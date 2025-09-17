Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

মেটা কানেক্ট সম্মেলন কাল, যেসব পণ্যের ঘোষণা দেবেন জাকারবার্গ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
এবারও ইভেন্টের সূচনা হবে মেটার প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গের কি-নোট উপস্থাপনার মাধ্যমে। ছবি: মেটা
এবারও ইভেন্টের সূচনা হবে মেটার প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গের কি-নোট উপস্থাপনার মাধ্যমে। ছবি: মেটা

মার্কিন প্রযুক্তি জায়ান্ট মেটার বার্ষিক ডেভেলপার সম্মলেন ‘মেটা কানেক্ট ২০২৫’ শুরু হবে আগামীকাল। ক্যালিফোর্নিয়ার মেনলো পার্কে কোম্পানিটির প্রধান কার্যালয়ে চলবে এই আয়োজন।

প্রতিবারের মতো এবারও ইভেন্টের সূচনা হবে মেটার প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গের কি-নোট উপস্থাপনার মাধ্যমে। এবারের ইভেন্টে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), এআর ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটির (ভিআর) সর্বশেষ উদ্ভাবন তুলে ধরা হবে বলে জানা গেছে। বিশেষ করে, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে নতুন প্রজন্মের স্মার্ট গ্লাস।

কখন, কোথায় দেখবেন

দুই দিনব্যাপী এই আয়োজন হবে যুক্তরাষ্ট্রের সময় অনুযায়ী ১৭ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর। তবে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল বৃহস্পতিবার ভোর ৬টায় শুরু হবে মূল বক্তব্য বা কি-নোট। মেটার ওয়েবসাইট থেকে বিনা মূল্যে সরাসরি দেখা যাবে অনুষ্ঠানটি। সে সঙ্গে মেটার ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক প্রোফাইলেও এটি দেখা যাবে।

এ ছাড়া মেটা কোয়েস্ট হেডসেট ব্যবহারকারীরা ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতেও উপভোগ করতে পারবেন এই আয়োজন। ডেভেলপারদের জন্য আলাদা সেশনও থাকছে। যেখানে এআইভিত্তিক নতুন অভিজ্ঞতা তৈরির দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে।

এবার যেসব ঘোষণা আসতে পারে

এই আয়োজনে মেটা তাদের বহু আলোচিত স্মার্ট গ্লাস মেটা হাইপারনোভা (মেটা সেলেস্টে) প্রকাশ করতে পারে। এই স্মার্ট গ্লাসে থাকবে এআর ওয়েভগাইড ডিসপ্লে এবং গেসচার কন্ট্রোলের জন্য একটি বিশেষ রিস্টব্যান্ড।

এ ছাড়া মেটা আনতে পারে রে-ব্যান মেটা জেন ৩ স্মার্ট গ্লাস, যার ডিজাইন হবে নতুন, ব্যাটারি ব্যাকআপ আরও বেশি এবং মেটা এআই প্রযুক্তি আরও উন্নত হবে।

মেটার স্মার্ট গ্লাস ‘হাইপারনোভা’

নতুন স্মার্ট গ্লাস কোডনেম ‘হাইপারনোভা’ উন্মোচন হতে যাচ্ছে। ডান লেন্সে ছোট ডিসপ্লে থাকবে, নিয়ন্ত্রণ হবে রিস্টব্যান্ডের মাধ্যমে হাতের ইশারায়। রিস্টব্যান্ডে থাকবে সারফেস ইলেকট্রোমায়োগ্রাফি (sEMG) প্রযুক্তি। পূর্ণাঙ্গ এআর নয়, বরং সময়, আবহাওয়া, নোটিফিকেশন, ফটো প্রিভিউ, নেভিগেশন ও বাস্তব কথার ক্যাপশন বা অনুবাদ দেখাবে। মেটা এআই থেকে পাওয়া রেসপন্স টেক্সট হিসেবে প্রদর্শিত হবে, অডিও নয়। গ্লাসগুলো কিছুটা বড় এবং দাম প্রায় ৮০০ ডলার হতে পারে।

রে-ব্যান ও ওকলির নতুন মডেল

রে-ব্যান মেটার সফলতার কারণে নতুন মডেল ‘অ্যাপেরল’ ও ‘বেলিনি’ ২০২৬ সালে আসবে। নতুন মডেলগুলোতে উন্নত এআই ফিচার থাকবে। যেমন: ফেসিয়াল রিকগনিশন ও ব্যাকগ্রাউন্ড এআই সেশন। ওকলির সঙ্গে পার্টনারশিপ আরও দৃঢ় হচ্ছে। ওকলির নতুন স্মার্ট গ্লাসে থাকবে সেন্টার-মাউন্টেড ক্যামেরা, মূলত ক্রীড়াবিদ ও সাইক্লিস্টদের জন্য।

মেটা কোয়েস্ট ও হেডসেট

কোয়েস্ট ৩ এস সম্প্রতি এসেছে, তবে কোয়েস্ট ৪-এর বড় ঘোষণা এ বছর আশা করতে হবে না।

২০২৬ সালে আল্ট্রালাইট হেডসেট আসবে, যা হোরাইজন ওএস চালিত আলাদা প্যাকের মাধ্যমে কম্পিউটিং ক্ষমতা শেয়ার করবে।

এ ছাড়া মেটার সঙ্গে আসুসের (Asus) যৌথ উদ্যোগে তৈরি হতে পারে মেটা কোয়েস্ট ৪ এবং আসুস আরওজি ট্যারিয়াস ভিআর হেডসেট। এই হেডসেট অপারেটিং সিস্টেম হবে হোরাইজন ওএস। এটি উচ্চ কার্যক্ষমতার ডিভাইস হিসেবে বাজারে আসবে।

তথ্যসূত্র: ম্যাশাবল ও ডিজিট ডট ইন

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিসম্মেলনমেটাপ্রযুক্তিপণ্যমার্ক জাকারবার্গ
