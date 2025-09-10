টিকটক প্রোফাইলের কিউআর কোড কেন ও কীভাবে তৈরি করবেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সোশ্যাল মিডিয়া জগতে নির্বিঘ্ন যোগাযোগ ও সংযোগের শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে কিউআর কোড। আর জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে এই ফিচার গ্রহণ করেছে টিকটক। এই কিউআর কোডগুলো সরাসরি এবং সহজভাবে টিকটক প্রোফাইল ও কনটেন্টের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পথ করে দেয়।
কিউআর কোড স্ক্যান করলেই ব্যবহারকারী সরাসরি আপনার টিকটক প্রোফাইলে চলে যেতে পারবেন কোনো ইউজারনেম সার্চ করার ঝামেলা ছাড়াই। তাই আপনি যদি কনটেন্ট ক্রিয়েটর, ইনফ্লুয়েন্সার বা ব্র্যান্ড হিসেবে টিকটকে নিজেকে সহজে তুলে ধরতে চান, তাহলে আপনার প্রোফাইলের কিউআর কোড তৈরি করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
কিউআর কোড তৈরি করবেন যে কারণে
১. সহজ ও দ্রুত শেয়ারিং
আপনার টিকটক প্রোফাইলের কিউআর কোড থাকার কারণে অন্য কেউ খুব সহজেই সেটি স্ক্যান করে সরাসরি আপনার প্রোফাইলে পৌঁছাতে পারেন। আর ইউজারনেম টাইপ করার ঝামেলা নেই।
২. বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য
আপনি একটি কিউআর কোড প্রিন্ট করতে পারেন বিজনেস কার্ড, পোস্টার বা ডিজিটাল মিডিয়ায় যেমন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বায়োতে ব্যবহার করতে পারেন।
৩. ব্র্যান্ডিং ও প্রফেশনাল ভাবমূর্তি
নিজস্ব ডিজাইন ও লোগো যুক্ত করে কিউআর কোড কাস্টমাইজ করলে আপনি আরও প্রফেশনাল এবং ব্র্যান্ডেড ইমেজ তৈরি করতে পারবেন।
৪. নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
কিউআর কোড স্ক্যান করে সরাসরি টিকটকের অফিশিয়াল অ্যাপে বা ওয়েবসাইটে প্রবেশ করানো হয়, তাই স্প্যাম বা ভুল লিংকের সম্ভাবনা কম থাকে।
৫. কাস্টমাইজেশন সুবিধা
বিভিন্ন থার্ড পার্টি কিউআর কোড জেনারেটর ব্যবহার করে আপনি আপনার কিউআর কোডে কালার, লোগো বা ডিজাইন কাস্টমাইজ করতে পারেন।
টিকটকে কিউআর কোড তৈরি করবেন যেভাবে
১. আপনার স্মার্টফোন থেকে টিকটক অ্যাপটি চালু করুন।
২. অ্যাপের নিচের ডান দিকে থাকা প্রোফাইল আইকনে ট্যাপ করুন।
৩. প্রোফাইল পৃষ্ঠার ওপরের ডান দিকে থাকা তিনটি রেখা (হ্যামবার্গার মেনু) আইকনে ট্যাপ করুন। ফলে একটি মেনু চালু হবে।
৪. মেনু থেকে ‘মাই কিউআর কোড’ অপশন নির্বাচন করুন।
৫. এখন আপনার প্রোফাইলের নামসহ একটি কিউআর কোড প্রদর্শিত হবে।
৬. কিউআর কোডের কার্ডটির ব্যাকগ্রাউন্ড রংও পরিবর্তন করতে পারবেন। এ জন্য স্ক্রিনের নিচে ডান বা বাম থেকে আঙুল দিয়ে আলতো করে স্লাইড করুন।
৭. এবার কপি লিংক বা শেয়ার লিংক অপশন ব্যবহার করে সরাসরি মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, ই-মেইলের মাধ্যমে কিউআর কোডটি শেয়ার করতে পারবেন।
