ভিউ বাড়াবে ইউটিউবের কমিউনিটি পোস্ট

অনলাইন ডেস্ক
ইউটিউবে ভিডিও পোস্ট করার পাশাপাশি কমিউনিটিও তৈরি করা যায়। দর্শকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, তাঁদের মতামত জানা ও সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ইউটিউব চালু করেছে কমিউনিটি পোস্ট ফিচারটি। এই ফিচার সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে তা আপনার চ্যানেলের এনগেজমেন্ট বাড়াতে, সাবস্ক্রাইবারদের সক্রিয় রাখতে ও নতুন দর্শক আকৃষ্ট করতেও দারুণ সাহায্য করতে পারে। এর ফলে এটি পরোক্ষভাবে ইউটিউব ভিডিওগুলোর ভিউ বাড়তেও সাহায্য করে।
ইউটিউব কমিউনিটি পোস্ট কী
ইউটিউব কমিউনিটি পোস্ট হলো একটি ফেসবুক বা এক্সের ফিডের মতো। এটি ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এর মাধ্যমে আপনি সংক্ষিপ্ত আপডেট, ছবি, জিআইএফ, পোল বা ভিডিও লিংক শেয়ার করতে পারেন। এটি ইউটিউবের পোস্ট ট্যাবে ও প্রোফাইল ফিড বা সাবস্ক্রিপশন ফিডেও প্রদর্শিত হতে পারে।
এই পোস্টগুলো আপনাকে সম্পূর্ণ ভিডিও তৈরি না করেই দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ রাখতে সাহায্য করে। এমনকি নন‑সাবস্ক্রাইবারদের হোম ফিডেও প্রদর্শিত হওয়ার কারণে এটি চ্যানেলের প্রচারণায় সহায়ক হতে পারে।
যাঁরা এই ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন
যদি আপনার একটি ইউটিউব চ্যানেল থাকে, তাহলে আপনি কমিউনিটি পোস্ট ব্যবহার করতে পারবেন। আগে এই ফিচার ব্যবহারের জন্য অন্তত এক হাজার সাবস্ক্রাইবার প্রয়োজন ছিল, তবে এখন আর সেই শর্ত নেই।
নিয়মিত কমিউনিটি পোস্ট শেয়ার করার উপকারিতা
এনগেজমেন্ট বাড়ায়: কমিউনিটি পোস্ট আপনার দর্শকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের একটি মাধ্যম। আপনি যেমন নতুন ভিডিও প্রকাশ করলে সাবস্ক্রাইবাররা নোটিফিকেশন পান, তেমনি কমিউনিটি পোস্ট দিলেও তাঁরা তা জানতে পারেন। এর ফলে আপনার চ্যানেলে এনগেজমেন্ট বাড়ে।
কমিউনিটি পোস্টে খুব দ্রুত লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার পাওয়া যায়—আর ইউটিউব অ্যালগরিদম ঠিক এই জিনিসগুলোই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে!
নতুন কনটেন্ট প্রমোট করা: আপনার আসন্ন ভিডিও নিয়ে আগ্রহ তৈরি করতে, বিহাইন্ড দ্য সিন (বিটিএস) কনটেন্ট শেয়ার করতে বা আপনার কাজের কথা দর্শকদের মনে করিয়ে দিতে কমিউনিটি পোস্ট দারুণ কার্যকর।
কমিউনিটি দৃঢ় হয়: নিয়মিত আপডেট দেওয়ার ফলে আপনার দর্শকেরা অনুভব করেন যে তাঁরা আপনার যাত্রার অংশ। এর মাধ্যমে ভিডিও ছাড়াও আপনার জগতে উঁকি দিতে পারেন। যদি কেউ আপনার কমিউনিটি পোস্টে কোনোভাবে যুক্ত হন (যেমন লাইক বা কমেন্ট করে), তাহলে ইউটিউব তাঁদের ভবিষ্যতেও আপনার কনটেন্ট দেখানোর সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ মানুষ যত বেশি কমিউনিটি পোস্টে যুক্ত হবেন, আপনার ভিডিওগুলো তত বেশি তাঁদের ফিডে দেখা যাবে।
পেইড সাবস্ক্রাইবারদের জন্য এক্সক্লুসিভ কনটেন্ট: যদি আপনার চ্যানেলে পেইড মেম্বারশিপ চালু থাকে, তাহলে কমিউনিটি ট্যাব ব্যবহার করে আপনি তাঁদের জন্য বিশেষ কনটেন্ট শেয়ার করতে পারেন—যা অন্যরা দেখতে পাবেন না। এতে আরও বেশি মানুষ পেইড সদস্য হতে আগ্রহী হন।
ইউটিউবে কমিউনিটি পোস্ট করবেন যেভাবে
ইউটিউব অ্যাপে ওপরের দিকে থাকা প্ল্যাস (+) আইকনে ট্যাপ করুন। এরপর পোস্ট বাটন নির্বাচন করুন। মনমতো পোস্ট তৈরি করে ডান পাশের ওপরের দিকে থাকা ‘পোস্ট’ বাটনে ট্যাপ করুন।
আর ব্রাউজার থেকে ইউটিবের চ্যানেলের ‘কমিউনিটি’ ট্যাবে যান, যেখানে আপনি পোস্ট কম্পোজার পাবেন।
উপরোক্ত যেকোনো উপায়ে আপনি টেক্সট পোস্ট, ছবি, টেক্সট পোল, ইমেজ পোল, কুইজ কিংবা বিদ্যমান ভিডিওর লিংক শেয়ার করতে পারবেন। ছবিতে ইনস্টাগ্রাম স্টোরির মতো ফিল্টার, স্টিকার ও টেক্সট যোগ করার সুবিধাও রয়েছে।
এ ছাড়া আপনি পোস্টটিকে ২৪ ঘণ্টার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে ফেলার জন্যও সেটিংস নির্বাচন করতে পারবেন।
