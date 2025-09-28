স্মার্টফোনে ওয়াই-ফাই সংযোগ না পেলে করণীয়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নতুন যুগের ডিজিটাল জীবনযাত্রায় স্মার্টফোন এবং ওয়াই-ফাই সংযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে হঠাৎ ফোনের ওয়াই-ফাই কাজ না করলে তা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে বড় ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। কারণ, বেশির ভাগ সময়ই এই সমস্যার সহজ সমাধান পাওয়া যায় কয়েকটি সহজ ধাপ অনুসরণ করে।
ফোনের ওয়াই-ফাই সংযোগ সমস্যার ৭টি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ তুলে ধরা হলো—
১. ফোনটি রিস্টার্ট করুন
আপনার ফোন ওয়াই-ফাই সংযোগে ব্যর্থ হলে প্রথমেই ফোনটি রিস্টার্ট করে দেখতে পারেন। অনেক সময় ছোটখাটো সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ফোন বন্ধ করে আবার চালু করার মাধ্যমে। সাধারণত পাওয়ার বাটন কয়েক সেকেন্ড ধরে চাপলে ফোন বন্ধ হয়। ৩০ সেকেন্ড অপেক্ষা করে আবার চালু করুন।
২. ফোনটি এয়ারপ্লেন মোডে আছে কি না দেখুন
আপনার ফোন এয়ারপ্লেন মোডে রয়েছে কি না তা খেয়াল করুন। এই মোডে থাকলে ওয়াই-ফাইয়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এদিকে এয়ারপ্লেন মোড বন্ধ থাকা সত্ত্বেও এই সমস্যা দেখা গেলে ফোনকে এক মিনিট এয়ারপ্লেন মুডে রেখে আবার ওয়াই-ফাইয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেন।
আইফোনে এয়ারপ্লেন মোড অফ করার উপায়
অ্যান্ড্রয়েডে এয়ারপ্লেন মোড অফ করার উপায়—
৩. ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক পুনরায় সংযোগ করুন
আপনার ফোন আগের সংরক্ষিত নেটওয়ার্কগুলো স্মরণ করে রাখে। তবে মাঝেমধ্যে নির্দিষ্ট নেটওয়ার্ক ভুলভাবে সংরক্ষিত থাকতে পারে। তাই নেটওয়ার্কটির ফরগেট (Forget) অপশন ব্যবহার করে আবার সংযোগ করার প্রয়োজন হতে পারে।
আইফোনের ক্ষেত্রে
অ্যান্ড্রয়েডের ক্ষেত্রে
৪. নেটওয়ার্ক সেটিংস রিসেট করুন
যদি ওপরের পদ্ধতিগুলো কাজ না করে, তাহলে নেটওয়ার্ক সেটিংস রিসেট করুন। এতে ওয়াই-ফাই পাসওয়ার্ড ও সংরক্ষিত সব নেটওয়ার্ক মুছে যাবে। তবে আপনার অ্যাপ, ছবি বা কন্টাক্ট মুছে যাবে না।
আইফোনে রিসেট পদ্ধতি
অ্যান্ড্রয়েডে রিসেট পদ্ধতি
৫. রাউটার রিস্টার্ট করুন
বেশির ভাগ ইন্টারনেট সমস্যা ঠিক হয় রাউটার রিস্টার্ট করে। রাউটার থেকে পাওয়ার প্লাগ ৩০ সেকেন্ড বের করে আবার লাগান। নেটওয়ার্ক প্রায় ৫ মিনিটের মধ্যে আবার আসবে। যদি রাউটার চালু না হয়, তাহলে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
৬. সফটওয়্যার আপডেট করুন
সফটওয়্যার আপডেট টানা রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। এটি ফোনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং অনেক সময় ওয়াই-ফাই সংযোগের সমস্যা দূর করে।
৭. সঠিক পাসওয়ার্ড দিয়েছেন কি না নিশ্চিত করুন
সাধারণ ভুলের কারণেও সংযোগ ব্যর্থ হয়। পাসওয়ার্ড দেওয়ার সময় ধীরে ধীরে প্রতিটি অক্ষর ঠিকমতো টাইপ করছেন কি না দেখুন। ভুলবশত কোনো অক্ষর টাইপ হয়ে ভুলে গেলে সংযোগ হবে না।
নতুন যুগের ডিজিটাল জীবনযাত্রায় স্মার্টফোন এবং ওয়াই-ফাই সংযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে হঠাৎ ফোনের ওয়াই-ফাই কাজ না করলে তা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে বড় ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। কারণ, বেশির ভাগ সময়ই এই সমস্যার সহজ সমাধান পাওয়া যায় কয়েকটি সহজ ধাপ অনুসরণ করে।
ফোনের ওয়াই-ফাই সংযোগ সমস্যার ৭টি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ তুলে ধরা হলো—
১. ফোনটি রিস্টার্ট করুন
আপনার ফোন ওয়াই-ফাই সংযোগে ব্যর্থ হলে প্রথমেই ফোনটি রিস্টার্ট করে দেখতে পারেন। অনেক সময় ছোটখাটো সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ফোন বন্ধ করে আবার চালু করার মাধ্যমে। সাধারণত পাওয়ার বাটন কয়েক সেকেন্ড ধরে চাপলে ফোন বন্ধ হয়। ৩০ সেকেন্ড অপেক্ষা করে আবার চালু করুন।
২. ফোনটি এয়ারপ্লেন মোডে আছে কি না দেখুন
আপনার ফোন এয়ারপ্লেন মোডে রয়েছে কি না তা খেয়াল করুন। এই মোডে থাকলে ওয়াই-ফাইয়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এদিকে এয়ারপ্লেন মোড বন্ধ থাকা সত্ত্বেও এই সমস্যা দেখা গেলে ফোনকে এক মিনিট এয়ারপ্লেন মুডে রেখে আবার ওয়াই-ফাইয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেন।
আইফোনে এয়ারপ্লেন মোড অফ করার উপায়
অ্যান্ড্রয়েডে এয়ারপ্লেন মোড অফ করার উপায়—
৩. ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক পুনরায় সংযোগ করুন
আপনার ফোন আগের সংরক্ষিত নেটওয়ার্কগুলো স্মরণ করে রাখে। তবে মাঝেমধ্যে নির্দিষ্ট নেটওয়ার্ক ভুলভাবে সংরক্ষিত থাকতে পারে। তাই নেটওয়ার্কটির ফরগেট (Forget) অপশন ব্যবহার করে আবার সংযোগ করার প্রয়োজন হতে পারে।
আইফোনের ক্ষেত্রে
অ্যান্ড্রয়েডের ক্ষেত্রে
৪. নেটওয়ার্ক সেটিংস রিসেট করুন
যদি ওপরের পদ্ধতিগুলো কাজ না করে, তাহলে নেটওয়ার্ক সেটিংস রিসেট করুন। এতে ওয়াই-ফাই পাসওয়ার্ড ও সংরক্ষিত সব নেটওয়ার্ক মুছে যাবে। তবে আপনার অ্যাপ, ছবি বা কন্টাক্ট মুছে যাবে না।
আইফোনে রিসেট পদ্ধতি
অ্যান্ড্রয়েডে রিসেট পদ্ধতি
৫. রাউটার রিস্টার্ট করুন
বেশির ভাগ ইন্টারনেট সমস্যা ঠিক হয় রাউটার রিস্টার্ট করে। রাউটার থেকে পাওয়ার প্লাগ ৩০ সেকেন্ড বের করে আবার লাগান। নেটওয়ার্ক প্রায় ৫ মিনিটের মধ্যে আবার আসবে। যদি রাউটার চালু না হয়, তাহলে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
৬. সফটওয়্যার আপডেট করুন
সফটওয়্যার আপডেট টানা রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। এটি ফোনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং অনেক সময় ওয়াই-ফাই সংযোগের সমস্যা দূর করে।
৭. সঠিক পাসওয়ার্ড দিয়েছেন কি না নিশ্চিত করুন
সাধারণ ভুলের কারণেও সংযোগ ব্যর্থ হয়। পাসওয়ার্ড দেওয়ার সময় ধীরে ধীরে প্রতিটি অক্ষর ঠিকমতো টাইপ করছেন কি না দেখুন। ভুলবশত কোনো অক্ষর টাইপ হয়ে ভুলে গেলে সংযোগ হবে না।
চীনের স্মার্টফোন নির্মাতা শাওমি তাদের স্মার্টফোনের জন্য নতুন একটি উচ্চমানের চিপ তৈরির পরিকল্পনা করছে। অ্যাপল ও স্যামসাংয়ের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব হার্ডওয়্যারের ওপর আরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নিয়েছে।১৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ট্রিপল-প্লে ও কোয়াড-প্লে নিয়ে আসছে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড-বিটিসিএল। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে এ কথা জানান ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।৮ ঘণ্টা আগে
সাধারণ গ্রাহকদের জন্য নয়, অ্যাপল নিজেদের জন্যই তৈরি করছে চ্যাটজিপিটির মতো অভিনব চ্যাটবট। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই গোপন টুল ব্যবহার করে অ্যাপলের প্রকৌশলীরা ভবিষ্যতের সিরি আপডেটের নানা ফিচার পরীক্ষা করছেন। এটি মূলত এক পরীক্ষামূলক অ্যাপ, যা সিরির বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।১৮ ঘণ্টা আগে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) চ্যাটবট চ্যাটজিপিটির জন্য নতুন কিছু নতুন ফিচার চালু করেছে ওপেনএআই। নতুন আপডেটের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ‘শেয়ার প্রজেক্টস’ নামের একটি অপশন দেখতে পারবেন। ফলে চ্যাটজিপিটিতে একই প্রজেক্টে বা প্রকল্পে একাধিক ব্যবহারকারীরা একসঙ্গে কাজ করতে পারবেন।১৮ ঘণ্টা আগে