশ থেকে ইংরেজি অনুবাদ সমর্থন করবে। তবে ভবিষ্যতে আরও ভাষা যুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছে মেটা। ফিচারটি ব্যবহারের জন্য ফেসবুক নির্মাতার কমপক্ষে ১ হাজার ফলোয়ার থাকতে হবে। তবে ইনস্টাগ্রামে এই শর্ত নেই।
ফিচারটি যেভাবে কাজ করে
রিল পোস্ট করার আগে ‘ট্রান্সলেট ইউওর ভয়েস উইথ মেটা এআই’ অপশনে ক্লিক করলেই অনুবাদের সুবিধা পাওয়া যাবে। সেখান থেকে অনুবাদ চালু ও লিপ-সিঙ্ক ফিচার টগল করে দেওয়া যাবে। এরপর ‘শেয়ার নাও’ অপশনে ক্লিক করলেই অনুবাদযুক্ত রিল প্রকাশিত হবে।
নির্মাতারা রিল পাবলিক করার আগে অনুবাদ ও লিপ-সিঙ্ক দেখে নিতে পারবেন এবং চাইলে যেকোনো সময় এগুলো বন্ধও করতে পারবেন। অনুবাদ বন্ধ করলেও মূল রিলের কোনো পরিবর্তন হবে না বলে জানানো হয়েছে।
ফিচারটির মাধ্যমে অনুবাদ করা রিলের নিচে ‘ট্রান্সলেটেড উইথ মেটা এআই’ লেখা থাকবে। কোনো ব্যবহারকারী নির্দিষ্ট ভাষার অনুবাদ রিল না দেখতে চাইলে সেটিংস থেকে তা বন্ধ করে দিতে পারবেন।
এ ছাড়া নির্মাতারা এখন থেকে ইনসাইটস প্যানেলে গিয়ে জানতে পারবেন—কোন ভাষাভাষী দর্শক তাঁদের ভিডিও দেখছেন। ভবিষ্যতে যখন আরও ভাষা যুক্ত হবে, তখন এই ডেটা বিশ্লেষণ করে নির্মাতারা তাঁদের কনটেন্ট পরিকল্পনা করতে পারবেন।
এআই অনুবাদ কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে নির্মাতাদের সোজা মুখ রেখে স্পষ্টভাবে কথা বলার পরামর্শ দিয়েছে মেটা। মুখ ঢেকে রাখলে বা অতিরিক্ত শব্দ থাকলে অনুবাদ সঠিক না-ও হতে পারে। একসঙ্গে সর্বোচ্চ দুজন স্পিকার অনুবাদে সমর্থিত। তবে তাঁদের একসঙ্গে কথা না বলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
ফেসবুকের জন্য অতিরিক্ত সুবিধা
ফেসবুক নির্মাতারা চাইলে রিল-এ ২০টি পর্যন্ত নিজের ডাব করা অডিও ট্র্যাক আপলোড করতে পারবেন, যা ইংরেজি ও স্প্যানিশ ভাষাভাষীর বাইরের দর্শকদেরও আকর্ষণ করতে পারবে। এ সুবিধা মেটা বিজনেস সুইট ‘ক্লোজড ক্যাপশনস অ্যান্ড ট্রান্সলেশনস’ অংশে পাওয়া যাবে এবং রিল প্রকাশের আগে ও পরে ফিচারটি ব্যবহার করা যাবে।
মেটা বলছে, ভবিষ্যতে আরও ভাষা যুক্ত করা হবে, তবে ঠিক কোন ভাষা বা কবে থেকে তা পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি।
ইনস্টাগ্রামের প্রধান অ্যাডাম মোসেরি এক পোস্টে বলেন, বিশ্বজুড়ে অনেক প্রতিভাবান নির্মাতা আছেন, যাঁদের সম্ভাব্য দর্শক আলাদা ভাষায় কথা বলেন। ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সীমা দূর করে তাঁদের সেই দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে সহায়তা করতে পারলে নির্মাতারা আরও বড় শ্রোতাদের কাছে পৌঁছাতে পারবেন এবং ইনস্টাগ্রাম থেকে আরও বেশি উপকার পাবেন।
উল্লেখ্য, এই ফিচার চালুর সময়েই জানা যায়, মেটা তাদের এআই ইউনিটকে নতুনভাবে গঠন করছে। এ ইউনিট এখন চারটি প্রধান ক্ষেত্রে কাজ করবে—গবেষণা, সুপার ইনটেলিজেন্স, প্রোডাক্ট ও অবকাঠামো।
তথ্যসূত্র: টেকক্রাঞ্চ
