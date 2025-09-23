আইফোনে বাটন চারটি কেন, কোনটির কী কাজ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
স্মার্টফোনের দুনিয়ায় আইফোনের জনপ্রিয়তা যেন ছুঁয়েছে আকাশ। প্রতিবছর নতুন মডেল আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিপ্রেমীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে এই ফোন। বিশেষ করে আইফোন ১৬ ও ১৭ মডেলে এসেছে বেশ কিছু নতুন ফিচার, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘অ্যাকশন বাটন’ ও ‘ক্যামেরা কন্ট্রোল’।
নতুন মডেলগুলোতে রয়েছে মোট চারটি ভিন্ন ভিন্ন বাটন, যেগুলোর প্রতিটির রয়েছে একাধিক ব্যবহারযোগ্যতা। তবে এসব বাটনের সব ফিচার সম্পর্কে অনেক ব্যবহারকারীরই স্পষ্ট ধারণা নেই। অথচ সঠিকভাবে এগুলো ব্যবহার করতে পারলে আইফোন হবে আরও স্মার্ট ও সুবিধাজনক।
পাওয়ার/ওয়েক/সাইড বাটন
আমরা যেটিকে সাধারণত ‘পাওয়ার বাটন’ বা ‘স্ক্রিন লক বাটন’ বলি, অ্যাপলের ভাষায় সেটি হচ্ছে সাইড বাটন। এর কাজগুলো হলো—
ভলিউম আপ ও ডাউন বাটন
এই দুটি বাটনের মূল কাজ হলো সাউন্ড নিয়ন্ত্রণ। তবে এর বাইরেও রয়েছে নানা উপযোগী ব্যবহার—ক্যামেরা অ্যাপে থাকলে যেকোনো ভলিউম বাটনে চাপ দিলে ছবি তোলা যায়। ইনস্টাগ্রামের মতো অ্যাপেও এটি কাজ করে। ভলিউম আপ ও সাইড বাটন একসঙ্গে চাপলে স্ক্রিনশট নেওয়া যায়। আবার ভলিউম ডাউন ও সাইড বাটন একসঙ্গে চাপ দিয়ে ধরে রাখলে তিনটি অপশন আসে—আইফোন বন্ধ করা, মেডিকেল আইডি দেখা ও জরুরি কল দেওয়া (চাপ দিয়ে ধরে রাখলে সরাসরি জরুরি কল চলে যায়)
অ্যাকশন বাটন
আইফোন ১৫ প্রো ও পরবর্তী মডেলগুলোতে থাকা অ্যাকশন বাটন দেখা যায়। এর আগের মডেলগুলোয় এর পরিবর্তে রিং বা সাইলেন্ট বাটন ছিল। আইফোনের সবচেয়ে বেশি কাস্টমাইজযোগ্য বাটন হলো এই অ্যাকশন বাটন।
ডিফল্ট হিসেবে এটি সাইলেন্ট মোড চালু বা বন্ধ করে। তবে সেটিংস থেকে অ্যাকশন বাটনে গিয়ে যেকোনো একটি অপশন বেছে নিতে পারেন—
এ ছাড়া আপনি চাইলে এটি দিয়ে কন্ট্রোল সেন্টার, শর্টকাটস অ্যাপ বা অ্যাকসেসিবিলিটি মেনুর নির্দিষ্ট কোনো কাজ করাতে পারেন।
ক্যামেরা কন্ট্রোল বাটন
এই নতুন বাটন প্রথম দেখা যায় আইফোন ১৬ মডেলে এবং আইফোন ১৭-তেও এটি রয়েছে। এটি মূলত ক্যামেরা চালু করতে ব্যবহৃত হয়।
এই বাটনের সেটিংস পরিবর্তন করতে পারেন সেটিংস>ক্যামেরা >ক্যামেরা কন্ট্রোলে গিয়ে আবার অ্যাকসেসিবিলিটি > ক্যামেরা কন্ট্রোল থেকে বাটনটি নিষ্ক্রিয় করা যায় বা চাপের সংবেদনশীলতা কমবেশি করার অপশনও রয়েছে।
স্মার্টফোনের দুনিয়ায় আইফোনের জনপ্রিয়তা যেন ছুঁয়েছে আকাশ। প্রতিবছর নতুন মডেল আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিপ্রেমীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে এই ফোন। বিশেষ করে আইফোন ১৬ ও ১৭ মডেলে এসেছে বেশ কিছু নতুন ফিচার, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘অ্যাকশন বাটন’ ও ‘ক্যামেরা কন্ট্রোল’।
নতুন মডেলগুলোতে রয়েছে মোট চারটি ভিন্ন ভিন্ন বাটন, যেগুলোর প্রতিটির রয়েছে একাধিক ব্যবহারযোগ্যতা। তবে এসব বাটনের সব ফিচার সম্পর্কে অনেক ব্যবহারকারীরই স্পষ্ট ধারণা নেই। অথচ সঠিকভাবে এগুলো ব্যবহার করতে পারলে আইফোন হবে আরও স্মার্ট ও সুবিধাজনক।
পাওয়ার/ওয়েক/সাইড বাটন
আমরা যেটিকে সাধারণত ‘পাওয়ার বাটন’ বা ‘স্ক্রিন লক বাটন’ বলি, অ্যাপলের ভাষায় সেটি হচ্ছে সাইড বাটন। এর কাজগুলো হলো—
ভলিউম আপ ও ডাউন বাটন
এই দুটি বাটনের মূল কাজ হলো সাউন্ড নিয়ন্ত্রণ। তবে এর বাইরেও রয়েছে নানা উপযোগী ব্যবহার—ক্যামেরা অ্যাপে থাকলে যেকোনো ভলিউম বাটনে চাপ দিলে ছবি তোলা যায়। ইনস্টাগ্রামের মতো অ্যাপেও এটি কাজ করে। ভলিউম আপ ও সাইড বাটন একসঙ্গে চাপলে স্ক্রিনশট নেওয়া যায়। আবার ভলিউম ডাউন ও সাইড বাটন একসঙ্গে চাপ দিয়ে ধরে রাখলে তিনটি অপশন আসে—আইফোন বন্ধ করা, মেডিকেল আইডি দেখা ও জরুরি কল দেওয়া (চাপ দিয়ে ধরে রাখলে সরাসরি জরুরি কল চলে যায়)
অ্যাকশন বাটন
আইফোন ১৫ প্রো ও পরবর্তী মডেলগুলোতে থাকা অ্যাকশন বাটন দেখা যায়। এর আগের মডেলগুলোয় এর পরিবর্তে রিং বা সাইলেন্ট বাটন ছিল। আইফোনের সবচেয়ে বেশি কাস্টমাইজযোগ্য বাটন হলো এই অ্যাকশন বাটন।
ডিফল্ট হিসেবে এটি সাইলেন্ট মোড চালু বা বন্ধ করে। তবে সেটিংস থেকে অ্যাকশন বাটনে গিয়ে যেকোনো একটি অপশন বেছে নিতে পারেন—
এ ছাড়া আপনি চাইলে এটি দিয়ে কন্ট্রোল সেন্টার, শর্টকাটস অ্যাপ বা অ্যাকসেসিবিলিটি মেনুর নির্দিষ্ট কোনো কাজ করাতে পারেন।
ক্যামেরা কন্ট্রোল বাটন
এই নতুন বাটন প্রথম দেখা যায় আইফোন ১৬ মডেলে এবং আইফোন ১৭-তেও এটি রয়েছে। এটি মূলত ক্যামেরা চালু করতে ব্যবহৃত হয়।
এই বাটনের সেটিংস পরিবর্তন করতে পারেন সেটিংস>ক্যামেরা >ক্যামেরা কন্ট্রোলে গিয়ে আবার অ্যাকসেসিবিলিটি > ক্যামেরা কন্ট্রোল থেকে বাটনটি নিষ্ক্রিয় করা যায় বা চাপের সংবেদনশীলতা কমবেশি করার অপশনও রয়েছে।
মেটা তাদের নতুন স্মার্ট গ্লাস ‘মেটা রে-বেন ডিসপ্লে গ্লাস’ সম্প্রতি উন্মোচন করল। ব্যবহারকারীরা নতুন এই চশমার সাহায্যে চোখের সামনেই নোটিফিকেশন দেখতে পারবেন, টেক্সট মেসেজের জবাব দেওয়ার সুবিধা পাবেন এবং কল রিসিভ করার সুযোগও মিলছে।১১ মিনিট আগে
আবুধাবির টেকনোলজি ইনোভেশন ইনস্টিটিউট (টিআইআই) ও মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়া সংযুক্ত আরব আমিরাতে একটি যৌথ গবেষণাগার চালু করেছে। আজ সোমবার টিআইআই জানিয়েছে, এই ল্যাব মূলত পরবর্তী প্রজন্মের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেল ও রোবোটিকস প্ল্যাটফর্ম উন্নয়নে কাজ করবে।১৩ ঘণ্টা আগে
বাক্শক্তিহীন ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে চিপ বসানোর পরিকল্পনা করছে ইলন মাস্কের নিউরো প্রযুক্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নিউরালিংক। চলতি বছরের অক্টোবর থেকে এই পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। এই পরীক্ষার লক্ষ্য হলো বাক্শক্তিহীন ব্যক্তিদের চিন্তাকে সরাসরি পাঠ্যরূপে রূপান্তর করা।১৫ ঘণ্টা আগে
অ্যাপলের প্রথম ফোল্ডেবল আইফোন আসছে—এমন গুঞ্জন এখন আর তেমন নতুন কিছু নয়। তবে সম্প্রতি ব্লুমবার্গের বিশ্লেষক মার্ক গুরম্যান জানিয়েছেন, এই ফোনটির ডিজাইন হবে অনেকটা ‘দুই আইফোন এয়ার একসঙ্গে জোড়া লাগানোর’ মতো।১৬ ঘণ্টা আগে