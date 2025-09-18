এআই সহকারীর নতুন সংস্করণ আনছে জুম, যে সুবিধা মিলবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কনফারেন্সিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান জুম কমিউনিকেশনস তাদের সর্বশেষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক টুল ‘জুম এআই কম্প্যানিয়ন ৩.০’ (এআই সহকারী) উন্মোচন করেছে। জুমটোপিয়া ২০২৫–এ এই ঘোষণা দেয় প্রতিষ্ঠানটি। এআই সহকারীর নতুন এই সংস্করণ ব্যবহারকারীদের মিটিং, কাজের তালিকা এবং গ্রাহকসেবা আরও দক্ষভাবে পরিচালনায় সহায়তা করবে।
চলতি বছরের নভেম্বরে থেকে জুম ওয়ার্কপ্লেস–এর পেইড ব্যবহারকারীরা কোনো অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই এই টুল ব্যবহার করতে পারবেন। তবে যারা কাস্টমাইজড সংস্করণ ব্যবহার করতে চান, তাদের জন্য থাকছে ‘কাস্টম এআই কম্পানিয়ন’ নামের পৃথক প্যাকেজ, যার মূল্য হবে প্রতি ব্যবহারকারীর জন্য প্রতি মাসে ১২ ডলার।
কী থাকছে ‘এআই কম্প্যানিয়ন ৩.০’ –তে
জুম জানিয়েছে, নতুন এই টুল মিটিং ট্রান্সক্রিপ্ট, চ্যাট ইতিহাস, ডকুমেন্ট ও পাবলিক ডেটা বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় ইনসাইট ও সারাংশ তৈরি করতে পারবে। এতে জুম, মাইক্রোসফট টিমস ও গুগল মিটসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নোট নেওয়ার সুবিধা থাকবে।
এ ছাড়া, এতে থাকছে—
গ্রাহকসেবায় এআই প্রযুক্তি
জুম তাদের কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স স্যুইট এবং জুম ভার্চুয়াল এজেন্ট–ও নতুন ফিচার যুক্ত করেছে। এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে—
এবার জুম তাদের এআই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জুম রেভিনিউ অ্যাক্সেলেটর (জেডআরএ) নামের একটি বিক্রয়-সহায়ক টুলও উন্মোচন করেছে। এটি সম্ভাব্য গ্রাহক চিহ্নিত করতে, ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগের বার্তা পাঠাতে এবং ফলো-আপ নির্ধারণ করতে পারবে।
জুম বলছে, এসব আপডেটের লক্ষ্য হলো কাজের পরিবেশে সহযোগিতা এবং গ্রাহক ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর ও স্বয়ংক্রিয় করা, যাতে সময় বাঁচে এবং তাৎক্ষণিক তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।
