প্রযুক্তি

ফ্যাক্ট চেকিং প্রশিক্ষণে ফ্রান্সের সহায়তা চান ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে মঙ্গলবার বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব ও বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শারলে। ছবি: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে মঙ্গলবার বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব ও বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শারলে। ছবি: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শারলে।

আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে বিশেষ সহকারীর দপ্তরে এ বৈঠক হয়। এ সময় ফ্যাক্ট চেকিং প্রশিক্ষণে ফ্রান্সের সহায়তা চান ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানানো হয়।

বৈঠকে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, বাংলাদেশ সরকার সাইবার নিরাপত্তা আইন, ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন, ডিজিটাল নাগরিক পরিচয় এবং ই-পেমেন্ট সিস্টেমসহ বিভিন্ন আইন ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করছে। পাশাপাশি এস্তোনিয়ার সহায়তায় ডিজিটাল ইকো সিস্টেম ও ডেটা ইন্টারঅপারেবিলিটি নিয়েও কাজ চলমান রয়েছে।

বিশেষ সহকারী বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভুল বা অসত্য তথ্য মোকাবিলায় একটি জাতীয় কাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ বিভিন্ন সংস্থা একসঙ্গে এ বিষয়ে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে ফ্যাক্ট চেকিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই বাংলাদেশি ফ্যাক্ট চেকারদের অ্যাডভান্সড লেভেলের (অগ্রসর ধাপ) প্রশিক্ষণে ফ্রান্সের সহযোগিতা প্রয়োজন।

স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার ও প্রযুক্তিনির্ভর সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও ফ্রান্সের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে জানান ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ ও ফ্রান্স গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ফ্রান্সের সক্রিয় ভূমিকার কারণে বাংলাদেশ তাদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফরাসি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলগুলো সরকারি ভর্তুকিতে চলে। তাই পড়াশোনার খরচ তুলনামূলক কম। এটি ফ্রান্সে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো সুযোগ।

রাষ্ট্রদূত আরও জানান, ফ্রান্সের স্পেস এজেন্সি এবং গবেষণাপ্রতিষ্ঠানগুলো বিনা খরচে ইমেজারি ও একাডেমিক সহযোগিতা দিতে আগ্রহী।

বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে ডিজিটাল সহযোগিতা, সাইবার নিরাপত্তা, টেলিযোগাযোগ খাতের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। উভয় পক্ষই আগামী দিনে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ফরাসি দূতাবাসের অর্থনৈতিক কাউন্সিলর জুলিয়ান ডিইউর।

বিষয়:

প্রশিক্ষণফ্যাক্টচেকফ্রান্স
প্রযুক্তি

বিটিআরসির গণশুনানিতে দেড় হাজার অভিযোগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিটিআরসির গণশুনানিতে দেড় হাজার অভিযোগ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে (বিটিআরসি) গণশুনানি উপলক্ষে এই খাতের অংশীজনদের প্রায় দেড় হাজার অভিযোগ জমা পড়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে দেশীয় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ‘কনভে’-তে এই গণশুনানি হয়। শুনানি চলাকালে এবং তার আগে অনলাইন–অফলাইনে বিভিন্ন অভিযোগ জানান গ্রাহকেরা।

অভিযোগগুলো যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বিটিআরসি। একই সঙ্গে মোবাইল অপারেটরদের অডিট (নিরীক্ষা) ও অসম প্রতিযোগিতার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলেও জানিয়েছে তারা।

এ দিন সকাল ১০টা নাগাদ শুরু হয় গণশুনানি। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী চলে এই শুনানি। এ সময় গ্রাহকেরা নেটওয়ার্ক দুর্বলতা, ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস (ভাস) চালু করে টাকা কেটে নেওয়া, কলরেট ও ডেটা প্যাকের মূল্য, সিম রিপ্লেস ফিসহ বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ তুলে ধরেন।

এ ছাড়া ৪৫০ দিন সিম বন্ধ থাকলে মালিকানা বদলে যাওয়ার ভোগান্তি ও এনইআইআর (ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার) সংক্রান্ত সম্ভাব্য জটিলতার কথা জানান গ্রাহকেরা।

শুনানিতে সভাপতিত্ব করেন বিটিআরসির ভাইস চেয়ারম্যান আবু বকর ছিদ্দিক। পরিচালনা করেন লাইসেন্সিং ও স্পেকট্রাম বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আমিনুল হক।

এ সময় এক গ্রাহক বলেন, সময়ে-অসময়ে অপ্রয়োজনীয় সার্ভিসের নামে বিরক্তিকর ফোনকল আসে। অজান্তেই কেটে নেওয়া হয় টাকা।

ডেটা প্যাকের (ইন্টারেট সেবা) মূল্য নিয়ে আপত্তি তোলেন একাধিক গ্রাহক। নেটওয়ার্ক দুর্বলতার কারণে কলড্রপ ও ইন্টারনেট ব্যবহারে ভোগান্তির অভিযোগ জানান অনেকে।

বিটিআরসির তরঙ্গ বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আমিনুল হক বলেন, ‘টাকা কাটা যাবে, এমন কোনো সার্ভিস যদি অপারেটর চালু করে, তবে সেটার অনুমতি নেওয়া হয়। যদি অনুমতি ছাড়া এটা চালু করে, সে ক্ষেত্রে অভিযোগ জানালে আমরা ব্যবস্থা নেব।’

আমিনুল হক জানান, মোবাইল সিম ও ইন্টারনেট নিয়ে গ্রাহকের দুর্ভোগ দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে।

শুনানিতে জানানো হয়, বর্তমানে দেশে মোবাইল ফোনের সচল সিমের সংখ্যা ১৮ কোটি ৮০ লাখ। ভয়েস কল ও ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছে চারটি অপারেটর। শুনানিতে গ্রাহক, সাংবাদিকসহ প্রায় ১০০ অংশীজন যুক্ত ছিলেন বলে বিটিআরসি সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে এই শুনানিকে ‘স্বৈরাচারী গণশুনানি’ হিসেবে অভিহিত করেছে বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন।

শুনানি শেষে এক বার্তায় সংগঠনটির সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘দীর্ঘ ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট অনলাইনে অপেক্ষার পর আমার নাম ঘোষণা করার পরেও তারা ফ্লোর (কথা বলার সুযোগ) দেয়নি। এমনকি তাদের নিজস্ব কিছু লোক দিয়ে অল্প কিছু প্রশ্ন নিয়ে গণশুনানির দায় সেরেছে।’

বিষয়:

মোবাইল ফোনঅভিযোগবিটিআরসিগণশুনানি
প্রযুক্তি

বিদেশি সিম ব্যবহার করলেই জরিমানা, ভারতে আইফোন বিক্রিতে নতুন নিয়ম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ভারতের মোবাইল ফোনের খুচরা বিক্রেতা ও দোকানগুলোকে কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছেন অ্যাপলের ডিস্ট্রিবিউটররা। নতুন বিক্রি হওয়া আইফোন, বিশেষ করে আইফোন ১৭ সিরিজ কেনার ৯০ দিনের মধ্যে বিদেশি সিম কার্ড দিয়ে সক্রিয় করা হলে দোকানগুলোর ওপর বড় ধরনের জরিমানা আরোপ করা হবে।

ডিস্ট্রিবিউটরদের পাঠানো বার্তায় বলা হয়েছে, ‘আপনার আউটলেট থেকে বিক্রি হওয়া কোনো ডিভাইস যদি ৯০ দিনের মধ্যে বিদেশি সিম দিয়ে সক্রিয় বা ব্যবহার করতে দেখা যায়, তাহলে আপনার আউটলেটের ওপর বড় অঙ্কের জরিমানা আরোপ করা হবে এবং নীতিমালা অনুযায়ী স্টোর-কোড ব্লক করে দেওয়া হতে পারে।’

মানি কন্ট্রোলের প্রতিবেদনে বলা হয়, এমন অভিযান শুরু হওয়ার কারণ হলো—ভারতের বাজার থেকে আইফোন ১৭ মডেল কার্যত গায়েব। বিপুল পরিমাণ ডিভাইস রাশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের মতো বেশি মুনাফার বাজারে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

শিল্প খাত—সংশ্লিষ্টদের হিসাবে, মোট আইফোন রপ্তানির ৩ থেকে ৫ শতাংশ আসে অননুমোদিত (গ্রে মার্কেট) চালান থেকে; যার প্রায় অর্ধেকই যাচ্ছে রাশিয়ায়—যেখানে ইউক্রেন যুদ্ধের পর অ্যাপল কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

গত অক্টোবর মাসে ভারতের আইফোন রপ্তানির পরিমাণ পৌঁছায় ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারে, যা সে সময়ের মোট স্মার্টফোন রপ্তানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

এই গ্রে মার্কেট রপ্তানির কারণে বিশেষ করে আইফোন ১৭-এর ২৫৬ জিবি ও ৫১২ জিবি ভ্যারিয়েন্টের তীব্র ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

সরবরাহ-সংকটের কথা বলে অ্যাপল ২২ নভেম্বর থেকে ব্যাংক ক্যাশব্যাক অফারও কমিয়ে দিয়েছে। আইফোন ১৭ সিরিজে আগে যেখানে ছয় হাজার রুপির ক্যাশব্যাক ছিল, এখন তা নেমে এসেছে মাত্র এক হাজার রুপিতে।

ভারতে আইফোন ১৭-এর দাম ৮২ হাজার ৯০০ রুপি হলেও রপ্তানি বাজারে এর দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৮ হাজার ৫০০ রুপি। অনেক সময় রপ্তানি-প্যাকেজে চার থেকে পাঁচ হাজার রুপির আনুষঙ্গিক পণ্যও দেওয়া হচ্ছে।

খুচরা বিক্রেতারা বলছেন, এই নির্দেশনা অন্যায্য। কারণ, এটি মূলত ছোট দোকানগুলোকে টার্গেট করছে, অথচ বড় দোকান বা ডিস্ট্রিবিউটররা এর আওতার বাইরে থাকছে।

মানি কন্ট্রোলকে এক বিক্রেতা বলেন, প্যারালাল এক্সপোর্ট শুধু মেইনলাইন খুচরা বিক্রেতাদের সমস্যা নয়; এতে অনলাইনসহ সব চ্যানেলই জড়িত।

অল ইন্ডিয়া মোবাইল রিটেইলার্স অ্যাসোসিয়েশনের কৈলাশ লাখিয়ানি বলেন, প্রতি মাসে লাখ লাখ ফোন রপ্তানি হচ্ছে, যার ফলে দেশীয় ক্রেতাদের জন্য নির্ধারিত আর্থিক সুবিধাগুলো অন্যত্র চলে যাচ্ছে।

কোম্পানির সাম্প্রতিক ‘আয়ের কল’-এ অ্যাপলের সিইও টিম কুকও সরবরাহ-সংকটের কথা স্বীকার করেন।

তিনি বলেন, আইফোন ১৬ ও ১৭-এর বেশ কিছু মডেলের ক্ষেত্রে উচ্চ চাহিদার কারণে ঘাটতি তৈরি হয়েছে।

সূত্রমতে, ডিসেম্বর নাগাদ সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে।

বিষয়:

রপ্তানিভারতপ্রযুক্তিপণ্যঅ্যাপলআইফোন
প্রযুক্তি

বাজেট ফোনের দাম কমাল অপো

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আরও কম দামে অপো এ৫। ছবি: সংগৃহীত
আরও কম দামে অপো এ৫। ছবি: সংগৃহীত

অপো তাদের ডিউরেবিলিটি পাওয়ারহাউজ অপো এ৫ (৬ জিবি + ১২৮ জিবি) মডেলের দাম উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কমিয়েছে। ডিভাইসটির পূর্ববর্তী বাজার মূল্য ছিল ১৯ হাজার ৯৯০ টাকা, যা এখন ১৭ হাজার ৯৯০ টাকায় পাওয়া যাবে।

অপো এ৫ এর মূল আকর্ষণ হলো এর ইন্ডাস্ট্রির সেরা ডিউরেবিলিটি বা স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার সক্ষমতা। ফোনটিতে রয়েছে আইপি ৬৫ ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট রেজিজট্যান্স, যা পানি, ছিটা বা ধুলাবালি থেকে ডিভাইসকে সুরক্ষিত রাখে। এছাড়া, ফোনটিতে যুক্ত করা হয়েছে ১৪-স্টার মিলিটারি-গ্রেড শক রেজিসট্যান্স, যা হঠাৎ পড়ে গিয়ে নষ্ট হওয়া থেকে ডিভাইসটিকে সুরক্ষিত রাখার নিশ্চয়তা দেয়।

ডিভাইসটিতে ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে, যা টানা ৫ বছর পর্যন্ত কার্যক্ষমতা বজায় রাখতে সক্ষম। এর ৪৫ ওয়াট সুপারভুক ফ্ল্যাশ চার্জ প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের দ্রুত চার্জিংয়ের সুবিধা দেবে। মাত্র ১৯ মিনিটে ৩০ শতাংশ এবং ৩৬ মিনিটে ৫০ শতাংশ চার্জ করা সম্ভব।

অপো এ৫-এর শক্তিশালী এআই ক্যামেরা সিস্টেম রয়েছে। এতে ৫০ মেগাপিক্সেল মেইন ক্যামেরা, ২ মেগাপিক্সেল ডেপথ সেন্সর এবং ৫ মেগাপিক্সেল এআই সেলফি ক্যামেরা রয়েছে।

ফোনটিতে ফটো এডিটিংয়ের জন্য রয়েছে বিশেষ এআই ইরেজার ২.০, যা মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই ছবি থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলো সরিয়ে ফেলে।

এর আলট্রা-ব্রাইট ১,০০০-নিট ডিসপ্লে যেকোনো পরিবেশে দারুণ ও প্রাণবন্ত ভিজ্যুয়াল নিশ্চিত করে; রোদেও নিখুঁতভাবে ডিসপ্লে ফুটিয়ে তোলে।

ফোনটি মিস্ট হোয়াইট ও অরোরা গ্রিন—এই দুইটি আকর্ষণীয় রঙে পাওয়া যাচ্ছে।

অপো এ৫ ফোনটিতে ৬ জিবি র‍্যাম ও ১২৮ জিবি স্টোরেজ ব্যবহার করা হয়েছে।

বিষয়:

অপোক্যামেরাএআই
প্রযুক্তি

মেটাভার্স ও ডিজিটাল জগৎ: ২০২৫ সালে নতুন দিগন্ত এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন

পল্লব শাহরিয়ার
মেটাভার্স ও ডিজিটাল জগৎ: ২০২৫ সালে নতুন দিগন্ত এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন

দ্রুত বদলে যাচ্ছে পৃথিবী। প্রযুক্তির হাত ধরে আমাদের প্রতিদিনের জীবন যেন এক নতুন পথ খুঁজে পাচ্ছে। যেসব ধারণা একসময় কল্পনার জগতে ছিল—ঘরে বসে অফিস, বই না খুলেই পড়াশোনা, দোকানে না গিয়েও পণ্য ঘুরে দেখা, দূরে থেকেও মানুষের সঙ্গে একই জায়গায় থাকার অনুভূতি, সেগুলো এখন আর কল্পনা নয়, বাস্তব। ২০২৫ সালে এসে এই পরিবর্তনগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভার্চুয়াল মহাবিশ্ব আর ডিজিটাল জগৎ এখন শুধু প্রযুক্তির খেলা নয়, আমাদের অভ্যাস, স্বপ্ন, কাজ, সম্পর্ক—সবকিছুর ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছে।

এই নতুন সময়ে আমরা একদিকে সুবিধা আর স্বাধীনতা পাচ্ছি, অন্যদিকে শিখছি নতুন নিয়ম, নতুন দায়িত্ব। মানুষ যখন ভবিষ্যতের কথা ভাবে, তখন অনেকেই ভেবে নেয়, এসব যেন খুব দূরের গল্প। কিন্তু সত্য হলো, ভবিষ্যৎ এখন আমাদের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। তার ছায়া আমরা প্রতিদিন দেখছি, অনুভব করছি। আর সেই আলোছায়া মিলেই তৈরি হচ্ছে ভবিষ্যতের ভার্চুয়াল ও ডিজিটাল জীবনের নতুন ছবি।

অফিস যেন ঘরেই

প্রথাগত অফিস ব্যবস্থা অনেকটাই বদলে গেছে। করোনা মহামারির সময় অফিসে না গিয়েও কাজের ধারা শুরু হয়েছিল, মেটাভার্স তাকে পরবর্তী ধাপে নিয়ে গেছে। কর্মীরা এখন শারীরিকভাবে অফিসে না গিয়েও, তাঁদের ডিজিটাল অবয়ব বা প্রতিরূপ (অ্যাভাটার) ব্যবহার করে ভার্চুয়াল কর্মক্ষেত্রে যোগদান করছেন। এই ভার্চুয়াল অফিসগুলোতে বাস্তব অফিসের মতোই সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলা, সভা করা এবং দলগতভাবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এর ফলে ভৌগোলিক দূরত্ব কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না এবং কাজের দক্ষতাও বেড়েছে। বড় বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এখন ভার্চুয়াল সভা আয়োজনকে সাধারণ অভ্যাসে পরিণত করেছে।

পড়াশোনায় নতুন মজা

শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষার্থীরা এখন আর শুধু বই বা ফ্ল্যাট স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে শেখে না। ভার্চুয়াল শ্রেণিকক্ষগুলো বাস্তব পরিবেশের মতো করে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা ত্রিমাত্রিক (থ্রিডি) পরিবেশে বিষয়বস্তু শিখতে পারছে। যেমন, জীববিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা মানবদেহের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো বাস্তবে দেখার মতো করে পরীক্ষা করতে পারছে অথবা ইতিহাসের শিক্ষার্থীরা প্রাচীন রোমে ভ্রমণ করে সেখানকার জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করতে পারছে। এ ধরনের নিমগ্ন (ইমারসিভ) অভিজ্ঞতা শেখার প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এ ছাড়া, বিপজ্জনক কাজ বা জটিল যন্ত্রাংশ পরিচালনার প্রশিক্ষণে মেটাভার্স ব্যবহৃত হচ্ছে, যেখানে বাস্তব ঝুঁকি ছাড়াই প্রশিক্ষণ সম্ভব।

ভার্চুয়াল বাজারের ভিড়

আগে অনলাইন কেনাকাটা ছিল ছবি ও লেখা দিয়ে সীমাবদ্ধ। এখন ক্রেতা ভার্চুয়াল দোকানে হেঁটে ঘুরে দেখছেন, পণ্য হাতে নেওয়ার মতো অভিজ্ঞতা পাচ্ছেন। এতে বিশেষ করে পোশাক, আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জার জিনিস বিক্রি করার ধরন বদলেছে। এসএমই বা মাঝারি ও ছোট ব্যবসায়ীরাও নিজেদের ভার্চুয়াল দোকান খুলছেন। এতে শুরুর খরচ কমতে পারে, কিন্তু প্রযুক্তি চালু রাখার, ডিজিটাল প্রদর্শনী সাজানোর ও গ্রাহক সেবা দেওয়ার সময় ও দক্ষতা দরকার। ডেলিভারি ও পণ্য ফেরত নীতি—এসবই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। ভার্চুয়ালি দেখা ভালো হলেও বাস্তবে পণ্য কেমন এবং অপছন্দের পণ্য পছন্দ না হলে তা ফেরত নেওয়ার নিয়ম ভালো না হলে ভোক্তা ক্ষুব্ধ হবে। বিশ্বাস তৈরির জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো দেখাচ্ছে কাস্টমার রিভিউ, বিস্তারিত ভিডিও, লাইভ প্রদর্শনী। একই সঙ্গে প্রতারণা রোধে অধিকতর পরিচয় যাচাই, নিরাপদ পেমেন্ট ব্যবস্থা আর গ্রাহক অধিকার সংরক্ষণে আইন-নীতিও জোরদার করা হচ্ছে।

বাড়িতে প্রযুক্তির ছোঁয়া

ঘরগুলোয় এখন আলো, তাপমাত্রা, সুরক্ষা ব্যবস্থা—সবই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে। রান্নাঘরের যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে রেসিপি পরিচালনা হয়। এতে জীবন সহজ হয়েছে, বিশেষ করে ব্যস্ত পরিবারগুলোর জন্য সুবিধা অনেক। বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত মানুষেরা এখন এসব সুবিধার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছে।

তথ্য নিয়ে সতর্কতা

ডিজিটাল-নির্ভরতা বাড়ার সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সংবেদনশীল তথ্যের নিরাপত্তা বড় চ্যালেঞ্জ। ২০২৫ সালে বহু তথ্য ফাঁস ও সাইবার আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। ফলে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও দেশের ক্ষতি হয়েছে। সে জন্য আইনপ্রণেতা, প্রতিষ্ঠান ও ব্যবহারকারী—এই তিন অংশের দায়িত্ব বেড়েছে। ব্যক্তিগতভাবে নিরাপদ থাকার জন্য নিয়মিত পাসওয়ার্ড পরিবর্তন, দ্বিস্তরের শনাক্তকরণ এবং অনলাইন লেনদেনের সতর্কতা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই তথ্য সংরক্ষণ ও অবহিতকরণ নীতিমালা দিতে হয়। সরকারি পর্যায়ে কঠোর নিয়ন্ত্রণ, তথ্য অধিকার আইন ও ভোক্তা সুরক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি।

ডিজিটাল লেনদেন

নগদ কমে ডিজিটাল লেনদেন বেড়েছে। এতে লেনদেন দ্রুত ও সহজ এবং অনেক ক্ষেত্রে নিরাপদ। গ্রামের বাজার থেকে করপোরেট, বিনিময়—সবকিছুই ডিজিটাল। ফলে অর্থনীতির গতিশীলতা বাড়ছে এবং অনেক মানুষ ব্যাংকিং সেবার আওতায় চলে এসেছে। তবে প্রতারণা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, আর্থিক অধিকার রক্ষা—এসব চ্যালেঞ্জ থেকে রেহাই পেতে নয়; লেনদেনের সঠিক হিসাব রাখা, নাগরিকদের আর্থিক সক্ষমতা বাড়ানো, অবাঞ্ছিত ট্রানজেকশন থামাতে তৎপর নজরদারি করতে হবে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষার নীতিও সময়োপযোগী করা জরুরি।

চিকিৎসায় প্রযুক্তির হাতে-গড়া পরিবর্তন

দূরবর্তী চিকিৎসা পরামর্শ, স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ ও ভার্চুয়াল পরীক্ষালয়—এসব এখন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। রোগীর বসার জায়গা থেকে চিকিৎসক রোগের লক্ষণ দেখে পরামর্শ দিচ্ছেন; প্রচুর রোগীর নিয়মিত ডেটা নেটে জমা রেখে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। প্রযুক্তিকে চিকিৎসার সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করে রোগীর নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রযুক্তি যেমন আমাদের জীবন সহজ করে দিচ্ছে, তেমনি এটি আমাদের জীবনযাপনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে উঠছে। ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত প্রযুক্তির মধ্যেই আমাদের বসবাস। এটা যেমন একদিকে ভালো, তেমনি অন্যদিকে এ বিষয়ে সতর্কতাও জরুরি। আমাদের বুঝে বাছাই করতে হবে কোনটা আমাদের জন্য ভালো আর কোনটা খারাপ।

বিষয়:

চিকিৎসাতথ্যপ্রযুক্তিডিজিটালছাপা সংস্করণ
