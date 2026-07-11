জামাল ভূঁইয়ার সঙ্গে সেমিফাইনাল দেখার সুযোগ

চলমান ফুটবল বিশ্বকাপের জোয়ারে বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের সম্পৃক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বৈশ্বিক স্মার্টফোন ব্র্যান্ড অপো। দেশের ফুটবলকে উৎসাহিত করতে এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়ার সাথে অংশীদারিত্বের ঘোষণা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
এই অংশীদারিত্বের আওতায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিশেষ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে, যার বিজয়ীরা জাতীয় দলের অধিনায়কের সাথে বসে সরাসরি সেমিফাইনাল খেলা দেখার সুযোগ পাবেন।
অপো দেশব্যাপী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক ক্যাম্পেইন শুরু করেছে। ‘কোন বিশ্ববিদ্যালয় পাবে জামাল ভূঁইয়ার সাথে সেমিফাইনাল দেখার সুযোগ?’ শীর্ষক এই প্রচারণায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ক্যাম্পাসের পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সবচেয়ে বেশি ভোট ও সমর্থন পাওয়া যাবে, সেই ক্যাম্পাসটিকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।
আগামী ১৬ জুলাই অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ম্যাচের দিন বিজয়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ স্ক্রিনিংয়ের আয়োজন করবে অপো। সেখানে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে বসে খেলা উপভোগ করবেন অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া।
এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে অপো বাংলাদেশের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ পেন্টাগনের কালো তালিকায় থাকা চীনা প্রযুক্তি জায়ান্ট আলীবাবা, বাইদু ও ট্যানসেন্টের মতো সিঙ্গাপুরভিত্তিক সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সেবা সরবরাহ করেছে ওপেনএআই ও গুগল।১৯ ঘণ্টা আগে
মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের (ফেড) পরিচালন প্রক্রিয়া আধুনিকায়নে পাঁচটি নতুন টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। সদ্য নিযুক্ত ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান কেভিন ওয়ারশ এই প্যানেলগুলোর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একদল বহিরাগত বিশেষজ্ঞের নাম ঘোষণা করেছেন। তবে এই তালিকায় গেমিং জায়ান্ট ‘এক্সবক্স’-এর প্রধান১ দিন আগে
জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি বা এআই চ্যাটবট ‘চ্যাটজিপিটি’ ব্যবহার করে সাইবার হামলার উপযোগী সফটওয়্যার তৈরির অভিযোগে ১৫ বছর বয়সী এক হাইস্কুল শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই সাইবার হামলার কারণে জাপানের জনপ্রিয় এনিমে স্ট্রিমিং সেবা ‘বান্দাই চ্যানেল’-এর কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় এবং৩ দিন আগে
রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল অপারেটর টেলিটক বিক্রির কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। তিনি আরও জানান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান টেলিটক কিনতে বা অংশীদার হতে আগ্রহ প্রকাশ করলেও সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে বিক্রি না করে আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেবে।৪ দিন আগে