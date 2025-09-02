Ajker Patrika
প্রতিদিন দুই ঘণ্টা স্মার্টফোন ব্যবহারের প্রস্তাব

জাপানের মধ্যাঞ্চলের একটি শহরে ৬৯ হাজার বাসিন্দার জন্য প্রতিদিন সর্বোচ্চ দুই ঘণ্টার বেশি স্মার্টফোন ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইচি প্রদেশের তোয়োআকে পৌরসভা সরকার এই প্রস্তাব আইনপ্রণেতাদের কাছে জমা দিয়েছে। বর্তমানে এটি নিয়ে আলোচনা চলছে। এই ধরনের উদ্যোগ জাপানে এটিই প্রথম বলে মনে করা হচ্ছে।

শহরটির মেয়র মাসাফুমি কোকি বলেছেন, প্রস্তাবটি শুধু কাজ বা পড়াশোনার বাইরে স্মার্টফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। নিয়ম ভাঙার জন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না। তবে এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো, নাগরিকদের সচেতন করা, যাতে তারা নিজেরাই স্ক্রিনটাইম সীমিত রাখার চেষ্টা করতে পারেন।

মেয়র বলেন, ‘এই দুই ঘণ্টার সীমা নির্ধারণ একটি নির্দেশিকামাত্র। এর মাধ্যমে আমরা নাগরিকদের উৎসাহিত করতে চাই। শহরটি বাসিন্দাদের অধিকার সীমিত করা বা তাদের ওপর কোনো নির্দেশনা চাপাতে চায় না। আশা করি, এর মাধ্যমে প্রতিটি পরিবার নিজেদের মধ্যে সময় কাটানোর সুযোগ পাবে।’

রান্না করার সময় ভিডিও দেখা, ব্যায়াম করার সময় অনলাইনে শেখা বা ই-স্পোর্টস প্রতিযোগিতার জন্য অনুশীলন করার মতো কাজগুলো এই দুই ঘণ্টার মধ্যে ধরা হবে না। মেয়র স্বীকার করেন, স্মার্টফোন প্রতিদিনের জীবনে অপরিহার্য। তবে এর কিছু নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী স্মার্টফোন ছাড়া বাড়ি থেকে বের হতে চায় না। প্রাপ্তবয়স্করাও মোবাইল ফোনে স্ক্রল করে সময় কাটিয়ে দিচ্ছেন, এতে পরিবারকে দেওয়া সময় কমে যাচ্ছে।

জাপানি সংবাদমাধ্যম ‘মাইনিচি’ জানিয়েছে, এই প্রস্তাব নিয়ে পরামর্শের সময় ১২০ জনের বেশি বাসিন্দা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে ফোন কল এবং ই-মেইল করেছিল। তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে, যদিও কেউ কেউ এর পক্ষে সমর্থনও জানিয়েছে।

প্রস্তাবে আরও বলা হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রাত ৯টার মধ্যে এবং বয়স্ক শিক্ষার্থী ও প্রাপ্তবয়স্কদের রাত ১০টার মধ্যে ডিভাইস ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

স্থানীয় প্রশাসন আশা করছে, প্রস্তাবটি আইনপ্রণেতাদের অনুমোদনের পর আগামী অক্টোবরে কার্যকর হতে পারে।

সূত্র: বিবিসি

স্মার্টফোনতথ্যপ্রযুক্তিছাপা সংস্করণজাপান
