Ajker Patrika
> প্রযুক্তি
> নো হাউ

টিকটকের কালেকশন ফিচার কী, ব্যবহার করবেন যেভাবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ০৮: ০৭
টিকটকের কালেকশন ফিচার ব্যবহার করে এগুলো গুছিয়ে রাখা যায়। ছবি: সংগৃহীত
টিকটকের কালেকশন ফিচার ব্যবহার করে এগুলো গুছিয়ে রাখা যায়। ছবি: সংগৃহীত

প্রতিদিন টিকটকে স্ক্রল করতে করতে অসংখ্য মজার, তথ্যবহুল বা দরকারি ভিডিও আমাদের নজরে আসে। অনেকেই সেগুলো আবার পরবর্তীকালে দেখার জন্য সেভ করেও রাখি। তবে সমস্যা হয় তখনই, যখন প্রয়োজনের সময় সেই সেভ করা ভিডিও খুঁজে পাওয়া দায় হয়ে পড়ে। একগাদা ভিডিওর ভিড়ে ঠিক কোনটা কোথায় আছে—তা মনে রাখা কঠিন! তাই টিকটকের কালেকশন ফিচার ব্যবহার করে এগুলো গুছিয়ে রাখা যায়।

কালেকশন ফিচার কী

টিকটকের ‍ কালেকশন ফিচারের মাধ্যমে নিজের সেভ করা ভিডিওগুলোকে আলাদা আলাদা ‘ফোল্ডার’ বা ‘শ্রেণি’তে সাজিয়ে রাখতে পারেন। যেমন—‘রান্নার রেসিপি’, ‘টেক টিপস’, ‘ফ্যাশন আইডিয়া’ বা ‘মোটিভেশনাল ভিডিও’।

অনেক ভিডিও সেভ করলেও এই ফিচারের মাধ্যমে সেগুলো দ্রুত খুঁজে পাওয়া সহজ হয়। প্রয়োজনের সময় বারবার স্ক্রল করতে হয় না। ফিচারটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ভিডিও এক জায়গায় রাখার সুযোগ দেয়।

কালেকশন তৈরি করবেন যেভাবে

১. প্রথমেই টিকটক অ্যাপ থেকে নিচের ডান দিকে থাকা ‘প্রোফাইল’ আইকোনে ট্যাপ করুন।

২. এরপর ‘বুকমার্ক’ অপশনটি খুঁজে বের করুন ও এতে ট্যাপ করুন। এর ফলে বুকমার্ক অপশনের নিচে ‘কালেকশন’ অপশন দেখা যাবে।

৩. কালেকশন অপশনে ট্যাপ করুন।

৪. এখন ‘ক্রিয়েট কালেকশন’ অপশনে ট্যাপ করুন।

৫. কালেকশন ফোল্ডারের জন্য একটি নাম নির্বাচন করুন।

৬. এখন ‘নেক্সট’ অপশনে ট্যাপ করুন।

৭. এখন আপনার সব সেভ করা ভিডিও দেখা যাবে। যে ভিডিওটি কালেকশনে যুক্ত করতে চান তার ওপর ট্যাপ করে নির্বাচন করুন।

৮. নিচের দিকে থাকা ‘অ্যাড ভিডিও’ অপশনে ট্যাপ করুন।

বিষয়:

টিকটকতথ্যপ্রযুক্তিভিডিওফিচার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি শিক্ষক কার্জনসহ ১১ জন ডিবি হেফাজতে

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

সম্পর্কিত

টিকটকের কালেকশন ফিচার কী, ব্যবহার করবেন যেভাবে

টিকটকের কালেকশন ফিচার কী, ব্যবহার করবেন যেভাবে

স্যামসাংয়ের নতুন গ্যালাক্সি ইভেন্ট সেপ্টেম্বরে, নতুন কী আসতে পারে

স্যামসাংয়ের নতুন গ্যালাক্সি ইভেন্ট সেপ্টেম্বরে, নতুন কী আসতে পারে

হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা লিখে দেবে এআই

হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা লিখে দেবে এআই

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ