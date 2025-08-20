Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

ইউটিউবে শিশুদের গোপনীয়তা লঙ্ঘন, জরিমানা দিচ্ছে গুগল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গুগল এই নিষ্পত্তিতে সম্মত হলেও ভুল কিছু করার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ছবি: সংগৃহীত
যুক্তরাষ্ট্রে শিশুদের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের অভিযোগের মামলা নিষ্পত্তিতে ৩ কোটি ডলার জরিমানা দিতে সম্মত হয়েছে গুগল। অভিযোগে বলা হয়েছে, ইউটিউব অভিভাবকদের সম্মতি ছাড়াই শিশুদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে। এ তথ্য ব্যবহার করে শিশুদের লক্ষ্য করে বিজ্ঞাপন দেখানো হয়।

স্থানীয় সময় গত সোমবার রাতে ক্লাস অ্যাকশন মামলাটির প্রাথমিক নিষ্পত্তির খসড়া দাখিল করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান হোসের ফেডারেল আদালতে। এটি কার্যকর হতে হলে মার্কিন ম্যাজিস্ট্রেট জাজ সুসান ভ্যান কুলেনের অনুমোদন লাগবে।

গুগল এই নিষ্পত্তিতে সম্মত হলেও ভুল কিছু করার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

এর আগেও ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ট্রেড কমিশন (এফটিসি) ও নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসের অনুরূপ অভিযোগের নিষ্পত্তিতে গুগল ১৭ কোটি ডলার জরিমানা দেয় এবং কিছু নীতিমালার পরিবর্তন আনে। তবে, অনেক সমালোচক সেই নিষ্পত্তিকে খুবই নমনীয় হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন।

গুগল এই মামলা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেনি। মামলার বাদীপক্ষের আইনজীবীরাও কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি।

এই মামলা দায়ের করেন ৩৪ জন শিশুর অভিভাবক বা অভিভাবকের প্রতিনিধিরা। তাঁদের অভিযোগ, ইউটিউব কার্টুন, ছড়াসহ বিভিন্ন কনটেন্ট দিয়ে শিশুদের আকৃষ্ট করে এবং সেই সুযোগে গোপনে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে। এই অভিযোগগুলো গুগলের বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের নিষ্পত্তির পরও চালু ছিল বলে দাবি করা হয়েছে।

তবে, মামলায় যুক্ত অন্যান্য অভিযুক্ত কনটেন্ট কোম্পানি যেমন: হ্যাসব্রো, ম্যাটেল, কার্টুন নেটওয়ার্ক এবং ড্রিমওয়ার্কস অ্যানিমেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানুয়ারিতে খারিজ করে দেন বিচারক ভ্যান কুলেন। তিনি জানান, গুগলের তথ্য সংগ্রহে তাঁদের জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এর পরপরই ফেব্রুয়ারিতে মধ্যস্থতা শুরু হয় এবং তা থেকেই এই নিষ্পত্তির সূচনা হয়।

এই প্রস্তাবিত শ্রেণিভুক্ত মামলাটি যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ বছরের নিচের সেই সব শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করে, যারা ১ জুলাই ২০১৩ থেকে ১ এপ্রিল ২০২০ সালের মধ্যে ইউটিউব দেখেছে।

বাদীপক্ষের আইনজীবীরা জানান, এই শ্রেণির সদস্যসংখ্যা ৩ কোটি ৫০ লাখ থেকে ৪ কোটি ৫০ লাখ হতে পারে। যদি মোট শিশুর মধ্যে ১ থেকে ২ শতাংশ দাবি করে, তাহলে প্রতিজন ৩০ থেকে ৬০ ডলার করে পেতে পারে। তবে এই টাকা থেকে আইনজীবী ও অন্যান্য খরচ কেটে রাখা হবে।

আইনজীবীরা বলেন, তারা এই নিষ্পত্তি থেকে ৯০ লাখ ডলার পর্যন্ত ফি দাবি করবেন।

এদিকে, গুগলের মূল প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেট জানিয়েছে, ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে তাদের নিট আয় হয়েছে ৬২ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার, মোট আয় ১৮৬ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার।

তথ্যসূত্র: রয়টার্স

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিমামলাগুগলইউটিউবজরিমানা
