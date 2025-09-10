Ajker Patrika
> প্রযুক্তি
> গ্যাজেট

আইফোন ১৭ এয়ারসহ যেসব পণ্য আনল অ্যাপল, ফিচার ও দাম জানুন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আইফোন ১৭ সিরিজে এসেছে চারটি মডেল। ছবি: অ্যাপল
আইফোন ১৭ সিরিজে এসেছে চারটি মডেল। ছবি: অ্যাপল

অ্যাপলপ্রেমীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে। নানা জল্পনা-কল্পনা ও গুঞ্জনের অবসান ঘটিয়ে অ্যাপল আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেছে তাদের বহুল আলোচিত, নতুন প্রজন্মের এবং এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পাতলা স্মার্টফোন—আইফোন ১৭ এয়ার। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ক্যালিফোর্নিয়ার কুপারটিনোতে অ্যাপলের সদর দপ্তরে ‘অ ড্রপিং’ নামের এক জমকালো ইভেন্টে এ ঘোষণা দেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী টিম কুক। তিনি নতুন আইফোনটিকে আখ্যা দেন ‘আইফোনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অগ্রগতি’ হিসেবে।

অ্যাপল দীর্ঘদিন পর আইফোনের বড় ধরনের নতুন নকশা নিয়ে হাজির হলো। অনুষ্ঠানটি ছিল হার্ডওয়্যার-নির্ভর, যেখানে নতুন এয়ারপডস প্রো ৩ এবং তিনটি হালনাগাদ করা অ্যাপল ঘড়ির মডেলের ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রযুক্তি বিশ্লেষকেরা অ্যাপলের এই পদক্ষেপে সন্তুষ্ট হলেও নতুন উদ্ভাবনগুলো তাৎক্ষণিকভাবে শেয়ারবাজারে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া আনেনি। গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর অ্যাপলের শেয়ারের দাম ১ দশমিক ৫ শতাংশ কমে যায়, যা এ বছরের শুরু থেকে ৪ শতাংশ হ্রাসের অংশ।

আইফোন ১৭ সিরিজে এসেছে চারটি মডেল

  • আইফোন ১৭
  • আইফোন ১৭ প্রো
  • আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স
  • এবং নতুন সংযোজন আইফোন ১৭ এয়ার

সব মডেলেই আগের তুলনায় আরও টেকসই ‘সিরামিক শিল্ড’ ডিসপ্লে ব্যবহৃত হয়েছে। আইফোন ১৭ প্রোর নকশা সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। কারণ এতে যুক্ত হয়েছে শক্তিশালী ব্যাটারি, বেশি মেমোরি এবং উন্নত তাপ ব্যবস্থাপনা। আইফোন এয়ার মডেলটি তৈরি হয়েছে ‘স্পেসক্রাফট টাইটানিয়াম’ দিয়ে, যার পুরুত্ব মাত্র ৫ দশমিক ৬ মিলিমিটার।

আইফোন এয়ারে থাকবে ‘সারা দিন চলার মতো ব্যাটারি লাইফ’। যদিও নির্দিষ্ট ঘণ্টা উল্লেখ করা হয়নি।

স্ক্রিন ও রঙের বৈচিত্র্য

  • আইফোন ১৭ ও ১৭ প্রো: ৬.৩ ইঞ্চি স্ক্রিন
  • আইফোন ১৭ এয়ার: ৬.৫ ইঞ্চি স্ক্রিন
  • আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স: ৬.৯ ইঞ্চি স্ক্রিন

নতুন রঙের মধ্যে রয়েছে ‘ল্যাভেন্ডার’ বা হালকা বেগুনি (আইফোন ১৭), ‘আকাশি নীল’ (আইফোন এয়ার) ও ‘কসমিক অরেঞ্জ’ বা গাঢ় কমলা (আইফোন ১৭ প্রো)। অ্যাপলের বিপণন বিভাগের প্রধান গ্রেগ জসউইয়াক জানিয়েছেন, পুরো অনুষ্ঠানটি আইফোন ১৭ প্রো দিয়েই ধারণ করা হয়েছে।

আইফোন ১৭ এয়ার

  • এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পাতলা আইফোন, যার পুরুত্ব ৫ দশমিক ৬ মিলিমিটার)
  • ৬ দশমিক ৫ ইঞ্চি ডিসপ্লে (১২০ হার্টজ প্রো মোশন + অলওয়েজ অন ডিসপ্লে)
  • তিন গুণ বেশি স্ক্র্যাচ প্রতিরোধী ‘সিরামিক শিল্ড’
  • ৪৮ মেগাপিক্সেল ‘ফিশন’ ক্যামেরা
  • এফ/ ১.৬ অ্যাপারচার
  • ২ এক্স অপটিক্যাল কোয়ালিটি টেলিফটো
  • ‘এ–১৯ প্রো’ চিপ + নতুন ‘এন–১’ চিপ
  • শক্তিশালী ‘সি–১ এক্স’ মডেম (প্রো মডেলের তুলনায় দ্রুত ও শক্তি সাশ্রয়ী)
  • রং: স্কাই ব্লু

আইফোন ১৭

  • ৬.৩ ইঞ্চি স্ক্রিন, ১২০ হার্টজ রিফ্রেশ রেট (‘প্রো মোশন’ সাপোর্ট)
  • ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা—১২ মেগাপিক্সেল ২ এক্স টেলিফটো ও ৪৮ মেগাপিক্সেল ফিউশন আল্ট্রাওয়াইড
  • ফ্রন্ট ক্যামেরা: ১৮ মেগাপিক্সেল, ল্যান্ডস্কেপ–পোর্ট্রেট অটো–সুইচ
  • ৩ ন্যানোমিটার ‘এ–১৯’ চিপ
  • আরও বেশি মেমোরি ব্যান্ডউইথ (এআই প্রসেসিংয়ের জন্য উপযুক্ত)
  • ৫ কোর জিপিইউ
  • সাত স্তরের অ্যান্টিগ্লেয়ার কোটিং
  • সিরামিক শিল্ড’ ডিসপ্লে
  • রং: ল্যাভেন্ডার

আইফোন ১৭ প্রো

  • অ্যালুমিনিয়াম বডি (যেন তাপ সহজে বের হয়ে যায়)
  • পেছনে বড় আকারের ক্যামেরা বাম্প

এই মডেলের পেছনে ক্যামেরার ডিজাইনে পরিবর্তন এসেছে।

  • ৬.৩ ইঞ্চি ডিসপ্লে
  • তিনটি ৪৮ মেগাপিক্সেল ‘ফিশন’ রিয়ার ক্যামেরা
  • ১৮ মেগাপিক্সেল সেন্টার স্টেজ ফ্রন্ট ক্যামেরা (প্রশস্ত অ্যাঙ্গেল)
  • উন্নত ইমেজ প্রসেসিং (আরও গভীরতা, রঙের নিখুঁততা)
  • ‘এ-১৯ প্রো’ চিপ
  • নতুন থার্মাল কুলিং সিস্টেম
  • ‘সিরামিক শিল্ড’ ডিসপ্লে
  • প্রো-গ্রেড ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি

আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স

অ্যালুমিনিয়াম বডি (যেন তাপ সহজে বের হয়ে যায়)

  • পেছনে বড় আকারের ক্যামেরা বাম্প
  • ৬.৯ ইঞ্চি বড় ডিসপ্লে
  • সব ফিচার প্রো মডেলের মতোই
  • ২ টেরাবাইট পর্যন্ত ইন্টারনাল স্টোরেজ অপশন
  • বেস মডেলে ২৫৬ গিগাবাইট স্টোরেজ
  • ৪ হাজার ৮৩২ এমএএচ ব্যাটারি

এয়ারপডস প্রো ৩: সরাসরি অনুবাদ ও হৃৎস্পন্দন পরিমাপক

তিন বছর পর অ্যাপলের এয়ারপডস প্রো হালনাগাদ হয়েছে। এয়ারপডস প্রো ৩তে যুক্ত হয়েছে—

  • হৃৎস্পন্দন পরিমাপক
  • উন্নত শব্দ-বাতিল ব্যবস্থা (নয়েজ ক্যান্সেলেশন)
  • স্প্যাশিয়াল অডিও
  • নতুন আকারের ইয়ার টিপ
  • অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স-ভিত্তিক সরাসরি ভাষা অনুবাদ ফিচার

উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে, একজন ইংরেজিভাষী যদি স্পেনে ভ্রমণ করেন, তাহলে স্প্যানিশ ভাষার কথা এয়ারপডসে সরাসরি ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে বাজবে এবং অন্য ব্যক্তির কণ্ঠের শব্দ কমে যাবে, যাতে ব্যবহারকারী অনুবাদে মনোযোগ দিতে পারেন। পরে ব্যবহারকারীর আইফোন ইংরেজি থেকে স্প্যানিশে অনুবাদ করে প্রতিপক্ষকে জানাবে। এমন অনুবাদ ফিচার আগেই গুগল ও স্যামসাং এনেছিল।

নতুন তিনটি অ্যাপল ঘড়ি

১. অ্যাপল ঘড়ি সিরিজ ১১

অ্যাপলের মতে, এটি তাদের এখন পর্যন্ত ‘সবচেয়ে পাতলা ও আরামদায়ক’ ঘড়ি। এতে থাকছে—

  • উন্নত স্ক্র্যাচ প্রতিরোধী কাচ
  • পঞ্চম প্রজন্মের যোগাযোগ (৫জি)
  • ২৪ ঘণ্টার ব্যাটারি লাইফ

২. অ্যাপল ওয়াচ এসই ৩

কম দামের এই সংস্করণে শক্তিশালী চিপ যুক্ত হয়েছে, যার ফলে এখন অলওয়েজ-অন ডিসপ্লে ফিচার এই ঘড়িতে ব্যবহার করা সম্ভব।

৩. অ্যাপল ওয়াচ আলট্রা ৩

  • আরও বড় ও সহজপাঠ্য স্ক্রিন
  • ৪২ ঘণ্টার ব্যাটারি লাইফ
  • উপগ্রহ সংযোগ (স্যাটেলাইট কানেকটিভিটি), যা জরুরি সময়ে মোবাইল সংযোগ ছাড়াই বার্তা পাঠানো বা ‘ফাইন্ড মি’ সেবা চালু রাখতে সাহায্য করে।

স্বাস্থ্য ফিচারে জোর

অ্যাপলের নতুন ডিভাইসগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

  • অ্যাপল ঘড়ি সিরিজ ১১: উচ্চ রক্তচাপ পরিমাপক ও ঘুমের মান পরিমাপের জন্য ‘স্লিপ স্কোর’ ফিচার যুক্ত হয়েছে।
  • অ্যাপলের আশা, প্রথম বছরেই ১০ লাখ মানুষকে অজানা উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কে সতর্ক করা সম্ভব হবে।
  • এই ফিচারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের (এফডিএ) অনুমোদন শিগগিরই আসবে বলে আশা করছে প্রতিষ্ঠানটি।

অ্যাপল ওয়াচ এসই ৩: তাপমাত্রা পরিমাপক ফিচার ব্যবহার করে এটি মেয়েদের ওভুলেশনের সময় সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে পারে।

এয়ারপডস প্রো ৩: এটি ব্যবহারকারীর হৃৎস্পন্দন ও ব্যায়ামের সময় ক্যালরি খরচ হিসাব করতে পারবে এবং অ্যাপল ফিটনেস প্লাম অ্যাপে ৫০ ধরনের ব্যায়াম ট্র্যাক করতে পারবে।

এই অনুষ্ঠানে আইফোন ১৭ সিরিজের সঙ্গে বেশ কিছু নতুন আনুষঙ্গিক পণ্যও উন্মোচন করা হয়েছে। অ্যাপল সব সময়ই নতুন আইফোনের সঙ্গে আনুষঙ্গিক পণ্যের একটি সম্পূর্ণ নতুন সেট নিয়ে আসে এবং এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

নতুন অ্যাকসেসরিজ

নতুন মোবাইল কেস

অ্যাপল তাদের আগের চামড়ার কেসগুলো বন্ধ করেছে। এর পরিবর্তে তারা ফাইনউভেন (FineWoven) নামে একটি নতুন পরিবেশবান্ধব কাপড়ের কেস এনেছে। এই কেসগুলো দেখতে ও স্পর্শে অনেক উন্নতমানের এবং এটি আইফোনের নতুন ডিজাইন ও রঙের সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে যায়। এই কেসগুলো আইফোন ১৭, আইফোন ১৭ এয়ার এবং প্রো মডেলগুলোর জন্য পাওয়া যাবে।

নতুন ম্যাগসেইফ

নতুন আইফোন সিরিজের জন্য নতুন ডিজাইনের ও রঙের ম্যাগসেইফ কেস ও ওয়ালেট এসেছে। এই পণ্যগুলো ফাইনউভেন উপাদান দিয়ে তৈরি, যা চামড়ার মতো দেখতে হলেও আরও টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব। এগুলোর রং নতুন আইফোনগুলোর রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অন্যান্য চার্জিং অ্যাকসেসরিজ

অনুষ্ঠানে নতুন একটি ম্যাগসেইফ ডক এবং নতুন ধরনের বেতার চার্জার দেখানো হয়েছে, যা একই সঙ্গে আইফোন, অ্যাপল ঘড়ি এবং এয়ারপডস চার্জ করতে পারে।

নতুন আইফোনের মতোই এসব আনুষঙ্গিক পণ্যও নতুন রঙে পাওয়া যাবে। এর মধ্যে রয়েছে কসমিক অরেঞ্জ, ডিপ ব্লু ও সিলভার।

আইফোনের দাম কত

যুক্তরাষ্ট্রে চলতি বছর অ্যাপলের পণ্য আমদানিতে শুল্কের কারণে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ১ দশমিক ১ বিলিয়ন বা ১১০ কোটি মার্কিন ডলার ক্ষতির আশঙ্কা করছিল। তবে ডিভাইসগুলোর দামে বড় কোনো পরিবর্তন আসেনি।

আইফোন ১৭ বেস মডেলের দাম গত বছরের আইফোন ১৬-এর মতোই রয়েছে। সবচেয়ে ভালো খবর হলো, একই দামে আপনি এবার ১২৮ জিবির বদলে ২৫৬ জিবি স্টোরেজ পাবেন।

আইফোন ১৭ প্রো ও প্রো ম্যাক্স—এ দুটি প্রো মডেলের দাম গত বছরের তুলনায় সামান্য বেড়েছে, প্রায় ৫০ থেকে ১০০ মার্কিন ডলার। তবে দাম বাড়ার একটি কারণ হলো, এই মডেলগুলোতে এবার আর ১২৮ জিবি স্টোরেজ অপশন নেই, এর পরিবর্তে শুরু হয়েছে ২৫৬ জিবি থেকে।

আইফোন ১৭-এর ২৫৬ গিগাবাইট ইন্টারনাল স্টোরজ সংস্করণের দাম ৭৯৯ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৯৭ হাজার ৬৩৩ টাকা)

আইফোন ১৭ এয়ারের ২৫৬ গিগাবাইট ইন্টারনাল স্টোরজ সংস্করণের দাম ৯৯৯ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ২২ হাজার ১৫৮ টাকা)

আইফোন ১৭ প্রোর ২৫৬ গিগাবাইট ইন্টারনাল স্টোরজ সংস্করণের দাম ১ হাজার ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ৩৪ হাজার ৩৮৬ টাকা)

আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স ২৫৬ গিগাবাইট ইন্টারনাল স্টোরজ সংস্করণের দাম ১ হাজার ১৯৯ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ৪৬ হাজার ৬১৪ টাকা)

আইফোন ১৭ এয়ার মডেলটি গত বছরের আইফোন ১৬ প্লাস মডেলের জায়গা নিয়েছে এবং এর দাম কিছুটা বেশি। গত বছর আইফোন ১৬ প্লাসের দাম শুরু হয়েছিল ৮৯৯ ডলার থেকে, সেখানে আইফোন ১৭ এয়ারের দাম শুরু হয়েছে ৯৯৯ ডলার থেকে। এই দাম বাড়ার কারণ হলো, আইফোন ১৭ এয়ারে আরও উন্নতমানের ডিজাইন এবং প্রো মডেলের মতো এ১৯ প্রো চিপ ব্যবহার করা হয়েছে।

কবে আসছে বাজারে

সব ডিভাইসের প্রি-অর্ডার শুরু হয়ে গেছে এবং বাজারে পাওয়া যাবে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে।

তথ্যসূত্র: সিএনএন, সিনেট ও অ্যাপল

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিগ্যাজেটঅ্যাপলআইফোন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

সম্পর্কিত

ইন্টারনেট ছাড়াই ফোনে এআই ফিচার চালাতে আর্মের নতুন চিপ ডিজাইন

ইন্টারনেট ছাড়াই ফোনে এআই ফিচার চালাতে আর্মের নতুন চিপ ডিজাইন

আইফোন ১৭ এয়ারসহ যেসব পণ্য আনল অ্যাপল, ফিচার ও দাম জানুন

আইফোন ১৭ এয়ারসহ যেসব পণ্য আনল অ্যাপল, ফিচার ও দাম জানুন

টিকটক প্রোফাইলের কিউআর কোড কেন ও কীভাবে তৈরি করবেন

টিকটক প্রোফাইলের কিউআর কোড কেন ও কীভাবে তৈরি করবেন

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের